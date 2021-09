Russell Kane: Για πρώτη φορά στην Αθήνα ο Βρετανός κωμικός

Λίγα λόγια για τον Russell Kane

Βραβευμένος κωμικός, ηθοποιός, παρουσιαστής, συγγραφέας και σεναριογράφος, ο πολυτάλαντος και με αστείρευτο χιούμορ Russell Kane, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο μεγάλο κοινό από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του στο «Stupid Man, Smart Phone» του BBC 3 αλλά και ως παρουσιαστής του κωμικού show «Live at the Eclectic». Στο ενεργητικό του διαθέτει αλλεπάλληλες εμφανίσεις στις εκπομπές «Live at the Apollo», «Unzipped», «Celebrity Juice» και «I Am Celebrity Get Me Out of Here Now». Αυτή την περίοδο διαθέτει δύο podcast, το «Evil Genius» και το «Man Baggage», ενώ τον τελευταίο χρόνο τον απολαμβάνουμε συχνά στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή «Steph’s Packed Lunch».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μουσική Τεχνόπολη: Η καρδιά της μουσικής «χτυπάει» στο Γκάζι και αυτόν τον Σεπτέμβριο

Το 2010, στο πλαίσιο του Edinburgh Comedy Awards, απέσπασε το βραβείο «Best Show», ενώ στη συνέχεια κέρδισε το Barry Award στο Φεστιβάλ Κωμωδίας της Μελβούρνης. Το 2011, η Universal Pictures κυκλοφόρησε το βραβευμένο κωμικό stand-up σόου «Smokescreens & Castles». Έχει ξεχωρίσει και διακριθεί για τις περιοδείες του, οι οποίες έχουν τύχει μεγάλης αναγνώρισης τόσο από τους κριτικούς όσο και από το ευρύ κοινό, με συνεχόμενα sold out ανά τον κόσμο.

Πέρα από τη σπουδαία κωμική δουλειά του, έχει διαγράψει και μια δεύτερη καριέρα ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και πρωταγωνιστής θεατρικών έργων, ενώ το 2015 είχε την πρώτη του κινηματογραφική συμμετοχή στην επιτυχημένη ρομαντική κομεντί «Scottish Mussels». Μεταξύ άλλων, έχει εκδώσει ένα μυθιστόρημα με τίτλο «The Humorist» (2012) και ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, το «Son of a Silverback» (2019), που πραγματεύεται τη σχέση του με τον πατέρα του.

Μαζί του στο Gazarte Roof Stage, ο ταλαντούχος Έλληνας κωμικός Θωμάς Ζάμπρας

O Θωμάς Ζάμπρας ασχολείται με την κωμωδία 8 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα έγραψε και εκτέλεσε δύο σόλο stand up παραστάσεις (Είχα και στο χωριό μου, Εγώ έλασα). Συνδημιούργησε και εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή Cineλθετε, έγραψε σενάρια και πρωταγωνίστησε σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες. Ήταν guest αρθρογράφος στην 24media και έκανε sold out stand up περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη.