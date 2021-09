Μουσική Τεχνόπολη: Η καρδιά της μουσικής «χτυπάει» στο Γκάζι και αυτόν τον Σεπτέμβριο

Η Μουσική Τεχνόπολη, για δεύτερη χρονιά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα, του τριετούς σχεδίου που ανακοίνωσε ο Δήμος και οι φορείς του, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση, στην ανάδειξη και στην ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας αλλά και στην έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον κλάδο του πολιτισμού.

Και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο Γκάζι κάτω από τις τρεις κόκκινες καμινάδες, μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις συναυλίες – όπως και πέρυσι – απ’ όπου κι αν βρίσκονται μέσω live streaming.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

«Το Ταξίδι / The Walk» – Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου

Στην Τεχνόπολη ολοκληρώνεται «Το Ταξίδι / The Walk», ή αλλιώς η περιπλάνηση 4 μηνών και 8.000 χιλιομέτρων από μια κούκλα 3,5 μέτρων που έχει τη μορφή της μικρής Αμάλ, μιας εννιάχρονης Σύριας προσφυγοπούλας.

Off The Hook Festival – Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου

Μπορεί άραγε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία σε ένα ακόμα καλοκαίρι social distancing; To Off The Hook Festival απαντάει θετικά και επιστρέφει αυτόν τον Σεπτέμβριο με μια hybrid version που θα μάς επιτρέψει να συνεχίσουμε να χτίζουμε όλοι μαζί τη γιορτή της κουλτούρας και της καταξίωσης του hip hop που ξεκίνησε το 2019. Μερικά μόνο από τα ονόματα που θα ακούσουμε live είναι οι Bloody Hawk, Novel 729, Μικρός Κλέφτης, Downtown, Shahmen και όχι μόνο!

ONIRAMA – Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου

Οι ONIRAMA έρχονται για ένα από τα γνωστά τους εκρηκτικά lives! Με αφορμή τον επερχόμενο επετειακό τους δίσκο «Ανθολόγιο για μικρούς και μεγάλους», μας παρουσιάζουν για πρώτη φορά τραγούδια σε μοναδικές εκτελέσεις, ενώ μαζί τους επί σκηνής θα βρεθούν οι Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, ο Solmeister και ο Δημήτρης Κοργιαλάς.

Σωκράτης Μάλαμας – Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου

Την επόμενη μέρα, ο Σωκράτης Μάλαμας καταλαμβάνει – ακόμη μια χρονιά – τη σκηνή της Τεχνόπολης, όπως μόνο αυτός ξέρει, παρέα με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Καίτη Γαρμπή – Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου

Αλλάζουμε κλίμα και υποδεχόμαστε τη «ντίβα της καρδιάς μας», την «καρδιά από ατόφιο χρυσάφι», τη μία και μοναδική Καίτη Γαρμπή για να περάσουμε ένα βράδυ «Ξανά μαζί».

Νατάσσα Μποφίλιου – Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Νατάσσα Μποφίλιου, μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες της Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, για να μάς ταξιδέψει στην «Εποχή του Θερισμού» αλλά και να μάς παρουσιάσει με τον μοναδικό, φλεγόμενο τρόπο της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.

Κωστής Μαραβέγιας – Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου

Ο Κωστής Μαραβέγιας μάς υποδέχεται με χαρά, ελπίδα, χιούμορ και εξαιρετικά θετική διάθεση για ένα live γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, μελωδία και ρυθμό.

Plisskën Festival – Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου

Ακολουθεί το Plisskën Festival με ένα πολυσυλλεκτικό και φρέσκο line-up από καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες της σύγχρονης σκηνής. Headliners η superchic μπάντα – φαινόμενο του psych-rock από τη Γαλλία LA FEMME σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα και σπάνια acts αλλά και η αινιγματική psychedelic / experimental rock κολεκτίβα των Σουηδών GOAT.

Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης – Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου

Μια μέρα αργότερα, το ιδιαίτερα δυναμικό δίδυμο των Γιάννη Αγγελάκα και Νίκου Βελιώτη συναντιέται ξανά επί σκηνής, παρέα με τρεις εκλεκτούς μουσικούς για να παίξει αποσπάσματα από τον δίσκο «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων» αλλά και highlights από παλιότερες δουλειές του.

Εισβολέας – Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου

Ο Εισβολέας (ή Λιάκος ή Είσβο ή, κατά κόσμον, Ηλίας Παπανικολός), διαχρονικός πλέον ράπερ και με αμετάβλητη δυναμική, επιστρέφει στην Τεχνόπολη με φουλ μπάντα, φουλ ενέργεια και νέο υλικό από το τελευταίο του άλμπουμ «Ήρωες». Εμείς θα είμαστε εκεί για όλα τα «γιο» και «μαν» και «άιντα» του αλλά και για την ανεξάντλητη ενέργεια που παίρνουμε από τις ζωντανές του εμφανίσεις.

Αλκίνοος Ιωαννίδης – Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου

Την επόμενη μέρα, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει μετά από χρόνια και με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην ηλεκτρική κιθάρα και, μέσα από την ηχητική παλέτα των πεταλιών της, σε ένα solo πρόγραμμα, μοιράζεται μαζί μας παλιές και νέες ιστορίες.

Δήμητρα Γαλάνη – Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου

Η Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι, ένα ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο, μια μουσική περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια που έχουμε λατρέψει. Μαζί της δύο τραγουδοποιοί-ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, η ελληνοβραζιλιάνα βραβευμένη συνθέτρια και τραγουδοποιός Κατερίνα Πολέμη και ο ταλαντούχος συνθέτης Ευστάθιος Δράκος, ενώ σε ειδική συμμετοχή η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη και ο νεαρός πρωτοεμφανιζόμενος ερμηνευτής Δημήτρης Κόψης.

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο – Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, τραγουδάμε μεγάλες επιτυχίες του Θάνου Μικρούτσικου. Δύο στενοί του φίλοι, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Χρήστος Θηβαίος και ο Γιάννης Κότσιρας, ενώνουν τις φωνές τους στα τραγούδια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη που όλοι αγαπήσαμε, τραγούδια «κοινού αισθήματος» – όπως έλεγε ο Θάνος, τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους. Μαζί τους η εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια Βίκυ Καρατζόγλου.

1000mods, Νightstalker, Wish Upon the Star, Drunk Jackals και Sadhus – Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου

Οι 1000mods και οι καλοί τους φίλοι Νightstalker, Wish Upon the Star, Drunk Jackals και Sadhus θα πραγματοποιήσουν ένα live οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας, συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το φετινό καλοκαίρι. Όλα τα έσοδα της συναυλίας “Τοgether we Fight the Fire” θα διατεθούν στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, σαν μια ελάχιστη συμβολική κίνηση.

Η Μουσική Τεχνόπολη ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, με μία απροσδόκητη συναυλία που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Stay tuned!