Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 21 προτάσεις για την εβδομάδα 24-30 Μαΐου

Βιβλίο

Εκδόσεις Νήσος: Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Καραμεσίνη

Οι εκδόσεις νήσος σας προσκαλούν την Παρασκευή 28 Μαΐου και ώρα 18:00 μ.μ στην online παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Καραμεσίνη, «Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα». Τη συζήτηση θα συντονίσει η Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Παρασκευή 28/5 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Public: Online Εκδηλώσεις Εβδομάδας 24-30 Μαΐου:

Εκδόσεις Μεταίχμιο: Διαδικτυακές εκδηλώσεις εβδομάδας 24-30 Μαΐου:

Σεμινάρια

«From Research to Market» – Ίδρυμα Ωνάση

To 4ο webinar, με τίτλο «From Research to Market», το οποίο πραγματοποιείται Τετάρτη 26 Μαΐου από το Ίδρυμα Ωνάση, έχει ως στόχο να αναδείξει επιτυχημένα παραδείγματα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και τις πολιτικές που ακολουθούνται στο επίπεδο τόσο των συναρμόδιων υπουργείων όσο και των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Τετάρτη 26/5 | 14:00 – 19:00

Εγγραφές εδώ.

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η δραματουργία στο αρχαίο Ελληνικό θέατρο» – Parts -Patras Arts

Το Parts -Patras Arts διοργανώνει το Σάββατο 29 Μαΐου, στις 17:00, το σεμινάριο «Η δραματουργία στο αρχαίο Ελληνικό θέατρο», με εισηγητή τον Δημήτρη Ζαπάντη, θεατρολόγο-σκηνοθέτη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η δραματουργική ανάλυση ενδεικτικών κειμένων των τριών μεγάλων ποιητών της αρχαίας τραγωδίας, του Αισχύλου του Σοφοκλή και του Ευριπίδη.

Σάββατο 29/5 | 17:00

Κόστος: 30€, 25€

Εγγραφές εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online masterclass σκηνοθεσίας με την Αναστασία Ρεβή

Η Αναστασία Ρεβή, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Theatre Lab Company, είναι η εισηγήτρια του Online Masterclass Σκηνοθεσίας «Εισαγωγή στη Σκηνοθεσία /Introduction to Theatre Directing: Εισαγωγή στην Μεθοδολογία και αρχική Εφαρμογή στο θεατρικό έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» / Introduction to Manual and Hands Οn / «Romeo and Juliet» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Μαΐου, online μέσω zoom. Σε αυτό το εισαγωγικό και ενδελεχές masterclass θα μιλήσουμε για μεθόδους σκηνοθετικής προσέγγισης και θα δοκιμάσουμε τις εφαρμογές αυτών στο γνωστό σε όλ@ς και ιδιαίτερα αγαπημένο Σαιξπηρικό έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Σάββατο 29/5 | 16:00 – 20:00

Κυριακή 30/5 | 11:00 – 15:00

Κόστος: 80€

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Life Skills Bootcamp – Believe In You

Το νέο Life Skills Bootcamp του Believe In You, που ξεκινάει από τις 8 Μαΐου, εγγυάται να σας δώσει όλα τα εφόδια για να δείτε θετικές αλλαγές στη ζωή, τις σχέσεις και τη διάθεσή σας μέσα σε 4 εβδομάδες χωρίς να αναλώνεστε σε φαύλους κύκλους. Το πρόγραμμα εστιάζει σε 10 βασικές δεξιότητες: Θετική Σκέψη- Αυτοπεποίθηση- Διαχείριση Άγχους – Συναισθηματική Νοημοσύνη- Επικοινωνία-Γλώσσα Σώματος-Διεκδικητικότητα-Διαπραγματεύσεις- Στοχοθεσία- Διαχείριση Χρόνου. Εισηγήτρια του προγράμματος: Εύη Ξυραφά.

8-9, 15-16, 22-23, 29-30 Μαΐου

Μέσω zoom

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη 24-30 Μαΐου

Τις Πέμπτες 8, 22 Απριλίου, 6,13,20, 27 Μαΐου πραγματοποιείται το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γυναίκα, Νικήτρια Ζωής στις Δοκιμασίες».

Τις Δευτέρες 5, 12,19 Απριλίου και 10,17, 24 Μαΐου πραγματοποιείται το online σεμινάριο «Εταίρες και Θυσία στην Όπερα».

Διαλέξεις

ΕΚΠΑ: «Από τη Θεία Κωμωδία στον Επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Ένας περίπατος στα μονοπάτια της Ιταλικής λογοτεχνίας»

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Μαΐου, στις 19:30, τη διαδικτυακή συζήτηση «Από τη Θεία Κωμωδία στον Επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Ένας περίπατος στα μονοπάτια της Ιταλικής λογοτεχνίας». Στην εκδήλωση ο Γιάννης Τσόλκας συνομιλεί με τον Φοίβο Γκικόπουλο.

Δευτέρα 24/5 | 19:30

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα»: Μια σειρά συζητήσεων από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας στον 20ό αιώνα, σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων (podcasts) με μελετητές της ιστορίας και του πολιτισμού της. Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, που αφορά στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, ο κ. Σωκράτης Πετμεζάς, καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με ογκώδη ιστορική έρευνα και εργογραφία μιλάει σχετικά με την αγροτική οικονομία της χώρας.

24-30 Μαΐου

Δωρεάν

Ακούστε το podcast εδώ.

«Το Επιγραφικό Μουσείο και τα Εξάρχεια: Ιστορίες μιας γειτονιάς»

Το Επιγραφικό Μουσείο ανακοινώνει την έναρξη της νέας δράσης «Το Επιγραφικό Μουσείο και τα Εξάρχεια: Ιστορίες μιας γειτονιάς» με κύκλο ψηφιακών παρουσιάσεων, που έχουν ως κεντρικό θέμα την γειτονιά του, τα Εξάρχεια. Δευτέρα 24 Μαΐου, στις 19:00: «Περί Νεαπόλεως και Εξαρχείων ο λόγος» με ομιλητή τον Ελευθέριο Γ. Σκιαδά.

Δευτέρα 24/5 | 19:00

Εγγραφές εδώ | Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Στο δρόμο: Μια συζήτηση για την Αστεγία με Αστέγους» – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με την πολύτιμη συμβολή της ομάδας του Περιοδικού Δρόμου «Σχεδία», οι Διάλογοι του ΙΣΝ δίνουν, την Τετάρτη 26 Μαΐου, στις 18:30, τον λόγο σε 5 Αστέγους, και συζητούν μέσα από την δική τους πραγματικότητα για την ζωή, τις ανάγκες τους και το γεγονός ότι η Αστεγία θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, παρά την πιθανή ψευδαίσθηση της κοινωνίας για το αντίθετο.

Τετάρτη 26/5 | 18:30

Εγγραφές εδώ.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση εδώ.

«Οι Συναντήσεις τις Πέμπτης» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο «Φωτογραφικός Κύκλος» παρουσιάζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης», online και για τον Μάιο του 2021. Στις «Συναντήσεις», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του και τις σκέψεις του. Την Πέμπτη 27 Μαΐου, στις 19:00, αφιέρωμα στον Αντώνη Κολιό και την Κατερίνα Παττακού.

Πέμπτη 13/5 | 19:00

Δωρεάν

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες» – Μουσείο Γ. Γουναροπούλου

Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου έχει οργανώσει ένα κύκλο διαλέξεων Ιστορίας της Τέχνης με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες». Οι διαλέξεις θα παρουσιαστούν σε δύο μέρη, το πρώτο από 10 Απριλίου έως 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και το δεύτερο το προσεχές φθινόπωρο.

10 Απριλίου – 5 Ιουνίου

Δωρεάν | Δεν προαπαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις 10-16 Μαΐου

Τις Παρασκευές 2, 9, 16, 23 Απριλίου, 7, 14, 28 Μαΐου και 4, 11 Ιουνίου 2021 παρακολουθήστε τη σειρά διαλέξεων «Τέχνη και Εξουσία», σε διαλογική συζήτηση με τον Καθηγητή Γιάννη Μεταξά.

Τις Τετάρτες 12,19,26 Μαΐου, 18:00-20:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)».

Τις Τρίτες 11,18 και 25 Μαΐου παρακολουθήστε τις διαλέξεις του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Παπαρρηγόπουλος ή Μακρυγιάννης».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat: Online Eκδηλώσεις Εβδομάδας 24-30 Μαΐου:

Τρίτη 25 Μαΐου: «Λε Κορμπυζιέ: ήρωας ή κακός;» Ο αρχιτέκτονας Κώστας Πουλόπουλος αναζητά την επίδραση της σκέψης του Λε Κορμπυζιέ στην αρχιτεκτονική και πολεοδομία του 20ου αιώνα.

Τετάρτη 26 Μαΐου: «Τα μελαγχολικά κορίτσια του Αμεντέο Μοντιλιάνι». O Τάσος Παπαδόπουλοςγίνεται ο οδηγός μας σε μια περιήγηση στον κόσμο του Αμεντέο Μοντιλιάνι.

Τετάρτη 19 Μαΐου και Δευτέρα 24 Μαΐου, στις 19:00. «Οι αναπαραστάσεις του Χριστού στην νεοελληνική πολιτική ποίηση», με τον φιλόλογο και υποψήφιο διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας ΑΠΘ Μάριο Μώρο.

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες εκδηλώσεις

«Διαδικτυακός Περίπατος στην Κεφαλονιά» – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Στο αγαπημένο νησί του Ιονίου, γεμάτο μυστήρια και ομορφιές ταξιδεύουμε με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης τη Τετάρτη 26 Μαΐου στις 8 το απόγευμα. Δεκάδες καλλιτέχνες, πολιτικοί, άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών κατάγονται από την Κεφαλονιά κι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ποίηση, στο θέατρο, στη λογοτεχνία, στη γλυπτική, στη ζωγραφική, στις επιστήμες, στην πολιτική… Μαζί μας ο τέως Νομάρχης Κεφαλονιάς -Ιθάκης Γεράσιμος (Μάκης) Μεταξάς.

Τετάρτη 26/5 | 20:00

Εγγραφές εδώ.

Κόστος: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Όταν οι συλλογές δικτυώνονται» – Τεχνόπολη Δήμου Αθηνάιων

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας ο Δήμος Αθηναίων τιμά τον σπουδαίο θεσμό με την κοινή ψηφιακή δράση του ΟΠΑΝΔΑ και της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων «Όταν οι συλλογές δικτυώνονται» που θα είναι διαθέσιμη στο www.imdcityofathens.gr από την Τρίτη 18 Μαΐου στις 11:00. Για πρώτη φορά, 11 συλλογές πολιτιστικών φορέων του Δήμου Αθηναίων ανταλλάσσουν μεταξύ τους από ένα αντικείμενο και το παρουσιάζουν σε ψηφιακό περιβάλλον. Εκπαιδευτικές κάρτες διάδρασης, αφηγήσεις, εναλλακτικές εικαστικές παρουσιάσεις, πρωτότυπες ιστορίες και σύντομες ξεναγήσεις συνδυάζουν πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, ζωγραφικά σκίτσα, εικόνες από το παρελθόν και το μέλλον.

Από Τρίτη 18 Μαΐου, στις 11:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η δράση διαθέσιμη εδώ.

«Istorima»: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Η νέα δωρεάν online πρωτοβουλία των Katherine Fleming και Σοφίας Παπαϊωάννου, «Istorima», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μας καλεί να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο www.istorima.org θα βρείτε επιλεγμένες ιστορίες σε μορφή podcast, video και γραπτές. ‘Όλες οι συνεντεύξεις που συλλέγουν οι Ερευνητές του Istorima θα βρίσκονται σε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών ιστοριών ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

24-30 Μαΐου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» – Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Στο πλαίσιο της πρωτότυπης online δράσης «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και η seveneleven παρουσιάζουν την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα των εβδομαδιαίων διαδικτυακών ξεναγήσεων, με τίτλο «Καλλιτεχνικά ρεύματα», κάθε Πέμπτη στις 19:00. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας της δράσης επιλέγονται έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος, πραγματοποιείται συζήτηση για καλλιτεχνικά ρεύματα του 19ου και 20ου αιώνα, και εξετάζεται η επίδρασή τους στη σημερινή εποχή.

Πέμπτη 27/5 | 19:00

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο goulandris.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

24-30 Μαΐου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 19ο βίντεο εδώ.