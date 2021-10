Ντάνιελ Κρεγκ: Αποχαιρετώντας τον James Bond της γενιάς μας

Ο Ντάνιελ Κρεγκ εμφανίζεται στην πέμπτη και τελευταία του ταινία ως πράκτορας James Bond. Το «No Time to Die» έκανε πρεμιέρα στην χώρα μας στις 30 Σεπτεμβρίου, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στο Λονδίνο στις 28 Σεπτεμβρίου.

Ο Κρεγκ ως James Bond άφησε το δικό του στίγμα και είναι, πια, το πρόσωπο που αναγνωρίζει η νέα γενιά ως τον γνωστό πράκτορα 007. Και αξίζει να νοηματοδοτηθεί αυτή η σπουδαία συμβολή του Κρεγκ στην απεικόνιση ενός τόσο εμβληματικού ρόλου.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ δεν θυμίζει James Bond

Ο Κρεγκ στην πραγματική του ζωή προτιμά τα t-shirt, τα τζιν και τις μπύρες σε παμπ. Χαρακτηριστικά έχει πει «Δεν είμαι ο James Bond. Δεν είμαι ιδιαίτερα γενναίος, δεν είμαι ιδιαίτερα ψύχραιμος». Και συνέχισε «Την ημέρα που θα μπω σε μια παμπ και κάποιος θα πει ‘Α! Να ο Ντάνιελ Κρεγκ’ και μετά θα με αφήσει μόνο, αυτό θα είναι τέλειο».

Φυσικά και δεν ήταν ιδιαίτερα θερμός στο να ενσαρκώσει αυτόν τον ρόλο! Θεωρούσε πως η διασημότητα που θα του έφερνε, μεταξύ άλλων, θα επηρέαζε και την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο δεδομένης της άκρας μυστικότητας που ο ίδιος καταφέρνει να διατηρήσει στη ζωή του.

Η εμφάνισή του – ξανθός με γαλανά μάτια – δεν έμοιαζε με κανέναν Bond απ’ όσους είχε συνηθίσει το κοινό, ούτε και με τον χαρακτήρα που περιέγραφε ο συγγραφέας, Ίαν Φλέμινγκ. Παρέλαβε τον ρόλο από τον Πιρς Μπρόσναν το 2006, σε ηλικία 37 ετών. Πλέον, 15 χρόνια αργότερα, στα 53 του, ενσάρκωσε τον Bond για τελευταία φορά…

Ο «τρισδιάστατος» χαρακτήρας του Bond

Οι προηγούμενοι Bond δεν είχαν ένα βάθος χαρακτήρα και, κυρίως, τους έλειπε ο συναισθηματισμός. Η μεγαλύτερη, ενδεχομένως, συμβολή του Ντάνιελ Κρεγκ στο franchise, είναι ακριβώς αυτή – ότι έδωσε στον χαρακτήρα μια πιο τρισδιάστατη όψη. Του έδωσε συναίσθημα!

Βλέπουμε μια άλλη πλευρά του ήρωα, που ερωτεύεται και πληγώνεται. Η γυναίκα, που παίζει έναν επικουρικό και -πολλές φορές- «στατικό» ρόλο σε κάθε ταινία, αλλάζει πια μορφή σε όσες ταινίες πρωταγωνίστησε ο Κρεγκ. Ξεκινώντας, φυσικά, από το πιο σημαντικό, δηλαδή ότι πια ο υπεύθυνος «Μ» του Bond είναι γυναίκα (Τζούντι Ντεντς), μέχρι ότι συναντά μια γυναίκα που του καλλιεργεί βαθιά συναισθήματα. Ο Bond του Κρεγκ είναι σίγουρα πιο ανθρώπινος!