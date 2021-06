Εθνικό ντεφιλέ: Ο Παντελής Φλατσούσης στήνει πασαρέλα στην Πειραιώς 260

Το Εθνικό ντεφιλέ προσκαλεί τους θεατές να παρακολουθήσουν μία διαφορετική επίδειξη μόδας, με θέμα την ιστορία της φουστανέλας και άλλων ιστορικών ενδυμάτων που συναντάμε κατά την εξέλιξη του ελληνικού κράτους.

Επί σκηνής, το εθνικό μας ένδυμα, αλλά και η στολή του εύζωνα και η σουλιώτικη ενδυμασία του Βύρωνα, το φράκο του Κοραή και η φουστανέλα του Όθωνα, τα φράγκικα του Καποδίστρια και η φορεσιά της Αμαλίας. Τα μοντέλα της επίδειξης παρελαύνουν και αφηγούνται στιγμές από την ελληνική ιστορία, σε ένα κείμενο που συντίθεται από πρωτότυπες πηγές, ιστορική έρευνα, απομνημονεύματα, Τύπο και αλληλογραφία της εποχής.

Ο σκηνοθέτης Παντελής Φλατσούσης εκφράζει τα ερωτήματα της παράστασης: «Πόσο μας επηρεάζουν όσα έλαβαν χώρα 200 χρόνια πριν; Είναι, όμως, οι ιστορικές αφηγήσεις αδιάψευστα τεκμήρια, και μιλάνε όντως για το παρελθόν, ή μήπως λένε περισσότερα για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο στο παρόν, και πώς φανταζόμαστε το μέλλον;».

Το Εθνικό ντεφιλέ τοποθετείται στο μέλλον, 300 χρόνια μετά την Επανάσταση. Στο 2121, όπου τα έθνη-κράτη δεν υφίστανται πλέον. Με άξονα την ιστορία του εθνικού ενδύματος και με αναστοχαστική διάθεση, η παράσταση αναρωτιέται πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να συνθέσουν την ταυτότητά τους πέρα από τα έθνη και πώς θα μπορούσαν να φτιαχτούν άλλες κοινότητες, πιο συμπεριληπτικές.

Σε μία εορταστική ατμόσφαιρα, με έναν πολυσυλλεκτικό θίασο και με πρωτότυπη μουσική σύνθεση και ζωντανή εκτέλεση από τον Jan Van de Engel, το Εθνικό ντεφιλέ επιχειρεί να καταθέσει ένα σχόλιο σχετικά με την ταυτότητα και την ετερότητα θέτοντας το ερώτημα τι τύπου κοινότητες θα μπορούσαμε να επινοήσουμε σήμερα, ώστε να πετύχουμε μία καλύτερη συνύπαρξη.

Σχετικά με τον Παντελή Φλατσούση

Ο Παντελής Φλατσούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή “Αρχή” της Νέλλης Καρρά το 2011. Εργάστηκε ως ηθοποιός, από το 2011 έως το 2016, συμμετέχοντας σε παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Θέατρο Ακροπόλ, Skrow Theatre, Knot Gallery, σε σκηνοθεσία των Σπύρου Ευαγγελάτου, Βίκυς Γεωργιάδου, Βασίλη Μαυρογεωργίου. Από το 2014 έως το 2017 συνεργάστηκε με το Θέατρο Πόρτα και τον Θωμά Μοσχόπουλο ως βοηθός σκηνοθέτη (Η Δίκη του Κ., Καντίντ, Σκοτεινές Γλώσσες, Ένας Δράκος…μα ποιος Δράκος, Μικρό-μικρό, μεγάλο-μεγάλο), ενώ ως βοηθός σκηνοθέτη συνεργάστηκε με τον Ανέστη Αζά και την Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στην παράσταση Το Φιντανάκι (2017).

Έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις,οι οποίες αναζητούν νέες φόρμες παρουσίασης θεατρικού ντοκιμαντέρ, όπως το site – specific Κυψέλη – New Kids On the Block (Φεστιβάλ Αθηνών 2019) και το NO FUTURE! (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης 2018). Επίσης έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις, κλασικών και σύγχρονων κλασικών έργων όπως Οι Στρατιώτες του Jakob Michael Reinhold Lenz (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 2020) σε δική του μετάφραση, Ιταλική Νύχτα του Ödön von Horvath (Β’ Σκηνή Θεάτρου της Οδού Κεφαλληνίας 2019) έργο το οποίο ανέβηκε, αλλά και μεταφράστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον ίδιο και Λεόντιος και Λένα του Georg Büchner (Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων 2018).