Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 20 προτάσεις για την εβδομάδα 13-19/9

1. Πειραιάς Artport: Μια νέα πύλη πολιτισμού στο Λιμάνι με πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα

To Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, από τις 9 Σεπτεμβρίου, το διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα «Πειραιάς Artport», με παραστάσεις, χορό, εκθέσεις και προβολές ταινιών στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ και το ΔΘΠ. Το Πειραιάς Artport ανοίγει τις πύλες του από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2021 με μια παράσταση θεάτρου – ντοκιμαντέρ, έξι νέα πρωτότυπα έργα επιχορηγούμενων ομάδων χορού, δύο σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες από το εξωτερικό, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σε ένα προφεστιβαλικό event και μια ταινία – έκπληξη σε πρώτη πανελλήνια προβολή.

9 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Πέτρινη Αποθήκη – Πύλη 2 του ΟΛΠ και Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς.

2. Χώρα, Σε Βλέπω: Κορυφαίες ελληνικές ταινίες του 20ού αιώνα σε δωρεάν προβολές στον Κήπο της Πειραιώς 260

Το «Χώρα, σε Βλέπω», η δράση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που φιλοδοξεί να συστήσει στο ελληνικό σινεφίλ κοινό μερικές από τις καλύτερες ταινίες του εγχώριου σινεμά, ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στον κήπο της Πειραιώς 260. Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

11-15 Σεπτεμβρίου

Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διατίθενται δωρεάν την ημέρα κάθε προβολής από τις 18.00 και μετά στα ταμεία της Πειραιώς 260.

Κήπος της Πειραιώς 260, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260. Τηλ: 21 0928 2900.

3. Open Air Cinema Festival: Αφιέρωμα στον κουβανέζικο κινηματογράφο στο Ιωσηφόγλειο Μέγαρο

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργανώνει,10-20 Σεπτεμβρίου, το Open Air Cinema Festival, με ένα μοναδικό Αφιέρωμα στον Κουβανέζικο Κινηματογράφο. Στο αφιέρωμα θα προβληθούν 10 ταινίες από τη χρυσή δεκαετία του Κουβανέζικου κινηματογράφου και κάποιες πιο σύγχρονες, σε μία προσπάθεια μύησης του κοινού σε έναν όχι τόσο εμπορικό κινηματογράφο.

10-20 Σεπτεμβρίου

Είσοδος Ελεύθερη. Πληροφορίες: https://www.facebook.com/culturens και στα τηλέφωνα: 213 2025922 και -924

Ιωσηφόγλειο Μέγαρο, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 221, Νέα Σμύρνη.

4. Προβολές σε θερινά σινεμά – Park Your Cinema Docs: «Οι Μπιτλς στην Ινδία» (2021) στο ΚΠΙΣΝ

Μια μοναδική ιστορική καταγραφή του αστείρευτου έρωτα ανάμεσα στους Beatles και στην Ινδία, η οποία ξεκίνησε πριν από μισό και πλέον αιώνα. Σπάνιο υλικό, ηχογραφήσεις και φωτογραφίες, μαρτυρίες και σχόλια ειδικών μαζί με υλικό από τα ρεπεράζ σ’ αυτή τη μακρινή χώρα ξαναζωντανεύουν το συναρπαστικό ταξίδι του Τζορτζ, του Τζον, του Πωλ και του Ρίνγκο, από το μεγαλείο της δημοσιότητας και τη ζωή τους στη Δύση σ’ ένα απομονωμένο μοναστήρι των Ιμαλαΐων, όπου κατέφυγαν προς αναζήτηση της πνευματικής ευδαιμονίας που θα πυροδοτούσε ένα ανεπανάληπτο δημιουργικό ξέσπασμα τραγουδοποιίας.

Τετάρτη 15/9, 20:30

Ελεύθερη Είσοδος

Πανοραμικά Σκαλιά, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected] snfcc.org.

5. 1st Thessaloniki Free Short Festival στην ταράτσα της Ετεροτοπίας (Θεσσαλονίκη)

Προβολή των βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους του 1ου Thessaloniki Free Short Festival την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, 8μμ στην ταράτσα της Ετεροτοπίας. Το Φεστιβάλ δημιουργήθηκε από μια μικρή ομάδα φοιτητών και αποφοίτων σχολών Τέχνης και σκοπός του είναι να δώσει την ευκαιρία σε κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο να προβάλλουν τις δημιουργίες τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας σκέψεις και ιδέες. Θα προβληθούν σε ένα 2ώρο πρόγραμμα, 14 ταινίες από 8 χώρες του κόσμου.

Πέμπτη 17/9, 20:00

Κρατήσεις θέσεων λόγω covid-19 στην ιστοσελίδα της Ετεροτοπίας: etrotopia.gr

Ετεροτοπία, Ίωνος Δραγούμη & Πτολεμαίων 42, Θεσσαλονίκη.

6. Cine Αλίκη: Κινηματογραφικές προβολές στο Πεδίον του Άρεως με ελεύθερη είσοδο

Το ιστορικό υπαίθριο θέατρο Αλίκη μεταμορφώνεται σε ένα καλοκαιρινό σινεμά, το Cine Αλίκη, από την έμπειρη ομάδα του Cinema Alive, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Πρόγραμμα εβδομάδας: Δευτέρα 13/9, «Café Society», Τρίτη 14/9 «Age Of Adeline» και Τετάρτη 15/9 «Gilda».

13-15/9 | 20:15

Ελεύθερη είσοδος. Για κρατήσεις εδώ.

Cine Αλίκη In The Park, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα. Mail: [email protected] Tel: 2114185217.

7. 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα διεξαχθεί στις 12-18 Σεπτεμβρίου 2021 στην Δράμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, το Φεστιβάλ Δράμας θα διεξαχθεί και φέτος, ταυτόχρονα, και σε φυσικούς χώρους και online. Συνολικά θα παρουσιαστούν 158 ταινίες από περισσότερες από 50 χώρες σε όλα τα προγράμματά του Φεστιβάλ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

12-18 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dramafilmfestival.gr/

8. Ελλάδα – Γαλλία: Κινηματογραφικές συναντήσεις στον θερινό κινηματογράφο «Λαϊς»

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος με τη συνεργασία της Γαλλικής Πρεσβείας, του Γαλλικού Ινστιτούτου, της Γαλλικής Ταινιοθήκης και του ΥΠΠΟΑ και με την υποστήριξη του CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), του ΕΚΚ (Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) και του Αρχείου της ΕΡΤ, γιορτάζουν την ελληνογαλλική φιλία, με τη διοργάνωση ενός εκτενούς αφιερώματος στην κοινή κινηματογραφική ιστορία των δύο χωρών που τιτλοφορείται «Ελλάδα – Γαλλία: Κινηματογραφικές συναντήσεις». Τον Σεπτέμβριο ακολουθεί το κυρίως αφιέρωμα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 9-23/9/2021 στον θερινό κινηματογράφο «Λαϊς», ενώ ένα τμήμα του θα προβληθεί online το ίδιο διάστημα. Θα προβληθούν συνολικά 45 ταινίες.

Από 9 έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Εισιτήριο: 5 ευρώ

Θερινός κινηματογράφος «Λαϊς», Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 42 & Μ. Αλεξάνδρου, Βοτανικός.

9. Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021: Κινηματογραφικές προβολές στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ Αισχύλεια περιλαμβάνει ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οι οποίες προβάλλονται από 3 ως τις 21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

3-21 Σεπτεμβρίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Θερινός Κινηματογράφος, Παραλία Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 2, Ελευσίνα, Αττικής. https://aisxylia.gr/

10. Μίκης Θεοδωράκης: Εκδήλωση προς τιμήν του σπουδαίου συνθέτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική βραδιά προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου (Οδός Σίνα). Στη βραδιά θα συμμετέχουν οι Μαρία Φαραντούρη και Νένα Βενετσάνου, μεγάλες ερμηνεύτριες των τραγουδιών του Θεοδωράκη και ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας του «Mikis Théodorakis par lui-même» και «Μίκης Θεοδωράκης: η ζωή μου», καθώς και εκλεκτοί παρευρισκόμενοι.

Τρίτη 14/9, 20:00

Ελεύθερη είσοδος με απαραίτητη προκράτηση θέσεων εδώ.

Auditorium Theo Angelopoulos, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31 | www.ifg.gr

11. Εν ξιφήρεις: Ο ζωγράφος Θανάσης Μακρής «στήνει το δικό του ’21» στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα εκτεθούν 111 έργα του Θανάση Μακρή, τα οποία περιλαμβάνουν σχέδια σε πενάκι, παστέλ και χρωματιστά μολύβια και αποτυπώνουν μορφές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν πρόκειται για γνωστούς και αναγνωρίσιμους ήρωες του 1821, αλλά για απλούς Έλληνες που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της χώρας και που τώρα στέκονται μπροστά στον θεατή αναμένοντας την αποδοχή και την αναγνώρισή τους.

Διάρκεια έκθεσης: 14/9 – 14/11

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά: 09:30-20:00

Ελεύθερη είσοδος

Αίθριο 4ου ορόφου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, τηλέφωνο: 21 6809 1000.

12. «Βασιλικός μυρίζει εδώ»: Αφιέρωμα στον μικρασιατικό πολιτισμό στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων, οργανώνει θεματική βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία και τον μικρασιατικό πολιτισμό, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος, στον Ταύρο. Η δράση συνδυάζεται με έκθεση στην οποία παρουσιάζεται υλικό από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ σχετικό με την αποκατάσταση μικρασιατών στην Ελλάδα.

Τρίτη 14/9, 19:30

Η είσοδος είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Περισσότερες πληροφορίες: στο τηλέφωνο 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 09:00-17:00.

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος. Τ: 210 3418051 | www.piop.gr

13. «Επαναστατικά Παλίμψηστα»: Εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του ΟΠΑΝΔΑ

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του ΟΠΑΝΔΑ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί την εικαστική έκθεση «Επαναστατικά Παλίμψηστα» που οργανώθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Επαναστατικά παλίμψηστα. Η εικαστική αναπαράσταση του δικτύου των ιδιαίτερων αστικών τόπων στο χωροχρονικό φάσμα της ελληνικής επανάστασης». Στο ισόγειο οι θεατές θα εξερευνήσουν επιλογές από τις εργασίες φοιτητών που παρακολούθησαν το 2020 μαθήματα στις σχολές αρχιτεκτονικής των ΕΜΠ, ΠΑΔΑ, ΠΘ και ΠΚ και συμμετείχαν σε ένα διαπανεπιστημιακό εργαστήριο. Στον α’ όροφο εκτίθενται τα εικαστικά έργα των 10 εικαστικών – μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου.

Διάρκεια έκθεσης: 16-19 Σεπτεμβρίου

Είσοδος Ελεύθερη

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο.

14. «Πριν τελειώσουν οι Αλκυονίδες μέρες»: Ομαδική έκθεση στην Chili Art Gallery

Η συλλογικότητα εικαστικών καλλιτεχνών ARC -Art Revisited Collective, ο ιδρυτής της και Επιμελητής της έκθεσης Paris Kapralos και οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες παρουσιάζουν την έκθεση περιβαλλοντικού προβληματισμού «Πριν τελειώσουν οι Αλκυονίδες μέρες» και σας προσκαλούν να την επισκεφθείτε στην διάρκειά της στην Chili Art Gallery. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, γλυπτικής, κατασκευές, εικαστικό αντικείμενο και εγκαταστάσεις.

Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, 15:00 – 22:00

Διάρκεια Έκθεσης: 17 έως 25 Σεπτεμβρίου

Ωράριο: Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 10.30 – 18.00, Πέμπτη 10.30 – 20.00, Σάββατο 11:00 – 15.00. Δευτέρα και Κυριακή κλειστά.

Είσοδος Ελεύθερη

Chili Art Gallery, Δημοφώντος 13-15, Θησείο, Αθήνα. Τηλ.επικ: 210-7292564. Εmail: [email protected] | www.chiliart.gr

15. Biosentinel: Έκθεση της ομάδας Hypercomf στον πολιτιστικό χώρο Tavros

Η έκθεση «Biosentinel» της καλλιτεχνικής ομάδας Hypercomf παίρνει την μορφή ενός μοναδικού εργαστηρίου που περιλαμβάνει έναν αυτοσχέδιο φορητό ηλιακό φούρνο, ένα εργαστήριο παραγωγής και δοκιμής ποτών από «άγρια» αθηναϊκή μαγιά και μια μικρού μήκους ταινία που ερευνά τις σχέσεις που δημιουργεί ο άνθρωπος με τα μικρόβια και τις εναλλακτικές προτάσεις βιώσιμης συνύπαρξης, παραγωγής και κατανάλωσης.

Εγκαίνια: Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, 17:00 – 21:00

Διάρκεια έκθεσης: 18 Σεπτεμβρίου – 16 Οκτωβρίου

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη-Σάββατο 17:00-21:00.

TAVROS, Αναξαγόρα 33, Ταύρος.

16. #My_Piraeus: Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Η ομάδα Greek Instagramers Events σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και το Destination Piraeus παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας #My_Piraeus. Η έκθεση αποτελεί μια φωτογραφική περιπλάνηση στην πόλη του Πειραιά, μέσα από το βλέμμα 105 ταλαντούχων φωτογράφων. Οι πολλαπλές φωτογραφικές τους προσεγγίσεις επιχειρούν να ξεδιπλώσουν κάθε πτυχή του Δήμου Πειραιά και να αποκαλύψουν τις όμορφες εικόνες, τα αξιοθέατα, τις στιγμές καθημερινότητας, το μοναδικό χαρακτήρα της πόλης-λιμάνι, την συναρπαστική και πανάρχαιη ιστορία του.

Διάρκεια έκθεσης: 19-26/9

Δευτέρα έως Σάββατο: 10:00 – 13:00 και 18:00 – 21:00 | Κυριακή: 10:00 – 13:00

Είσοδος Ελεύθερη

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά Φίλωνος 29, Πειραιάς

17. «Urban Mythology»: Έκθεση-δράση στον Αρχαιολογικό χώρο Κεραμεικού

H Lab for Arts παρουσιάζει στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 την έκθεση-δράση «Urban Mythology» σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους στην περιοχή γύρω από την Ιερά Οδό. Στην έκθεση 10 καλλιτέχνες καλούνται να δημιουργήσουν 9 εφήμερα έργα στον δημόσιο αστικό χώρο, σε διάλογο με την Ιερά Οδό –όπου στην αρχαιότητα τελείτο η Ελευσίνια πομπή– και τις όμορφες γειτονιές του Κεραμεικού και του Βοτανικού που κάποτε φιλοξενούσαν σημαντικά μνημεία, τάφους, ιερά και ναούς. Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Κυριακή 19/9, 12:30 – 19:30

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τοποθεσία: Ιερά Οδός, Κεραμεικός, Βοτανικός.

18. 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο

Ο δημοφιλής θεσμός, που για δεκαετίες τιμά τη διαχρονική αξία του βιβλίου, έρχεται ξανά να φωτίσει την πολιτιστική πλευρά της Αθήνας, στον υπαίθριο χώρο του Ζαππείου, από τις 3 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Το επίσημο αφιέρωμα του 49ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2021 επικεντρώνεται στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με πολλές συναφείς υποενότητες. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, και σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, θα υπάρχουν διαδραστικές συζητήσεις, ομιλίες, στρογγυλά τραπέζια και άλλα δρώμενα.

3-19 Σεπτεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30, Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00, Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30.

Περισσότερες πληροφορίες: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) . Τηλ: 210 3303942, 210 3302523 URL: www.sekb.gr.

Online

19. Ars Electronica: Η Στέγη στο ψηφιακό φεστιβάλ για την τέχνη, την τεχνολογία και την κοινωνία

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συμμετέχει στο ψηφιακό φεστιβάλ της Ars Electronica για την τέχνη, την τεχνολογία και την κοινωνία, με το πρόγραμμα Ars Electronica Garden Athens: Ο Αλγόριθμος και το Πάρκο παρουσιάζοντας διαδικτυακά στις 11 και τις 12 Σεπτεμβρίου μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές του φεστιβάλ «You & AI: Through the Algorithmic Lens». Eπίσης εμφανίζεται από τις 8 έως 12 Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα των ευρωπαϊκών δικτύων EMAP (move to… EMAP Garden exhibition) και Studiotopia Journeys (Marine Caves and Benthic Terrazzo) όπου συμμετέχει, τα οποία προβάλλουν έργα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από δεκάδες φιλοξενούμενους καλλιτέχνες στην Αθήνα και διεθνώς.

8-12 Σεπτεμβρίου

Εισιτήριο: Κανονικό 9€ | To Online Festival Pass επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα online προγράμματα, συνέδρια, εργαστήρια και εκδηλώσεις του Ars Electronica Festival 2021.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

20. «doyourPart»: E-δημοπρασία περισσότερων από 70 έργων τέχνης για καλό σκοπό

Οι Αλέξανδρος Δρακινός και Παναγιώτης Θεριανός είναι οι εμπνευστές του εγχειρήματος «doyourPart» που ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν την τέχνη τους για καλό σκοπό. Μια e-δημοπρασία που λαμβάνει χώρα από τις 12 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2021 μέσα από την ιστοσελίδα www.doyourpart.gr. Περισσότερα από 70 έργα τέχνης φιλοτεχνημένα από μαθητές και απόφοιτους του τμήματος Visual Arts του IB της Σχολής Μωραΐτη καθώς και σπουδαστές Καλών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών από άλλα σχολεία. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και τη προσπάθεια #mazisynexizoume για τη στήριξη και ανάκαμψη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

12-19 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες www.doyourpart.gr.