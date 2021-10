Χάρι Στάιλς: Μπαίνει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel;

Σύμφωνα με αναφορές από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας The Eternals, που σκηνοθέτησε η Κλόε Ζάο, ο ποπ σταρ και ηθοποιός κάνει μια εμφάνιση-έκπληξη ως ο αδερφός του Thanos, Eros (Starfox), σε μια έξτρα σκηνή μετά τους τίτλους τέλους.

Ο Ματ Ντόνελι, συντάκτης του Variety, έκανε μία ανάρτηση στο Twitter επιβεβαιώνοντας την είσοδο του αγαπημένου ερμηνευτή στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Big reveal from #TheEternals premiere — Harry Styles has joined the MCU as Eros, brother of Thanos.

— Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 19, 2021