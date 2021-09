TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου

Σειρές

20:00 Ήλιος στον ANT1

Επεισόδιο 3 Σεζόν 2: Ο Δημήτρης, μετά τις αντιδράσεις της Εύας εναντίον του, αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της Αλίκης. Ο Χρήστος βλέπει για πρώτη φορά τον γιο του και αισθάνεται πανευτυχής μαζί με τη Σοφία. Η Δάφνη, από την άλλη, φαίνεται να δένεται όλο και περισσότερο με το μωρό. Η Αθηνά, κρυφά από όλους, βρίσκει παρηγοριά στο ποτό, ενώ ο Στέφανος δείχνει να την παρακολουθεί… Ο Ιάσωνας ζητάει από μια φίλη του να τον κρύψει για λίγες μέρες στο σπίτι της και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο… Ο Δημήτρης βρίσκει ένα δυνατό στοιχείο που θα τον οδηγήσει στον δολοφόνο του Φίλιππου, όμως έρχεται αντιμέτωπος με τον Στέφανο… Η Αλίκη έχει έναν εφιάλτη που της θυμίζει κάτι τραυματικό από το παρελθόν της.

21:00 Έρωτας Με Διαφορά στο STAR

Επεισόδιο 14 (1ο επεισόδιο 2ου κύκλου): Ζέτα και Κωστής, ένας έρωτας απρόβλεπτος, συναρπαστικός, παθιασμένος, που συνάντησε πολλά εμπόδια αλλά έμεινε δυνατός και ζωντανός !

Στον 2ο κύκλο της σειράς όσοι στάθηκαν απέναντί τους και τους έκριναν, δοκιμάζουν οι ίδιοι, αναπάντεχα, τη γλυκιά γεύση του έρωτα! Η σχέση της Ζέτας και του Κωστή θα αντιμετωπίσει και πάλι πολλές ανατροπές! Οι ισορροπίες στο άμεσο περιβάλλον τους, αλλάζουν απότομα και διαμορφώνουν γύρω τους μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που είχαν συνηθίσει.

Ο χωρισμός της Ελβίρας και του Φίλιππου που έχει απροσδόκητο αποτέλεσμα, η επανεμφάνιση της πρώτης κοπέλας του Κωστή, η παρουσία του καινούργιου συνέταιρου της Ζέτας, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα της Μαριάννας, η επιστροφή ενός παλιού φίλου της Μάρως, η άφιξη της εγκυμονούσας συντρόφου του Στέλιου από την Αυστραλία και η αναμονή της γέννησης του παιδιού του Άρη, είναι λίγα μόνο από αυτά, που θα παρακολουθήσουμε στον 2ο κύκλο της σειράς και θα μας κάνουν να την αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο!

22:15 Έτερος Εγώ – Κάθαρσις στο STAR

Επεισόδιο 1: Στο Πανεπιστήμιο, που διδάσκει ο Δημήτρης Λαίνης, επικρατεί αναταραχή, καθώς ενόψει των Πρυτανικών εκλογών εμφανίζεται την τελευταία στιγμή ένας τρίτος υποψήφιος, ο Ηλίας Βελισσαράτος. Στο τμήμα Ανθρωποκτονιών ο καινούργιος Προϊστάμενος Νίκος Βανόρτας ενημερώνεται από τον Μπαρασόπουλο και γνωρίζει την καινούργια του ομάδα, ανάμεσα τους η νέα αστυνόμος Μάρθα Καρρά, με την οποία φαίνεται ότι ο Βανόρτας έχει παρελθόν.

Ο Δημήτρης ζητάει από την Τόνια να συγκατοικήσουν. Στην Αστυνομία προκαλεί ερωτηματικά η προσπάθεια του Μάσατου να τον συλλάβουν, ενώ η δολοφονία μιας φοιτήτριας και η σύλληψη του Βελισσάρατου ως βασικού υπόπτου, έρχεται να ταράξει το ήδη ταραγμένο κλίμα στο πανεπιστήμιο.

Επεισοδιο 2: Η Αστυνομία ανακρίνει τον Βελισσαράτο για τη δολοφονία της φοιτήτριας. Ο Βανόρτας αναθέτει στη Μάρθα την υπόθεση του Έτερος Εγώ, που εκκρεμεί από το 2015, ενώ οι σχέσεις του με τον Παντελή είναι τεταμένες καθώς ο Βανόρτας δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει τα πάντα στην Αστυνομία. Η Ελένη Μαρούδα παραλαμβάνει ένα μυστήριο φάκελο.

Ο Μασάτος, ύστερα από υπόδειξη του Καλαφατά, μαζεύει την ομάδα του Σαβάκη, ξεκινώντας από το Σωτηράκη, σε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης. Η Αστυνομία παρακολουθεί τις κινήσεις του. Τα πρώτα σύννεφα στη σχέση Μπαραόπουλου και Ελένης Μάρουδα κάνουν την εμφάνιση τους. Η Χριστίνα πλησιάζει τον Παντελή και του ζητά τη βοήθεια του προκειμένου να πάρει συνέντευξη από το Θησέα μέσα στη φυλακή.

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 03 Σεζόν 1: Η Ρωξάνη απαιτεί να μάθει τι έχει συμβεί με την εταιρεία και αποφασίζει να βοηθήσει τα παιδιά της να ορθοποδήσουν μόνο όμως αν δεχτούν τους όρους της. Αυτοί οι όροι θα προκαλέσουν εντάσεις στις σχέσεις των παιδιών, ενώ θα κάνουν έξαλλες την Τζοβάνα και την Νάντια. Θα πρέπει όλοι να πάρουν μια μεγάλη απόφαση. Εν τω μεταξύ, στην εταιρία οι υπάλληλοι έχουν ξεσηκωθεί κατά των μειώσεων και των περικοπών.

Η Γεσθημανή και η Έλλη προσπαθούν να πείσουν τη Νικόλ να μην καλέσει τη Ρωξάνη, ως νέο της αφεντικό στην ΑΡΜΕΚΟ, στο πάρτι των γενεθλίων της, ενώ ο Δημήτρης θέλει να είναι ειλικρινής με την κόρη του. Ο Θωμάς καταστρώνει ύπουλα σχέδια για να «κλέψει» έναν σημαντικό πελάτη από την ΑΡΜΕΚΟ, στα οποία αναγκάζει να συμμετάσχουν παρά την θέλησή τους και ο γιος του ο Βασίλης με το Δημήτρη. Στον ρόλο του Σαρόγλου, ο Παναγιώτης Πετράκης.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 08 Σεζόν 1: Η Αργυρώ αποκρούει με σφοδρότητα τα συναισθήματα του Αστέρη. Η αλήθεια για τη δολοφονία του Βασίλη στη φυλακή, οδηγεί σε έναν βαρύ όρκο σιωπής. Μία εισαγωγή στο νοσοκομείο θα φέρει τα πάνω κάτω στους Βρουλάκηδες, τη στιγμή που ο Νικηφόρος προσπαθεί να φέρει πιο κοντά τους γονείς του. Μία σχέση από το παρελθόν, του Αντώνη και της Μαρίνας, λήγει πριν καν ξεκινήσει, και μία σχέση στο παρόν, του Αστέρη και της Στέλλας, περνά κρίση.

Η συνάντηση Πέτρου-Αστέρη θα φέρει ένταση με τις μητέρες τους, ενώ ο κόσμος του Μανόλη, σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά του για τη Μαίρη, θα γκρεμιστεί. Η Αργυρώ αποφασίζει να μείνει κοντά στην οικογένειά της, την ίδια στιγμή που η παράνομη σχέση Άσπας-Στεφανή κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, όχι μόνο στη Βασιλική, αλλά και από κάποιον που, όπως φαίνεται, γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει…

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 3 Σεζόν 1: Η Σοφία προσπαθεί να βοηθήσει την αδελφή της να θυμηθεί το παρελθόν. Ο δήμαρχος καταθέτει στην αστυνομία, κάνοντας λόγο για απειλές που είχε δεχτεί όταν ζήτησε τη φύλαξη του λιμανιού. Ο Λευτέρης επισκέπτεται την Έλλη στο νοσοκομείο, στη θέση της όμως βρίσκει έναν μυστηριώδη άγνωστο να τον περιμένει…

Ταινίες

00:15 Κάποτε Στην Καλιφόρνια (Once Upon A Time In Venice) στο STAR

Κωμική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Μαρκ Κάλεν

Ηθοποιοί: Μπρους Γουίλις, Τζον Γκούντμαν, Τζέισον Μομόα, Φάμκε Γιάνσεν

Υπόθεση: O Στιβ Φορντ είναι ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με βάση του το Λος Άντζελες. Όταν μία εξαιρετικά επικίνδυνη συμμορία καταφέρνει να του κλέψει τον αγαπημένο του σκύλο, Μπάντι, όλος ο κόσμος του καταρρέει. Μία σειρά από τρελές συμπτώσεις τον οδηγούν στο να κάνει «θελήματα» για την εν λόγω συμμορία, ενώ τον κυνηγάνε δύο αιμοδιψή αδέλφια από τη Σαμόα, τα τσιράκια ενός τοκογλύφου και πολλοί ακόμη ιδιόμορφοι χαρακτήρες. Λένε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και ο Στιβ αποδεικνύει μέχρι πού μπορεί να φτάσει προκειμένου να επανασυνδεθεί μαζί του…

22:00 Έριν Μπρόκοβιτς (Erin Brockovich) στον ANT1

Δραματική – βιογραφική ταινία αμερικάνικης παραγωγής (2000) Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ

Ηθοποιοί: Τζούλια Ρόμπερτς, Άλμπερτ Φίνεϊ , Άαρον Έκχαρτ

Υπόθεση: Η Έριν Μπρόκοβιτς είναι μια άνεργη, διαζευγμένη μητέρα τριών παιδιών. Όταν χάνει τη δίκη εναντίον ενός γιατρού που την τράκαρε, ζητά από το δικηγόρο της Εντ Μάζρι αν μπορεί να της βρει δουλειά. Ο Εντ την προσλαμβάνει σαν υπάλληλο στο δικηγορικό του γραφείο. Εκεί η Έριν κατά λάθος θα βρει μια υπόθεση που περιλαμβάνει ιατρικά αρχεία και μια προσφορά της PG&E να αγοράσει το σπίτι της Ντόνα Τζένσεν στο Χίνκλεϊ της Καλιφόρνια. Τότε η Έριν ξεκινά να ερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση, πεπεισμένη ότι τα γεγονότα κάτι κρύβουν και πείθει τον Εντ να της επιτρέψει να ασχοληθεί περισσότερο με την έρευνά της.

21:00 Crown Vic στο OPEN

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Τζόελ Σούζα

Ηθοποιοί: Λουκ Κλάιντανκ, Τόμας Τζέιν, Μπρίτζετ Μόιναχαν, Ντέιβιντ Κράμχολτζ

Υπόθεση: Μια νυχτερινή περιπολία στην περιοχή του Λος Άτζελες με τον βετεράνο αστυνομικό Ρέι Μάντελ και τον φιλόδοξο νεοσύλλεκτο Νικ Χόλαντ, θα έχει μια απροσδόκητη εξέλιξη, όταν διαπιστώσουν ότι για να ελέγξουν τις συμμορίες που πολεμούν εναντίον τους θα χρειαστούν κάτι πολύ περισσότερο από το περιπολικό Crown Victoria και τις λεπτές ασπίδες προστασίας που τους παρέχει το Τμήμα…

Ντοκιμαντέρ

21:15 Περί Αρετής και Ανδρείας: Γιάννης Μακρυγιάννης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Σταμάτη Τσαρουχά (2017) Σκηνοθεσία: Σταμάτης Τσαρουχάς

Υπόθεση: Αφιέρωμα στον Γιάννη Μακρυγιάννη, μια από τις αγνότερες μορφές της Επανάστασης του 1821. Οι ιδέες, τα οράματα και η ποιητική γλώσσα του ανδρειωμένου στρατηγού βρήκαν μεγάλη απήχηση και χάραξαν το δρόμο της αρετής για τον ελληνισμό.

22:50 Πόλεμος και Ειρήνη στα Βαλκάνια στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Anemon (2015) Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αποστολίδης

Υπόθεση: Βασισμένο σε ανέκδοτο υλικό και σπάνια κινηματογραφικά φιλμ και φωτογραφίες από τα εθνικά αρχεία των βαλκανικών χωρών, το ντοκιμαντέρ αφηγείται τις δραματικές αλλαγές που ‘σημάδεψαν’ τη ζωή των κατοίκων στα Βαλκάνια την περίοδο 1914-18.

00:00 Ελληνορωμαϊκά αξιοθέατα της Νάπολης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Ζακ Βισέ

Υπόθεση: Η Πομπηία και οι γειτονικές πόλεις Ερκολάνο και Ποσειδωνία, 30 χιλιόμετρα νοτίως της Νάπολης, είναι από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στον κόσμο. Μια ξενάγηση μέσα από τα σημαντικά ευρήματα του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 Οι Άθλιοι (Les Miserables) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Αστυνομικό θρίλερ γαλλικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Λατζ Λι

Ηθοποιοί: Νταμιέν Μπονάρ, Αλεξί Μανεντί, Τζεμπρίλ Ζονγκά

Υπόθεση: Σε ένα προάστιο του Παρισιού, μια συνηθισμένη αστυνομική περίπολος καταλήγει σε βίαιη αντιπαράθεση. Η καταγραφή του περιστατικού από ένα drone θα απειλήσει την εύθραυστη κοινωνική συνοχή της περιοχής. Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

22:00 Μετά το Γάμο στο COSMOTE CINEMA 2HD

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Μπαρτ Φρόιντλιχ

Ηθοποιοί: Τζούλιαν Μουρ, Μισέλ Γουίλιαμς, Μπίλι Κράνταπ

Υπόθεση: Αναζητώντας πόρους για ένα ορφανοτροφείο στην Ινδία, η Ίζαμπελ ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει μια γυναίκα που ενδιαφέρεται να ενισχύσει το έργο της. Σύντομα όμως, η γνωριμία τους φέρνει στο φως απροσδόκητες αποκαλύψεις.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Κέιτ (Kate)

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (2021) Σκηνοθεσία: Κέντρικ Νίκολας-Τρόγιαν

Ηθοποιοί: Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ, Τζουν Κουνιμούρα, Γούντι Χάρελσον

Υπόθεση: Όταν την δηλητηριάζουν στην τελική αποστολή της, μια αδίστακτη εκτελέστριαπου βρίσκεται σε δουλειά στο Τόκιο, έχει 24 ώρες για να πάρει εκδίκηση.