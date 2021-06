Πού να πάμε σήμερα; 29 πολιτιστικές εκδηλώσεις για το Σάββατο 26 Ιουνίου

1. Παράσταση: «Φαίδρα», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη στο Θέατρο Πέτρας

Μια ιδιαίτερη σκηνική σύνθεση από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής και ευρωπαϊκής γραμματείας «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη και «Φαίδρα» του Ρακίνα στη μετάφραση του Στρατή Πασχάλη, θα παρουσιαστεί φέτος το καλοκαίρι σε διάφορα θέατρα της Αττικής. Τον μύθο της Φαίδρας, αφηγούνται επί σκηνής η Σαβίνα Γιαννάτου στον ρόλο της θεάς Αφροδίτης, η Μίνα Αδαμάκη στον ρόλο της Τροφού, καθώς και η Ραφίκα Σαουίς, στον ρόλο της Φαίδρας.

Σάββατο 26/6, 21:30

Εισιτήριο: 18 € γενική είσοδος, 15 € μειωμένο (άνεργοι, ΑμεΑ, φοιτητές). Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη. https://petroupoli.gov.gr/

2. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Παράσταση: «Εθνικό ντεφιλέ» του Παντελή Φλατσούση στην Πειραιώς 260

Ο Παντελής Φλατσούσης παρουσιάζει, 26-29 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, την παράσταση «Εθνικό ντεφιλέ», στην Πειραιώς 260 (Χώρος Δ). 2121. Σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον, όπου τα έθνη-κράτη δεν υφίστανται πλέον, διοργανώνεται ένα ντεφιλέ μνήμης για να τιμηθεί η φουστανέλα, το εθνικό ένδυμα του πάλαι ποτέ ελληνικού έθνους-κράτους. Η παράσταση, σε ατμόσφαιρα εορταστική και υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής, με έναν θίασο πολυσυλλεκτικό, επιχειρεί να καταθέσει ένα σχόλιο σχετικά με την ταυτότητα και την ετερότητα θέτοντας το ερώτημα τι τύπου κοινότητες θα μπορούσαμε να επινοήσουμε σήμερα, με στόχο ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον.

Σάββατο 26/6, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη: Εισιτήριο 15€. Ζώνη A: Εισιτήριο 10€. Ζώνη Β: Εισιτήριο 8€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 21 0928 2900.

3. Παράσταση: «Η Σιωπή δεν είναι Χρυσός» στο Δημοτικό θέατρο του Άλσους (Δ. Κιντής)

Η παράσταση του Μαυρίκιου Μαυρικίου, «Η σιωπή δεν είναι Χρυσός», ένα έργο για το bullying, τον ρατσισμό, την οικογένεια και τη διαφορετικότητα ερμηνευμένο από νέα παιδιά – ηθοποιούς, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία, το Σάββατο 26 Ιουνίου, στο Δημοτικό θέατρο του Άλσους (Δ. Κιντής).

Σάββατο 26/6, 21:00

Εισιτήριο: 8€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», Γαρδίκη και Σμόλικα, Ηλιούπολη. Τηλέφωνο: 21 0992 3840.

4. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Παράσταση: «Ιππείς», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη, από τις πιο «πολιτικές» κωμωδίες του ποιητή, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου, 25-27 Ιουνίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Με μια διανομή πρωταγωνιστών που ενώνουν διαφορετικούς μεταξύ τους σκηνικούς κόσμους. Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Στέλιος Ιακωβίδης, Κώστας Κόκλας, Πάνος Μουζουράκης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος / Kορυφαίοι Χορού: Στεφανία Γουλιώτη, Κωνσταντίνος Μπιμπής (γιουκαλίλι), Γιάννης Χαρίσης.

Σάββατο 26/6, 21:00

Εισιτήριο: 10-50€. Προπώληση Εισιτηρίων: n-t.gr, aefestival.gr, tickets.aefestival.gr, ticketservices.gr/el/NationalTheatre/ Τηλ.: 210 7234567 (Δευ– Κυρ: 09:00-21:00) Εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου) Καταστήματα Public.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου. aefestival.gr

5. Παράσταση: «The 1821 – Η Επιθεώρηση» στο Βεάκειο Θέατρο

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσιάζει την παράσταση «The 1821 – Η Επιθεώρηση», με την υπογραφή των Φοίβου Δεληβοριά και Δημήτρη Καραντζά, στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τέλος Ιουλίου. Όλοι και όλα θα παρελάσουν σ’ αυτή την σατιρική επανεξέταση της παλαιότερης και σύγχρονης Ιστορίας γεμάτη μουσική, χρυσόσκονη, κριτική και χιούμορ.

Σάββατο 26/6, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη: 30€. (25€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων). Ζώνη Α’: 25€. (20€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων). Ζώνη Β’: 20€ (15€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων). Ζώνη Γ’: 15€. Προπώληση: viva.gr.

https://www.dithepi.gr/ | Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλ: 21 0422 6330.

6. Παράσταση: «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» στο Θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα

Το πολυβραβευμένο έργο του Leonard Gershe «Οι Πεταλούδες είναι Ελεύθερες», σε σκηνοθεσία Ρέινας Εσκενάζυ, ετοιμάζεται για καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια τρυφερή, ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται σε μια εποχή που οι αντιλήψεις αλλάζουν και ο κόσμος νιώθει απελευθερωμένος από τα πρέπει – στην εποχή της χαράς και της ελευθερίας. Παίζουν: Πέμη Ζούνη, ΑναστάσηςΡοιλός, ΕριέτταΜανούρη, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου.

Σάββατο 26/6, 21:30

Εισιτήριο: Από 15€ έως 20€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Συκιές. Τηλ: 21 0646 3685.

7. Παράσταση: «Η Θηλιά» στο Θερινό Θέατρο Αθηνά

Το ψυχολογικό θρίλερ του Πάτρικ Χάμιλτον, «Θηλιά» ανεβαίνει σε μια καλοκαιρινή εκδοχή γεμάτη σασπένς και μυστήριο στο Θερινό Θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Μαροσούλη. Δύο φίλοι έχουν μόλις δολοφονήσει έναν γνωστό τους χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Κρύβουν το πτώμα μες σ’ ένα μπαούλο για να το μεταφέρουν αργότερα, πιστεύοντας πως έχουν κάνει το τέλειο έγκλημα. Παίζουν: Γωγώ Μπρέμπου, Αργύρης Αγγέλου, Βαγγέλης Ψωμάς, Γιάννης Σίντος, Ελένη Κρίτα και Παντελής Καναράκης.

Σάββατο 26/6, 21:30

Εισιτήριο: €16 (γενική είσοδος), €12 (φοιτητικό & ανέργων). Προπώληση: viva.gr.

Θερινό Θέατρο Αθηνά, Πατησίων και Δεριγνύ 10, Αθήνα. Τηλέφωνο: 2108237330.

8. Φεστιβάλ Ρεματιάς – «Νύχτες Αλληλεγγύης»: Παράσταση: «Η Κουζίνα του Arnold Wesker» στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021 του Δήμου Χαλανδρίου, έρχεται από τις 22 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, και αριθμεί 50 Νύχτες Αλληλεγγύης με εκδηλώσεις εκδηλώσεις από όλο το φάσμα των τεχνών. Έναρξη τη Δευτέρα 21 Ιουνίου με την πρωτότυπη παράσταση «Η Κουζίνα του Arnold Wesker» από την ομάδα θεάτρου Vice Versa. Η παράσταση θα παιχτεί στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, 21, 22, 23 & 25, 26, 27 Ιουνίου, στις 21:00. Σκηνοθεσία: Αγγελική Γκιργκινούδη.

Σάββατο 26/6, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος. Κρατήσεις: Viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι.

9. Stand Up Comedy: «Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας» του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Κηποθέατρο Παπάγου

Η Lifeworks Productions παρουσιάζει την θεατρική παράσταση του Γιώργου Ηλιόπουλου «Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας», το Σάββατο 26 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ένα απολαυστικό ταξίδι στον αντρικό τρόπο σκέψης, μια ξεκαρδιστική διαδρομή στην ψυχοσύνθεση του συγχρόνου άντρα και στον τρόπο που διαχειρίζεται τα αισθήματα του.

Σάββατο 26/6, 21:00

Εισιτήριο: Προπώληση με κάρτα δημότη, ανέργων & ΑΜΕΑ 10 ευρώ, Προπώληση 12 ευρώ, την ημέρα της παράστασης 14 ευρώ. viva.gr.

Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου 156 69, Τηλ: 21 3202 7185

10. Μουσική παράσταση: «Πάμε γι’ άλλα» με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Θέατρο Άλσος

Ο performer Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει στο Θέατρο Άλσος, 11 Ιουνίου έως 4 Αυγούστου, με μια ολοκαίνουργια παράσταση και μάς προτρέπει να τραγουδήσουμε όλοι μαζί «Πάμε γι’ άλλα… ολοταχώς». Ένα show με τις περισσότερες μεταμφιέσεις και μιμήσεις από οποιαδήποτε άλλη φορά.

Σάββατο 26/6, στις 21:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως, Τηλέφωνο: 21 0822 7471.

11. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Χορός: «Οικοδομή» του Άντι Τζούμα στην Πειραιώς 260

Το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στη hip hop σκηνή συνεχίζεται, 23-30 Ιουνίου, με την παράσταση χορού του χορογράφου Άντι Τζούμα «Οικοδομή», στην Πειραιώς 260. Συνδυάζοντας στοιχεία από τη ρεμπέτικη μουσική και ιστορία με την κινησιολογία και την τεχνική του hip hop, η Οικοδομή δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας.

Σάββατο 26/6, 20:15

Εισιτήριο: Ελεύθερη είσοδος. Κρατήσεις: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 21 0928 2900.

12. Stand Up Comedy: «Όλα Κουλά» με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος παρουσιάζει την νέα του stand up comedy παράσταση, με τίτλο «Όλα Κουλά» στο Lunar Space, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Αμετανόητος και καυστικός μέχρι να του βάλουν τσιμέντο στα πόδια και να τον πετάξουν στη θάλασσα (ή να τον χώσουν στην Ακρόπολη), ο Χριστόφορος Ζαραλίκος για να μοιράσει γέλια και νόημα με νέο υλικό.

Σάββατο 26/6, 21:30

Εισιτήριο: 12€. Προπώληση: viva.gr.

Lunar Space, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλέφωνο: 21 1418 5217. www.fhw.gr

13. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Παιδικό Θέατρο: «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει» στο ΜΙΕΤ

Η παράσταση της συγκινητικής αλληγορίας του Λουίς Σεπούλβεδα «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει», σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και διασκευή Άνδρης Θεοδότου, παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 26 Ιουνίου-4 Ιουλίου, στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Με την πολυετή εμπειρία στο θέατρο αλληλεγγύης για παιδιά, ο σκηνοθέτης, με μια δυνατή ομάδα συντελεστών, δημιουργεί έναν χαρούμενο κόσμο από ζώα γεμάτα χιούμορ και ευαισθησία, με τη σκέψη ιδιαίτερα στα παιδιά που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Σάββατο 26/6, 19:00 και 20:15

Εισιτήριο: Γενική Είσοδος 10€ • Παιδικό Με Έναν Συνοδό 5€ • Αμεα / Ανέργων 5€. Προπώληση: tickeservices.gr.

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, ​Θουκυδίδου 13, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0322 1335. e-mail: [email protected]

14. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου – Παιδικό Θέατρο: «Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω» της Ελένης Φωτάκη στο Αρχοντικό των Μπενιζέλων

H μουσική παράσταση για παιδιά ηλικίας 5 – 9 ετών, «Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω», ένα μουσικό παραμύθι της Ελένης Φωτάκη, που ντύνουν μουσικά και ερμηνεύουν ζωντανά οι Φώτης Σιώτας και Αναστάσιος Μισυρλής, παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Σάββατο 26 Ιουνίου, στις 12:00 μ.μ. στο Αρχοντικό των Μπενιζέλων. Αφήγηση: Ηρώ Μπέζου.

Σάββατο 26/6, 12:00 π.μ.

Εισιτήριο: Ελεύθερη είσοδος με δελτίο εισόδου στο ticketservices.gr

Aρχοντικό των Μπενιζέλων (Το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης), Αδριανού 96, Αθήνα. Τηλ: 21 0324 8861. aefestival.gr.

15. Παιδικό Θέατρο: «Ο Ραφτάκος των Λέξεων» στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού

«Ο Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου ζωντανεύει ξανά από τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος σε υπαίθριους χώρους της Αττικής, έως τις 31 Ιουλίου. Ένα σύγχρονο παραμύθι, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα, που μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος.

Σάββατο 26/6, στις 19:00

Εισιτήριο: Προπώληση: 10 ευρώ / Εισιτήριο στο ταμείο 12 ευρώ. Σημείο προπώλησης: ticketservices.gr.

Αισθητικό Δάσος Υμηττού (Δίπλα Στη Μονή Καισαριανής)