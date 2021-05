COSMOTE TV: Ένας μήνας με ατελείωτο binge-watching

Ο Μάιος προβλέπεται πολύ συναρπαστικός για όλους τους λάτρεις του binge-watching, που πριν καλά-καλά ολοκληρώσουν μια σειρά, αναζητούν ήδη την επόμενη με την οποία θα «κολλήσουν».

Και αυτό, γιατί μέσα σε ένα μήνα, η COSMOTE TV παρουσιάζει αποκλειστικά δύο ολοκαίνουριες σειρές που έχουν «τρελάνει» τους Βρετανούς, μία must-watch αμερικανική σειρά του AMAZON, καθώς και μία ελληνική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών που έρχεται να μας καθηλώσει.

Φυσικά, μιλάμε για το «The Pursuit of Love», το ρομαντικό δράμα εποχής με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Τζέιμς, το αστυνομικό δράμα «Bloodlands» που η Βρετανία παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα και τη δραματική κωμωδία «Flack» με την οσκαρική Άννα Πάκουιν σε ρόλο-αποκάλυψη. Τέλος, δεν ξεχνάμε το ατμοσφαιρικό θρίλερ «42οC» που έρχεται να φέρει τα πάνω-κάτω στην ελληνική τηλεόραση.

Οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν εδώ, αφού πλέον στον εκτενή on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS μπορούμε να απολαύσουμε back-to-back όλες τις σεζόν δύο αγαπημένων all-time classics: του ξεκαρδιστικού Schitt’s Creek και του καθηλωτικού Nashville.

Όσο οι πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του Μαΐου πλησιάζουν, εμείς παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις πιο hot σειρές του μήνα.

The Pursuit of Love

Το νέο ρομαντικό δράμα εποχής της Έμιλι Μόρτιμερ που έχει κάνει πάταγο στη Βρετανία, έρχεται στις οθόνες μας από την COSMOTE TV λίγες μόλις ημέρες μετά την αγγλική πρεμιέρα στο BBC -και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι.

Αν ο τίτλος της σειράς σας φαίνεται γνώριμος, αυτό είναι γιατί πρόκειται για τη μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος της Νάνσυ Μίτφορντ, που βρίσκεται μόνιμα στη λίστα των best-seller από την κυκλοφορία του το 1945.

Η τριλογία της Μίτφορντ, που μετρά εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ακολουθεί δύο ξαδέρφες και φίλες που ανήκουν στην “καλή κοινωνία” της Βρετανίας και προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Έρωτας, σεξ, φιλία, προδοσίες: Το “Pursuit of Love” τα έχει όλα.

Η σειρά εποχής που «έπεισε» και τους πιο δύσπιστους

Στην καταπληκτική -και απολύτως πιστή προς την πρωτότυπη ιστορία- μίνι σειρά του BBC, την ατίθαση πρωταγωνίστρια Λίντα Ράντλετ υποδύεται η Λίλι Τζέιμς (που έχουμε απολαύσει κατά καιρούς στο “Mamma Mia: Here We Go Again!” αλλά και τη “Σταχτοπούτα”), ενώ τη ξαδέρφη της, Φάνι Λόγκαν, υποδύεται η Έμιλι Μπίτσαμ, που αγαπήσαμε στο «Little Joe«, για το οποίο κέρδισε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών το 2019.

Το all-star cast όμως δεν τελειώνει εδώ, αφού στη σειρά θα απολαύσουμε επίσης τον Ασάαντ Μπουάντ (του “Call My Agent!”), τον Άντριου Σκοτ (ίσως τον αναγνωρίζετε ως Hot Priest από το «Fleabag»), αλλά και τον πρωταγωνιστή του «The Affair» Ντόμινικ Γουέστ, που κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς ενεπλάκη σε ένα… σκάνδαλο με την πρωταγωνίστρια Λίλι Τζέιμς.

Κανένα σκάνδαλο όμως -όσο ενδιαφέρον και να είναι- δεν μπορεί να επισκιάσει την τεράστια επιτυχία του «The Pursuit of Love». Η Έμιλι Μόρτιμερ (που έχει και έναν απολαυστικό ρόλο στη σειρά) στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της, έπεισε ακόμα και τους πιο φανατικούς της Μίτφορντ, ενώ οι κριτικοί μιλούν για μία σκηνοθεσία που θυμίζει Σοφία Κόπολα και εικόνες που παραπέμπουν στο σύμπαν του Γουές Άντερσον. Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την πρεμιέρα της, η μίνι σειρά του BBC έχει συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές, με την Μόρτιμερ να παραδίδει «μαθήματα» για το πώς γίνεται μία απολαυστική, σύγχρονη και παράλληλα διαχρονική σειρά εποχής.

