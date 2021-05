TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Τετάρτη 26 Μαΐου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 148: Ο Ηλίας καταφέρνει τελευταία στιγμή να σώσει την παρεξήγηση μεταξύ Μάρμως και Αγγέλας σχετικά με την ταυτότητά του Θοδωρή, αλλά ο Παπάς αναγκάζεται να συναντήσει ξανά την Αγγέλα κι έτσι να μπει σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Ο Κανέλλος και ο Μένιος από τη μεριά του Χαραλάμπη και η Τούλα με τον Σίμο από τη μεριά της Καλλιόπης προετοιμάζουν την τέλεια συνάντηση του ζευγαριού στο μαγαζί της Κικής. Η Κατερίνα κρύβει στον Παναγή την αλήθεια για την πρόταση που της έχουν κάνει από την Αθήνα, εκείνος, όμως, τελικά το καταλαβαίνει και παίρνει μια μεγάλη απόφαση για το μέλλον τους, την οποία και ανακοινώνει στη Φιλιώ.

20:00 «Ήλιος» στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 167: Ο Δημήτρης ψάχνει να βρει άκρη σχετικά με την υπόθεση του Φίλιππου. Ο Κρις, αφού επισκεφθεί τον Φίλιππο στη φυλακή, εκβιάζει την Διώνη, προκειμένου να της δώσει τα στοιχεία που ισχυρίζεται πως έχει υπέρ του Φίλιππου. Εκείνη, όμως, με τη βοήθεια του Δημήτρη, τον παγιδεύει κι ο Κρις συλλαμβάνεται. Ο Δημήτρης έρχεται κοντά με την κόρη του, όχι όμως και με την Ελένη που φαίνεται να του κρύβει κάτι σημαντικό. Η Αλίκη επιμένει ότι πρέπει να σταθεί δίπλα της. Ο Νικήτας συνεχίζει την προσπάθεια να μπει στους κόλπους του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας. Μια είδηση που εμπλέκει το όνομα του Νικήτα θα αναστατώσει την Λήδα.

21:00 «8 Λέξεις» στο ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 219: Ο Οδυσσέας βγαίνει εκτός εαυτού με την ίντριγκα της Έρσης και της Σύνθιας κι αντιδρά εν θερμώ. Αφού τα λέει έξω από τα δόντια με τη Σύνθια, σκίζει το συμβόλαιο συνεργασίας κι ακυρώνει την έκθεση. Η Σύνθια τον προειδοποιεί πως αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της καριέρας του αλλά αυτός είναι αμετάπειστος. Η Ηλιάνα εξομολογείται στον Άκη πως έχει αρχίσει κάτι ανάμεσα σε εκείνη και τον Παύλο κι ο Άκης αποφασίζει να διερευνήσει τι μέρος του λόγου είναι.

Η Σμαράγδα προσπαθεί, για μια ακόμα φορά, να αποτρέψει τον Σίμο από το παρακινδυνευμένο σχέδιό του, αλλά εκείνος ετοιμάζεται να συναντήσει το μεγάλο αφεντικό. Ο Αιμίλιος ενημερώνεται ότι ο Άκης σκέφτεται να τον γυρίσει πίσω στο κανάλι. Ο Μιλτιάδης τρέχει τη διαδικασία για να δώσει το επίθετό του στον Άλκη. Η Μαίρη εκβιάζει τον Μάρκο με ένα υπέρογκο ποσό, διαφορετικά απειλεί να μιλήσει σε όλους για την κομπίνα που είχαν στήσει. Η Έρση επιμένει πως ότι έκανε το έκανε για το καλό της καριέρας του Οδυσσέα κι αρνείται να ζητήσει συγνώμη. Ο Οδυσσέας της ζητάει να χωρίσουν!

22:00 «Αγγελική» στον ALPHA

Επεισόδιο 134: Η Αγγελική ακόμα σε κατάσταση ομηρίας αντιμετωπίζει την Αθηνά όπως ποτέ πριν και της αποκαλύπτει την αλήθεια για τη Δανάη, οδηγώντας τη να της προτείνει μια συμφωνία. Την ίδια στιγμή ο Νικόλας εξαγριωμένος από αυτό που συνέβη στη Χριστίνα απειλεί τον Δημήτρη ότι θα μιλήσει στο Στέφανο αλλά όταν ετοιμάζεται να το κάνει, ο Δημήτρης τον προλαβαίνει. Ο Παύλος μαθαίνει για την εξαφάνιση της Αγγελικής και μπαίνει σε υποψίες ότι από πίσω μπορεί να κρύβεται ο Δημήτρης και η Αθηνά. Η Σοφία βρίσκεται με τον Ανδρέα όταν εκείνος δέχεται ένα περίεργο τηλεφώνημα που τον αναστατώνει. Ο Μιχάλης με τη Ζωή αποφασίζουν να στείλουν το βίντεο στην αστυνομία και ο Στέφανος ετοιμάζεται να δηλώσει την εξαφάνιση της Αγγελικής όταν εκείνη εμφανίζεται στο κτήμα.

21:00 «Έξαψη» στο MEGA

Επεισόδιο 57: Ένα αναπάντεχο, τραγικό γεγονός έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, για ακόμα μια φορά. Ο Αλέξανδρος και η Εβίτα βρίσκονται σε σοκ. Ο Μηνάς σε αδιέξοδο. Η μοναδική του ελπίδα, για να αποδείξει την αθωότητά του, εξαφανίζεται. Στο πλευρό του, είναι, πάντα, ο Κωστής. Ο Ορφέας ανακρίνει το Γιάννο, ελπίζοντας να του δώσει στοιχεία για το Μηνά, αλλά δεν καταφέρνει τίποτα. Ο Γιάννος αποζητά τη λύτρωση, διαλέγοντας, έναν πολύ μοναχικό δρόμο. Ο Αλέξανδρος αποκαλύπτει στη Μαρίνα, κάτι, που τη βάζει σε υποψίες.

22:00 «Άγριες Μέλισσες» στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 146: Το χωριό συνταράσσεται από μια ακόμα μεγάλη αποκάλυψη. Οι δυο οικογένειες βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες και όλοι φοβούνται για έναν νέο κύκλο αίματος. Ο Σπανός θα έρθει αντιμέτωπος με μια μαρτυρία που θα τον συγκλονίσει. Η Ελένη δέχεται την απρόσμενη επίσκεψη μιας γυναίκα που μπορεί να την βοηθήσει.

ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 «Born To Race: Πιο Γρήγοροι Από Ποτέ (Born To Race: Fast Track)» στο OPEN BEYOND

Ταινία δράσης, αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Άλεξ Ραναριβέλο. Ηθοποιοί: Μπρετ Ντάβερν, Μπο Μίρκοφ, Αλμπέρτο Φρέτζα, Νικόλ Μπάντααν, Μπιλ Σέιτζ

Υπόθεση: Δύο νεαροί αντίπαλοι οδηγοί αγώνων ταχύτητας αναγκάζονται να συνεργαστούν για να νικήσουν έναν πρωταθλητή. Το κρίσιμο στοίχημα της συνεργασίας τους μπορεί να είναι πιο σημαντικό από την προσωπική τους φιλοδοξία για την πρωτιά;

23:00 «Υπό Το Μηδέν (The Frozen Ground)» στον ALPHA

Αστυνομικό θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής (2013). Σκηνοθεσία Σκοτ Γουόκερ. Ηθοποιοί: Νίκολας Κέιτζ, Τζον Κιούζακ, Βανέσα Χάτζενς

Υπόθεση: Όταν η 17χρονη Σίντι καταφέρνει να δραπετεύσει από τα χέρια του κατά συρροή δολοφόνου Ρόμπερτ Χάνσεν, ένας αστυνομικός αποφασίζει να βασιστεί στη μαρτυρία της για να σταματήσει τη δράση του δολοφόνου.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

22:00 «Γευστική απόλαυση στα ύψη: Όλυμπος» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γερμανικής παραγωγής (2013). Σκηνοθεσία Γιοχάνες Έγκλαου

Υπόθεση: Μαγευτικές εικόνες και απλές, αλλά υπέροχες, γεύσεις περιμένουν όσους αποφασίζουν να ανεβούν στον Όλυμπο! Η κάμερα ακολουθεί τον γηραιότερο οδηγό του βουνού στην πορεία προς την κορυφή και μας συστήνει λαχταριστά τοπικά εδέσματα.

22:40 «Η τέχνη της μεσογειακής διατροφής στην Ελλάδα» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ (2019). Σκηνοθεσία Ορόρ Σιρουά

Υπόθεση: Εδώ και αιώνες, η ζεστή από τον ήλιο γη της Σίφνου χαρίζει στους κατοίκους του νησιού προϊόντα σπάνιας ποιότητας και διατροφικής αξίας. Ένα ταξίδι έως την καρδιά των Κυκλάδων για να γνωρίσουμε τα μυστικά της μεσογειακής κουζίνας.