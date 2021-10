Άνι Λίμποβιτς: Η φωτογράφος των διασημοτήτων μέσα από 10 φωτογραφίες που άφησαν εποχή

Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου, το 1949, γεννήθηκε, στο Γουοτερμπέρι του Κονέκτικατ, η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς, γνωστή για τα εμβληματικά, εξόχως δραματικά και ιδιαίτερα πορτραίτα διασημοτήτων από τον χώρο της τέχνης, της πολιτικής και του αθλητισμού. Ισχυρογνώμον και αποφασιστική, η Λίμποβιτς κατάφερε να αψηφήσει τις επικρατούσες νόρμες όσον αφορά την προσωπογραφία, δημιουργώντας ανατρεπτικές και προκλητικές εικόνες.

Τα πρώτα χρόνια

Η Άννα-Λου Λίμποβιτς, όπως είναι το πλήρες όνομά της, ενθαρρύνθηκε από μικρή ηλικία να ασχοληθεί με την τέχνη εξαιτίας της μητέρας της η οποία υπήρξε δασκάλα σύγχρονου χορού. Το 1967 γράφτηκε στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο με την προοπτική να σπουδάσει ζωγραφική. Ένα νυχτερινό μάθημα φωτογραφίας, ωστόσο, της αποκάλυψε που βρισκόταν η πραγματική της κλίση.

Η συνεργασία με το Rolling Stone Magazine

Ούσα ακόμη φοιτήτρια, το 1970, προσελήφθη από τον εκδότη του Rolling Stone Magazine, Τζανν Γουένερ, ο οποίος φάνηκε εντυπωσιασμένος από το πορτφόλιο της. Πρώτη της δουλειά μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τζον Λένον, η οποία κόσμησε το εξώφυλλο του τεύχους της 21ης Ιανουαρίου 1971.

Έκτοτε η Άνι Λίμποβιτς, η οποία το 1973 προάχθηκε σε επικεφαλής φωτογράφο, συνεργάσθηκε για περισσότερο από μια δεκαετία με το περιοδικό, αποτυπώνοντας μοναδικά με τον φωτογραφικό της φακό τα μεγαλύτερα αστέρια της ροκ μουσικής σκηνής και αποκτώντας διεθνή φήμη πολύ νωρίς στην καριέρα της. Ανάμεσα τους οι Μπομπ Ντίλαν, Πάττι Σμιθ, Μπομπ Μάρλεϊ κ.α. Ενώ το 1975 θα ακολουθήσει τους Rolling Stones στην παγκόσμια περιοδεία τους δημιουργώντας συναρπαστικά ασπρόμαυρα πορτραίτα των Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς που θα μείνουν στην ιστορία.

Η μουσική του 20ου αιώνα υπήρξε επαναλαμβανόμενο θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η οποία περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ρεαλιστικών, γεμάτων σωματικότητα, πορτραίτων, από διάσημους μουσικούς έως μπλουζ κιθαρίστες του αγροτικού νότου σε αφηγήσεις φτώχειας και αποφασιστικότητας. Με τα θέματά της πολλές φορές να περικυκλώνονται από τον μουσικό τους εξοπλισμό, προσγειωμένοι σε ένα σύμπαν γεμάτο καλώδια, φις και όργανα.

Η φωτογράφος των διασημοτήτων

To 1983, ταυτόχρονα με την έκδοση του πρώτου της βιβλίου, με τίτλο «Annie Leibovitz: Photographs», προστέθηκε στο δυναμικό του περιοδικού Vanity Fair, γεγονός που επέκτεινε την γκάμα των θεμάτων της ώστε να περιλαμβάνει κινηματογραφικούς αστέρες, αθλητές και σημαντικούς εκπροσώπους της πολιτικής ζωής. Ενώ το 1998 ξεκίνησε να συνεργάζεται τακτικά με το περιοδικό μόδας Vogue. Δουλείες της έχουν δημοσιευθεί, επίσης, σε έντυπα όπως το The New York Time Magazine και το The New Yorker.

H Άνι Λίμποβιτς μέσα σε 51 χρόνια αξιοθαύμαστης πορείας μας χάρισε ευφάνταστα, προσεκτικά σκηνοθετημένα, φωτεινά, με τολμηρά χρώματα και κάποιες φορές προκλητικά πορτραίτα διάσημων. Εικόνες που άλλοτε έδιναν την εντύπωση ότι οι celebrities ζούσαν εκτός των συνήθων περιορισμών και των κοινωνικών συμβάσεων και άλλοτε εξέθεταν σε κοινή θέα τον εσωτερικό κόσμο των φωτογραφούμενων αποκαλύπτοντας κρυφές πτυχές της προσωπικότητας τους καθώς και τη σχέση τους με τη διασημότητα.

Μερικές μόνο από τις πολυάριθμες σημαντικές προσωπικότητες που απαθανάτισε με τον φακό της είναι οι: Ρίτσαρντ Νίξον, Γιόκο Όνο, Ντέμι Μουρ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Μέριλ Στριπ, Πριγκίπισσα Νταϊάνα, Αντέλ, Έλεν ΝτιΤζένερις, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους (νεότερος) και το υπουργικό του συμβούλιο, Μπαράκ Ομπάμα, Μπραντ Πιτ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Γουίλιαμ Μπάροουζ, Τζόαν Κόλινς, Μάικλ Τζάκσον, Κρίστοφερ Χίτσενς, Σερένα Ουίλιαμς κ.α.

Διαφημιστικές καμπάνιες

Στο πορτφόλιο της διάσημης φωτογράφου βρίσκονται, επίσης, διαφημιστικές καμπάνιες, όπως η βραβευμένη για την American Express, το 1986, η «Lady Dior – Lady Rouge Handbag Campaign», το 2009, με τη Μαριόν Κοτιγιάρ και η καμπάνια της Nike «Make Yourself» (2011) με τη συμμετοχή επτά κορυφαίων αθλητριών. Παράλληλα, το 2007 προσελήφθη από την Walt Disney Company να δημιουργήσει μια σειρά φωτογραφιών για τα θεματικά πάρκα της Ντίσνεϊ με celebrities όπως η Σκάρλετ Τζοχάνσον, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Ρέιτσελ Βαίς και η Μπιγιoνσέ σε ρόλους αγαπημένων ηρώων κινουμένων σχεδίων.

Συνεργασία με μουσεία και άλλους καλλιτεχνικούς οργανισμούς

Εκθέσεις με έργα της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο. Το 1991, μάλιστα, έγινε η πρώτη γυναίκα φωτογράφος που η δουλειά της εκτέθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτραίτων της Ουάσιγκτον. Άλλα συνεργαζόμενα μουσεία: The Smithsonian American Art Museum, The International Center of Photography, the Brooklyn Museum, The National Portrait Gallery (Λονδίνο), Maison Européenne de la Photographie κ.α.

Επιπροσθέτως η Λίμποβιτς έχει συνεργασθεί με αμέτρητους καλλιτεχνικούς οργανισμούς όπως το American Ballet Theatre, η Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλιν, η Mark Morris Dance Group, ενώ φωτογράφισε, ανάμεσα σε άλλα, τον θίασο White Oak Dance Project του σπουδαίου Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ. Τη δεκαετία του 1990, ξεφεύγοντας από τα καθιερωμένα, κάλυψε την πολιορκία του Σεράγεβο, ενώ άρχισε να εξερευνά και τη φωτογραφία τοπίου.

Αφιέρωμα σε γυναίκες που εμπνέουν

Τέλος, ανάμεσα στις πολυάριθμες εκδόσεις με συλλογές φωτογραφιών της, που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, ξεχωρίζει η συλλογή «Women» (1999), εμπνευσμένη από τη σύντροφό της και συγγραφέα Σούζαν Σόνταγκ. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται εικόνες γυναικών, διάσημων και μη, που ενέπνευσαν τη φωτογράφο και οι οποίες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων: Ραπ καλλιτέχνιδες, αστροναύτες, μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α., αγρότισσες, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, καθαρίστριες, χειρούργοι, η Πρώτη Κυρία, δασκάλες, ιερόδουλες, ροκ σταρς, συγγραφείς, πολιτικοί κ.α. Επρόκειτο για το πιο προσωπικό και δημοφιλές πρότζεκτ της Λίμποβιτς, το οποίο συνεχίστηκε το 2016 με μια δεύτερη συλλογή, με τίτλο «Women: New Portraits».

Ανάμεσα στα βραβεία και τις διακρίσεις με τις οποίες έχει τιμηθεί συγκαταλέγονται το Βραβείο για τη Συνολική Προσφορά της από το International Center of Photography και το Μετάλλιο της Εκατονταετηρίδας από τη Βασιλική Φωτογραφική Εταιρεία. Ενώ, το 2000, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου την ανακήρυξε ως ένα ζωντανό θρύλο.

Δέκα φωτογραφίες της Άνι Λίμποβιτς που άφησαν εποχή

1. O Μικ Τζάγκερ στο Buffalo της Νέας Υόρκης (1975)

To 1975 η Άνι Λίμποβιτς ακολούθησε το εμβληματικό συγκρότημα Rolling Stones στην παγκόσμια περιοδεία του, δημιουργώντας μια σειρά από συναρπαστικά ασπρόμαυρα πορτραίτα των Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς. Οι ντοκιουμαντερίστικες φωτογραφίες της περιλάμβαναν ακατάστατα δωμάτια ξενοδοχείων και backstage στιγμιότυπα.

2. Γιόκο Όνο και Τζον Λένον για το περιοδικό Rolling Stone (1980)

Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ του ζευγαριού, με τίτλο «Double Fantasy». Το εμβληματικό, πλέον, εξώφυλλο, με τον γυμνό Λένον κουλουριασμένο γύρω από την ντυμένη Γιόκο Όνο, θεωρείται το καλύτερο των τελευταίων σαράντα χρόνων και δημοσιεύθηκε το 1981.

3. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ σε μια μπανιέρα γεμάτη γάλα (1984)

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη με γάλα αποτελεί μια από τις πιο περιβόητες φωτογραφίες της Άνι Λίμποβιτς και είναι εμπνευσμένη από ένα σκετς της διάσημης κωμικού, όπου ερμηνεύει ένα μικρό μαύρο κορίτσι που πλένει το δέρμα της με χλωρίνη για να γίνει λευκό.

4. Bruce Springsteen «Born In The USA» άλμπουμ (1984)

To 1984 η Λίμποβιτς τράβηξε το εξώφυλλο του πιο επιτυχημένου εμπορικά άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν, με τίτλο «Born in the USA», εμπνεόμενη από το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου, χρησιμοποιώντας ως φόντο τις κόκκινες και άσπρες ρίγες της αμερικάνικης σημαίας.

5. Η Ντέμι Μουρ στο εξώφυλλο του Vanity Fair (1991)

Η ηθοποιός Ντέμι Μουρ σε εμφανώς προχωρημένη εγκυμοσύνη κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού Vanity Fair, για τον Αύγουστο του 1991, ολόγυμνη και κρατώντας την κοιλιά της, σε ένα από τα εμβληματικότερα πορτραίτα στην ιστορία της pop κουλτούρας.

6. Πάττι Σμιθ (Νέα Υόρκη, 1996)

Η Άννι Λίμποβιτς απαθανάτισε την Πάττι Σμίθ, το 1996, να φοράει το δερμάτινο σακάκι του εκλιπόντος συζύγου της. Την περίοδο εκείνη η Σμίθ είχε χάσει και τον αδερφό της. Η φωτογράφος δημιούργησε ένα ειλικρινές πορτραίτο μελαγχολίας και πένθους.

7. Νικόλ Κίντμαν για το περιοδικό Vogue (2003)

Σε μια από τις πολυάριθμες φωτογραφίσεις της για την αμερικάνικη Vogue, η Άννι Λίμποβιτς απαθανάτισε τη Νικόλ Κίντμαν σε ένα άκρως εντυπωσιακό, θεατρικό σκηνικό για το τεύχος Σεπτεμβρίου 2003.

8. Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ (2007)

Η Άννι Λίμποβιτς υπήρξε η πρώτη Αμερικανίδα στην ιστορία που είχε την ευκαιρία να φωτογραφήσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και τη βασιλική οικογένεια για μια σειρά από επίσημα πορτραίτα.

9. Οικογένεια Ομπάμα (2009)

Σε μια περίοδο που τα χρέη της την έφεραν αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, η φωτογράφος Άννι Λίμποβιτς γλίτωσε, εν μέρει, τη δημόσια κατακραυγή, χάρη στο επίσημο, οικογενειακό πορτραίτο του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, με τη γυναίκα του, Μισέλ, και τις δύο κόρες τους.

10. Σερένα Ουίλιαμς και Βένους Ουίλιαμς (2016)

To 2016 η Λίμποβιτς δημιούργησε το δεύτερο μέρος του δημοφιλούς πρότζεκτ της με θέμα γυναίκες διάσημες και μη που προκαλούν θαυμασμό και έμπνευση. Στη δεύτερη συλλογή, με τίτλο ««Women: New Portraits», περιλαμβάνεται και ένα πορτραίτο των κορυφαίων αθλητριών Σερένα και Βένους Ουίλιαμς.