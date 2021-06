In the Mood for Love: 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για την ταινία, με αφορμή την επανέκδοσή της

Η ταινία «In the Mood for Love» του Γουόνγκ Καρ Γουάι, 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία της, επανεκδίδεται σε αποκατεστημένη κόπια 4Κ. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης επιμελήθηκε την επανέκδοση αυτής και άλλων τεσσάρων θρυλικών ταινιών του. Επίσης, αποκαταστάθηκε και ο ήχος σε 5.1 surround!

Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην συγκεκριμένη ταινία, έναν ύμνο στον έρωτα και την προδοσία. Με αφορμή την καλοκαιρινή αυτή επανέκδοση, που τόσο περιμέναμε, ας δούμε 10 ιδιαίτερες πληροφορίες για το εν λόγω φιλμ.

10 πληροφορίες για το «In the Mood for Love»

1. O αγγλικός τίτλος της ταινίας προέκυψε από το τραγούδι «I’m in the mood for love» του Bryan Ferry. Η απόδοση του αυθεντικού κινέζικου τίτλου στα αγγλικά είναι «The Age of Blossom», κινέζικη παρομοίωση για το πέρασμα της νιότης, της ομορφιάς και της αγάπης.

2. H πρωταγωνίστρια, Μάγκι Τσενγκ, φορούσε τα χαρακτηριστικά cheongsam φορέματα. Συγκεκριμένα, σε κάθε σκηνή φορούσε και διαφορετικό, ενώ είχαν σχεδιαστεί συνολικά 46 φορέματα, χωρίς να περιλαμβάνονται όλα στο final cut.

3. H διάρκεια των γυρισμάτων κράτησε 15 μήνες, κάτι που ήταν για τους ηθοποιούς απαιτητικό και συγχρόνως συναρπαστικό. Μάλιστα, ο Καρ Γουάι τελείωσε το μοντάζ μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα της ταινίας στις Κάννες!

4. Το 2018, κατέκτησε την 9η θέση στην λίστα του BBC με τις καλύτερες ξενόγλωσσες ταινίες.

5. Το πρωτότυπο cut είχε τελική διάρκεια 130 λεπτά αλλά τελικά κόπηκαν 32 λεπτά, καταλήγοντας στο final cut των 99 λεπτών.

6. Το περίφημο soundtrack της ταινίας, που ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια, ονομάζεται «Yumeji’s Theme». Κι αυτό γιατί προέρχεται από την ταινία «Yumeji» του Seijun Suzuki του 1991. Συνθέτης είναι ο Shigeru Umebayashi, o οποίος συνεργάστηκε με τον Καρ Γουάι και για το «2046».

7. Κάνοντας πρεμιέρα στις Κάννες, ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα και τελικά κέρδισε το Technical Grand Prize και ο Τόνι Λιούνγκ το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού. Παρά την θέση που κατέχει στο σινεμά, η ταινία δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα για Όσκαρ!

8. Ο Γουόνγκ Καρ Γουάι έχει δηλώσει πως επηρεάστηκε από το «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Συγκεκριμένα, ο Τόνι, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, του θυμίζει τον χαρακτήρα του Τζέιμς Στιούαρτ.

9. Η ταινία του Καρ Γουάι «2046» θεωρείται ελαφρώς ένα sequel τόσο για την συγκεκριμένη ταινία, όσο και για το «Days of Being Wild» (1990).

10. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο σκηνοθέτης συχνά αυτοσχεδίαζε με τους πρωταγωνιστές, δημιουργώντας την ιστορία με το πέρασμα του χρονου. Αρχικά, το φιλμ επρόκειτο να είναι πολύ πιο έντονο, με πολλούς διαλόγους και παθιασμένες ερωτικές σκηνές. Τελικά, όλοι μαζί αποφάσισαν να κατεβάσουν τους τόνους και να πουν την ιστορία πιο ήπια.