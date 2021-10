Κουέντιν Ταραντίνο: Για ακόμη μία φορά υπονοεί την πιθανή επιστροφή του Kill Bill 3

Διάφορες φήμες για την επιστροφή του Kill Bill κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό, με τον ίδιο τον Κουέντιν Ταραντίνο να αφήνει να εννοηθεί ότι θα ήθελε να επιστρέψει με την Ούμα Θέρμαν για μία τρίτη ταινία. Και ο ίδιος ο σκηνοθέτης φυσικά δεν τις διαψεύδει, εκφράζοντας μάλιστα πως το Kill Bill 3 θα μπορούσε να είναι ακόμα και η επόμενη μεγάλου μήκους ταινία του.

Ο Ταραντίνο το 2019 είχε δηλώσει πως θα ήθελε να κάνει το Kill Bill τριλογία, λέγοντας συγκεκριμένα πως: «Αναρωτήθηκα τι συμβαίνει με τη νύφη (Θέρμαν), ξέρετε, δέκα χρόνια αργότερα, δεκαπέντε χρόνια αργότερα. Τι θα γίνει με την κόρη της».

«Εγώ και η Ούμα το συζητήσαμε πρόσφατα, για να σας πω την αλήθεια», είχε προσθέσει, τονίζοντας όμως πως δεν ήταν σίγουρος αν τελικά θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Θα επιστρέψει τελικά το Kill Bill σύντομα;

Αργότερα εκείνο το έτος, ωστόσο, ο Ταραντίνο φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι το Kill Bill 3 είναι σίγουρα στα σχέδιά του. Το 2020 μάλιστα, η Βιβίκα Α. Φοξ, η οποία ενσάρκωσε την Βερνίτα Γκριν, εχθρό της δολοφονικής της νύφης Ούμα Θέρμαν, εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό της για την πιθανή επιστροφή του Kill Bill. Συγκεκριμένα, είχε προτείνει και την Ζεντάγια ως κατάλληλη για τον ρόλο της ορφανής κόρης της που θα διψάει για εκδίκηση!

Όταν ο Κουέντιν Ταραντίνο ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, ποια θα είναι η επόμενη μεγάλου μήκους ταινία του, απάντησε πως δεν είχε ιδέα, όμως σχετικά με μία πιθανή επιστροφή του Kill Bill σχολίασε «Γιατί όχι;».

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν ο Ταραντίνο σκοπεύει να πραγματοποιήσει τη μεγάλη επιστροφή του Kill Bill, αυτή θα αργήσει αρκετά, καθώς όπως έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης, πρώτα θα ήθελε να κάνει μία κωμωδία.

Το νέο εγχείρημα του σκηνοθέτη

Στη σκηνή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, εξήγησε πώς θα ήθελε να είναι η κωμωδία αυτή. «Είναι κάτι άλλο που σκέφτομαι να κάνω, και δεν πρόκειται να περιγράψω τι ακριβώς θα είναι. Αλλά ένα μέρος αυτού, θα έχει μέσα του στοιχεία από Σπαγγέτι Γουέστερν».

«Ανυπομονώ να το σκηνοθετήσω, γιατί θα είναι πολύ διασκεδαστικό», πρόσθεσε. «Και αυτό επειδή θέλω να το γυρίσω σε στυλ Σπαγγέτι Γουέστερν, όπου όλοι μιλούν διαφορετική γλώσσα … Ο Μεξικανός Μπαντίντο θα είναι Ιταλός, ο ήρωας θα είναι Αμερικανός, ο κακός σερίφης θα είναι Γερμανός, το κορίτσι του σαλούν θα είναι από το Ισραήλ. Και όλοι θα μιλούν μια διαφορετική γλώσσα».

Ο Ταραντίνο είχε προηγουμένως υπαινιχθεί και ένα μελλοντικό spin-off του Once Upon A Time In Hollywood, το οποίο θα αφορά στην τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάστηκε στην ταινία, το Bounty Law. Βέβαια, δεν είναι σαφές εάν μίλησε για αυτή την ταινία ή για κάποιο καινούριο εγχείρημά του. Είναι επίσης ασαφές το εάν η τρίτη ταινία Kill Bill, θα θεωρηθεί ως η δέκατη ταινία του, η οποία συχνά λέει πως θα είναι και η τελευταία του.

