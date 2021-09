Τα ζυμαρικά είναι σίγουρα ένα από τα πιο αγαπητά φαγητά στον κόσμο. Όχι μόνο μπορούν να μαγειρευτούν με χιλιάδες μοναδικούς τρόπους, αλλά είναι και μία γρήγορη, εύκολη και φυσικά πεντανόστιμη επιλογή, για κάθε γεύμα. Έτσι, σε όποια άκρη του πλανήτη και να βρεθείτε πάντα θα υπάρχει ένα πιάτο με ζυμαρικά στο τραπέζι, ενώ ιδιαίτερα στη χώρα μας τα μακαρόνια έχουν την τιμητική τους -ίσως επειδή συνορεύουμε με την γενέτειρά τους, την Ιταλία.

Για να απολαύσετε το αγαπημένο σας πιάτο στην αυθεντική μορφή του, όμως, δεν χρειάζεται να βρεθείτε στη γειτονική χώρα. Δεν χρειάζεται ούτε να επισκεφτείτε κάποιο fancy εστιατόριο. Αν είστε κι εσείς τόσο «μακαρονάδες», που θέλετε να μπορείτε να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας φαγητό ακόμα και στο δρόμο, τότε είστε τυχεροί γιατί τα pasta take away στη χώρα μας έχουν πάρει «φωτιά»!

Πέντε ξεχωριστά μαγαζιά στην Αθήνα έχουν φέρει τη μόδα του ιταλικού street food και προσφέρουν την αυθεντική ιταλική εμπειρία των μακαρονιών, στην take away, όμως, μορφή της. Εμείς σας προτείνουμε τα αγαπημένα μας.

Mailo’s – The Pasta Project

Το πρωτοποριακό αυτό βήμα στον χώρο του take away το έκανε το Mailo’s, το οποίο οφείλει το όνομα του στον δημιουργό της πιο επιτυχημένης αλυσίδας francise ζυμαρικών. Ο Mailo ταξίδεψε όλη την Ιταλία, δοκίμασε τις αυθεντικές συνταγές pasta και φυσικά είχε την έμπνευση να προσφέρει και σε μας λίγη από τη γαστρονομική μαγεία της χώρας, μέσω των συνταγών του, που πλέον μπορούμε να απολαμβάνουμε σε τρία σημεία της Αθήνας, με ακόμα πέντε να έρχονται σύντομα.

Αν λοιπόν θέλετε να δοκιμάσετε νόστιμα και φρέσκα ζυμαρικά, χωρίς να σας περιορίζει το περιβάλλον ενός εστιατορίου, οι έξυπνες τοποθεσίες του σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας, είναι ιδανικές. Εξάλλου, το βολικό κυπελάκι του, που είναι γεμάτο με τον ζυμαρένιο ιταλικό θησαυρό και την φρέσκια σάλτσα της επιλογής σας, είναι εύκολο να μεταφερθεί παντού. Είτε βλέποντας την πλατεία Βεάκη στο Περιστέρι, είτε το όμορφο Κολωνάκι, ή το «βόρειο» Χαλάνδρι, θα απολαύσετε πραγματικά νόστιμα μακαρόνια, γρήγορα και προσιτά, ξεκινώντας από μόλις 5,50€. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ουρά που συναντάμε έξω από κάθε μαγαζί, καθώς τα νέα αυτά spot στην πόλη, έχουν κάνει δυνατή «αίσθηση» με την πρωτοπορία τους και φυσικά την ποιότητα που προσφέρουν.

Μπόνους tip: To Parmesan Chicken με τη βελούδινη κρέμα παρμεζάνας και το εστραγκόν δεν είναι κάτι που θέλεις να χάσεις και το Truffle Mushrooms με τα άγρια μανιτάρια και το λάδι τρούφας θα σε κερδίσει με την ξεχωριστή και κάπως «εξωτική» του γεύση.

Πατριάρχου Ιωακείμ 39, Κολωνάκι / Αιμιλίου Βεάκη 62, Περιστέρι / Ζαλοκώστα 2 και Γρηγορίου Γυφτοπούλου, Χαλάνδρι

Lagom – The Pasta Project

Αν ψάχνεις ένα μαγαζί για να φας ποιοτικα μακαρόνια στο χέρι, το Lagom είναι το ιδανικό μέρος. Το όνομα του το δανείστηκε από την ομώνυμη σουηδική λέξη, που σημαίνει «ακριβώς η σωστή ποσότητα», καθώς το μέτρο πρέπει να τηρείται πάντα. Ο Χρήστος Γλωσσίδης το ξέρει αυτό και το ακολουθεί κατά γράμμα, για αυτό άλλωστε οι συνταγές του είναι τόσο πετυχημένες και το pasta street food που προσφέρει στη Νέα Σμύρνη, τη Γλυφάδα και το Περιστέρι, έχει ήδη φανατικούς υποστηρικτές και επισκέπτες.

Τα μακαρόνια μας τα προσφέρουν σε οικολογική χάρτινη συσκευασία, και μάλιστα παρέα με ένα κοκτέιλ από το μπαρ του μαγαζιού, αν θέλουμε μία ολοκληρωμένη εμπειρία εστιατορίου, στο χέρι όμως! Οι τιμές είναι παραπάνω από προσιτές, καθώς με λιγότερο από 6€ μπορείς να φας μία από τις 8 γευστικές και εμπνευσμένες μακαρονάδες του Lagom και η ποσότητα είναι, όπως είπαμε, τόσο όσο πρέπει.

Μπόνους tip: Δοκιμάστε τα Beef Ragu Pasta με αυθεντικό ζυμαρικό calamarata, κομματάκια σιγό-μαγειρεμένου μοσχαριού, σως ντομάτας και τυρί γκριγιέρ και ένα από τα δροσιστικά τους κοκτέιλ, για μία πραγματική εμπειρία pasta street food, σαν να βρίσκεστε σε μία πλατεία της Ιταλίας.

25ης Μαρτίου 25, Πλατεία Νέας Σμύρνης / Γρηγορίου Λαμπράκη 15, Γλυφάδα / Αιμιλίου Βεάκη 21, Περιστέρι

Luigi’s

Σχεδόν όλοι θέλουμε να βλέπουμε τι τρώμε και να ξέρουμε από που προέρχεται. Αυτό σκέφτηκαν και οι εμπνευστές του νέου λαχταριστού spot με pasta street food, Luigi’s, και το έκαναν πραγματικότητα. Πλέον, στον Πειραιά βρίσκουμε μόνο φρέσκα ζυμαρικά, που έχουν φτιαχτεί μπροστά στα μάτια μας και εμείς απλά περιμένουμε να τα γευτούμε. Φυσικά, αφού προσφέρονται αποκλειστικά στο χέρι, η τοποθεσία του μαγαζιού δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο από λαχταριστή, σαν τα μακαρόνια που θα δοκιμάσουμε.

Στην καρδιά του Πειραιά, μας περιμένουν τα φρέσκα ζυμαρικά του Luigi’s, έτοιμα να παντρευτούν με τις ακόμα πιο φρέσκες σάλτσες που ετοιμάζονται συνέχεια. Λίγες μόνο πιρουνιές μακριά από το Πασαλιμάνι και την όμορφη Μαρίνα Ζέας, μπορούμε να γευτούμε νόστιμα μακαρόνια δίπλα στο λιμάνι ή σε μία από τις πολλές πλατείες που προσφέρει ο πολυσύχναστος Πειραιάς.

Μπόνους tip: Η μακαρονάδα Napoli του Luigi’s είναι αρκετή για να σας πείσει, καθώς αν τα μακαρόνια και οι πρώτες ύλες είναι ποιοτικές, μία απλή σάλτσα ντομάτας και μία καλή παρμεζάνα, είναι παραπάνω από ικανοποιητικά.

Καραΐσκου 117, Πειραιάς The Pasta Shop Αν μας έλεγαν παλιότερα πως όχι μόνο θα μπορούμε να επιλέξουμε ακριβώς τι θέλουμε να βάλουμε στην μακαρονάδα μας, αλλά θα την βλέπαμε να γίνεται και μπροστά στα μάτια μας, θα γελάγαμε και δεν θα το πιστεύαμε. Τέλος σε αυτό το γέλιο έβαλε το The Pasta Shop, το οποίο προσφέρει την επιλογή να κατασκευάσουμε μία μακαρονάδα από το μηδέν. Και με τιμές από 4€ μόλις. Αν αυτό δεν είναι αρκετό για να πάρουμε το πρώτο λεωφορείο που θα μας βγάλει στο Μοναστηράκι, τότε το γεγονός ότι το μαγαζί προσφέρει και πίτσες, ίσως να ενισχύσει την θέλησή μας. Ένα πραγματικό ιταλικό street food μέρος, που «στολίζει» το κέντρο της Αθήνας και έχει και τραπέζια, για όποιον δεν θέλει να αξιοποιήσει τα στενά της πρωτεύουσας για μία βόλτα, με την αγαπημένη του pasta στο χέρι. Μπόνους tip: Η σαλάτα του καίσαρα και το ριγκατόνι pesto θα σας ταξιδέψουν στην ιταλική εξοχή, οπότε αν νιώθετε πως χρειάζεστε ένα γευστικό ταξίδι, δοκιμάστε τα. Καλαμιώτου 9Α, Μοναστηράκι ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πέντε αγαπημένα μεξικάνικα spots στην Αθήνα που μας «ταξιδεύουν» στην Λατινική Αμερική

Pasta on the go

Όταν ακούμε Pasta on the go δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Όπως ήδη έχουμε καταλάβει, τα μακαρόνια που μπορείς να τα πάρεις μαζί σου, όπου θες να πας, είναι διπλή απόλαυση. Και ειδικά αν είναι νόστιμα, ποιοτικά και μία ανάσα από το κέντρο, είναι τριπλή απόλαυση. Η εμπειρία του pasta street food συνεχίζεται στο Pasta on the go το οποίο υπόσχεται μία απόλυτη εμπειρία ζυμαρικών, πίτσας και καλτσόνε, για να τα γευτούμε με θέα την πλατεία της Ομόνοιας ή όπου αλλού θέλουμε να σταθούμε για να απολαύσουμε τις φρέσκιες αυτές ιταλικές γεύσεις.

Και εδώ το όνειρο της προσωπικής επιλογής των υλικών που θέλουμε να συνοδεύουν τα ζυμαρικά της αρεσκείας μας γίνεται πραγματικότητα, και με τιμές από μόλις 4€, ψάχνουμε λόγους να επισκεφτούμε την πλατεία Κάνιγγος.

Μπόνους tip: Η μακαρονάδα Verde είναι ιδανική για μία πιο υγιεινή επιλογή, ενώ η πίτσα με προσούτο και μανιτάρια θα μας επιστρέψει στις όχι και τόσο fit επιλογές μας. Σίγουρα όμως, αξίζει μία διατροφική θυσία!

Θεμιστοκλέους 1, Ομόνοια