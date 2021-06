Athens Music Week: Το πλήρες πρόγραμμα του διεθνούς φεστιβάλ για καλλιτέχνες, επαγγελματίες και φίλους της μουσικής

Το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2021, σε hybrid εκδοχή και παρουσιάζει τις νέες τάσεις στη Μουσική Βιομηχανία μέσα από επιλεγμένες ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, showcases και μία συναυλιακή βραδιά στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης!

Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα δώσει πρόσβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες του AMW, στο online networking event και στο Live stage που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιουνίου. Θα δώσει ευκαιρία να μάθουμε τι συμβαίνει διεθνώς στο χώρο της Μουσικής, να μοιραστούμε ιδέες και τεχνικές, να γνωρίσουμε μελλοντικούς συνεργάτες, να ανακαλύψουμε νέους καλλιτέχνες και να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία χωρίς σύνορα!

AMW Conference

Επηρεασμένο από τις εξελίξεις στη Μουσική Βιομηχανία, το AMW Conference εστιάζει στην ανάλυση των σημαντικότερων τάσεων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. Μας καλεί να μπούμε στην κοινότητα του Athens Music Week και να μάθουμε πώς λειτουργούν οι playlists και πώς χτίζονται οι followers από το team της Spotify, να ανακαλύψουμε τα σημαντικότερα tips για ένα επιτυχημένο crowd-funding campaign από τα στελέχη του Kickstarter, να ενημερωθούμε σχετικά με τους νέους τρόπους του monetization στη μουσική, τα βήματα που χρειάζεται να κάνει κανείς για να ανέβει στις σκηνές των μεγαλύτερων μουσικών Φεστιβάλ του κόσμου και τις σύγχρονες μεθόδους και στρατηγικές προώθησης του entertainment marketing.

Panel-discussions

Το AMW θα εξερευνήσει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, μέσα από επιλεγμένα panel–discussions με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών, δημοφιλών καλλιτεχνών και αναγνωρισμένων εκπροσώπων διεθνών δικτύων (πχ HEMI, JUMP, Keychange, Music Tech Europe Academy) και οργανισμών (πχ Μusic Innovation Hub, Music Finland, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Women On Top και άλλα πολλά). Ανάμεσά τους, ο διεθνούς φήμης σαξοφωνίστας, Shabaka Hutchings, μιλάει για την έκρηξη της jazz σκηνής στη Βρετανία, ο Λάμπρος Φισφής και ο Άρης Δημοκίδης συζητάνε για τα podcasts, το Clubhouse και την επανάσταση του audio content, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Ίαν Στρατής σχολιάζουν τα μουσικά realities και τα talent shows, o Ανδρέας Μεταξάς (Stay Independent) και ο William Darladanis (Athens Bros) αναλύουν το φαινόμενο hip hop στην Ελλάδα.

Showcase

Και επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε για μουσική χωρίς μουσική, το Showcase πρόγραμμα του AMW συνδυάζει νέες και διαχρονικές τάσεις εστιάζοντας στην ανάδειξη και προώθηση Ελλήνων μουσικών ενώ συστήνει για πρώτη φορά ξένους καλλιτέχνες στην εγχώρια αγορά. Θα ανακαλύψουμε από πολυφωνικά σχήματα, world beat, και παραδοσιακούς ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, μέχρι ψυχεδελική techno, ζεστά ηλεκτρονικά ηχοτόπια και talharpas. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 19 καλλιτέχνες από 10 διαφορετικές χώρες, ενώ σε ό,τι αφορά τις ελληνικές συμμετοχές θα περάσουμε από τις hip hop ρίμες του Saske, στο Industrial-punk των νεοσύστατων Orgazma, από τον world-trad ήχο των Δυσανατολία και των BAiLDSA στην ambient pop του Johnny Labelle και το pop-punk των OCEANDVST και από τους ονειρικούς classical/folk/jazz ήχους της WERA στα δυστοπικά beats της Kit Kido.

Η εγγραφή γίνεται στο athensmusicweek.gr, εντελώς δωρεάν.

Τo Athens Music Week υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και JUMP – European Music Market Accelerator, δύο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Τρίτη 22 Ιουνίου | Conference: Music Trends

16:00-16:40: Blockchain, NFTs & Fan-Powered Royalties (Panel/ ENG)

16:45-17:15: Covid-19, Συναυλίες και μουσικά φεστιβάλ (Talk/ GR)

17:20-18:10: Ελληνικό Hip Hop (Panel/GR)

18.30: Networking event

19:00-20:30: Hip Hop music production & Audio Sampling (Workshop/GR)

Showcases

20:00 – 20:20 | Marva von Theo (GR) powered by Shesaid.so και Her Project

20:20 – 20:40 | LEAK (DE)

20:40 – 21:00 | Ikaru x Barış Demirel (TR)

21:00 – 21:20 | Saske (GR)

Αναλυτικό πρόγραμμα της Τρίτης

Τετάρτη 23 Ιουνίου | Conference: Music Industry

16:00-16:40: Music Synchronization (Panel/GR)

16:45-17:15: The future of Music Distribution (Talk/ENG)

17:20-18:10: Δισκογραφικές εταιρίες και DIY (Panel/GRl)

18:15-18:45: Μουσική, Καλλιτέχνες και SEO! (Webinar/GR)

19:00-20:30: ABC of Copyrights & Royalties (Workshop/GR)

Showcases

19:00 – 19:20 | Iberi (GE)

19:20 – 19:40 | Bad focus (CZ)

19:40 – 20:00 | BAiLDSA (GR)

20:00 – 20:20 | John Wolfhooker (CZ)

20:20 – 20:40 | Orgazma (GR)

Αναλυτικό πρόγραμμα της Τετάρτης

Πέμπτη 24 Ιουνίου | Conference: Music Marketing

16:00-16:40: Tα Podcasts & η άνοδος του audio content (Panel/GR)

16:45-17:15: Movement Radio και Stages A/Live (Talk/GR)

17:20-18:10: Τηλεοπτικά μουσικά Reality και Talent Shows (Panel/GR)

18:15-18:45: Spotify for Artists Masterclass (Webinar/ENG)

19:00-20:30: Digital Distribution (Workshop/ENG)

Showcases

19:00 – 19:20 | Pullup (EE)

19:20 – 19:40 | Wera (GR)

19:40 – 20:00 | Dysanatolia (GR)

20:00 – 20:20 | Kit Kido (GR)

20:20 – 20:40 | Mongooz and the Magnet (HU)

Αναλυτικό πρόγραμμα Πέμπτης

Παρασκευή 25 Ιουνίου | Conference: Live Music Sector

16:00-16:40: Smart showcasing in the Balkans (Panel/ENG)

16:45-17:15: Blockchain technology VS Covid-19 (Keynote Speech/GR)

17:20-18:10: AR-VR music festivals & gaming (Panel/ENG)

18:15-18:45: 6 Βήματα για το LIVE της ζωής σου (Webinar/GR)

19:00-20:30: Ψηφιακή στρατηγική και βέλτιστες πρακτικές για τη μουσική σου! (Workshop/GR)

Showcases

19:00 – 19:20 | Naked (RS)

19:20 – 19:40 | Johnny Labelle (GR)

19:40 – 20:00 | Funkorporation (RO)

20:00 – 20:10 | Barış Demirel ft. Da Poet (TR)

20:10 – 20:30 | OCEΛNDVST (GR)

Αναλυτικό πρόγραμμα Παρασκευής

Σάββατο 26 Ιουνίου | Conference: Music & Culture

16:00-16:40: Women in the music industry! (Panel/ENG)

16:45-17:15: Θα ανακοινωθεί

17:20-18:10: The British Jazz Explosion & the Greek unexploited scene (Panel/ENG)

18:15-19:00: Crowd-funding campaigns in the music industry (Webinar/ENG)

19:00-20:30: Στρατηγική επικοινωνίας & Δημόσιες Σχέσεις (Workshop/GR)

Αναλυτικό πρόγραμμα Σαββάτου

Live Main Stage: Τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στο Live Main Stage θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μείνετε συντονισμένοι με την επίσημη ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του AMW για συνεχείς ενημερώσεις.