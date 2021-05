Από το Bridgerton μέχρι το Crown: Οι πιο διάσημες σκηνές του Netflix με… LEGO

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το binge-watching έγινε ο καλύτερος μας φίλος, με αποτέλεσμα το Netflix να μας χαρίζει όλο και περισσότερες πρωτότυπες σειρές, τις οποίες και φυσικά παρακολουθήσαμε -άλλες με περισσότερη ευχαρίστηση και άλλες με λιγότερη.

Αναρωτηθήκατε λοιπόν ποτέ -όσο παρακολουθούσατε αυτές τις σειρές- πώς θα ήταν οι αγαπημένοι σας χαρακτήρες αν μεταμορφώνονταν σε… LEGO; Η ομάδα του TheToyZone φαίνεται ότι πράγματι αναρωτήθηκε και αποφάσισε να το κάνει πράξη!

Έτσι, σε συνεργασία με τον επαγγελματία σχεδιαστή Roman Ramirez, συνδύασαν τις δυο «εμμονές» της καραντίνας (την τηλεόραση και τα LEGO) και αναδημιούργησαν τις πιο επικές σκηνές από 8 σειρές του Netflix: The Queen’s Gambit, The Crown, Tiger King, The Witcher, Russian Doll, The Chilling Adventures of Sabrina & Cobra Kai.

Μάλιστα, συμπεριέλαβαν πόσα LEGO χρειάστηκαν -και φυσικά τη συνολική τιμή κάθε μινιατούρας– σε περίπτωση που θέλετε κι εσείς να αναπαραστήσετε τις αγαπημένες σας σκεινές με τη βοήθεια του αγαπημένου παιχνιδιού. Σημειώστε ότι κάποια είναι πολύ πιο ακριβά από κάποια άλλα, καθώς σε πολλά χρησιμοποιήθηκαν σπάνια, συλλεκτικά κομμάτια LEGO.

Ας δούμε λοιπόν τις πολύ ενδιαφέρουσες δημιουργίες της TheToyZone:

The Queen’s Gambit

Για αυτή τη σκηνή που η Μπεθ αντιμετωπίζει τον Μπένι Γουάτς χρειάστηκαν 214 τουβλάκια LEGO, τα οποία συνολικά κοστίζουν 76 δολάρια.

Tiger King

Για τον διάσημο «θρόνο» του Joe Exotic, η ομάδα του TheToyZone αναγκάστηκε να… αυτοσχεδιάσει, συναρμολογώντας τον από την αρχή με πρωτότυπα τουβλάκια. Γι’ αυτό το λόγο, η τιμή του ανέρχεται στα 840 δολάρια.

The Crown

Αυτή τη φορά, η TheToyZone αναδημιούργησε τη διάσημη σκηνή του επεισοδίου «Gold Stick» του The Crown, με -σχεδόν αποκλειστικά- σπάνια τουβλάκια.Έτσι, η Ολίβια Κόλμαν μεταμορφώθηκε σε LEGO σε ένα set που κοστίζει 989 δολάρια αν θέλει κανείς να κάνει μια ανάλογη προσπάθεια.

The Witcher