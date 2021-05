Portals | Πύλη: 59 καλλιτέχνες από 27 χώρες σε μια έκθεση στο πρώην Καπνεργοστάσιο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Before the world has done its dirty job: Ατομική έκθεση του Peter Buggenhout στην Γκαλερί Bernier/Eliades

Beyond Nostalgia Hijack: Ομαδική έκθεση στην CAN Christina Androulidaki Gallery

Gay Love in Pictures: Ομαδική έκθεση στον χώρο τέχνης «Το Οχτώ»

Spring Formula: Έκθεση της Εβίτας Κανέλλου στην γκαλερί Genesis

Stellar Gems: Η νέα ατομική έκθεση του Brian Rochefort online από τη γκαλερί Bernier/Eliades

That my nails can reach unto thine eyes: Η γκαλερί Gagosian φιλοξενεί την ατομική έκθεση του Sterling Ruby

The Museum of Repair: Ατομική έκθεση του Kader Attia στο State of Concept Athens

Αίθουσα αναμονής: Ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη στη γκαλερί Αντωνοπούλου

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών: Έκθεση για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Αντωνάκος-Οροθετώντας το χρόνο: Ατομική έκθεση του Στήβεν Αντωνάκου στη Citronne Gallery

Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός: Online η έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του: Ατομική έκθεση του Δανιήλ Παναγόπουλου στη Roma Gallery

Η ευγένεια του απέριττου: Έκθεση αφιερωμένη στον Γιώργο Ρόρρη από το Μουσείο Γουλανδρή Άνδρου

Η μουσική απογειώνει: Επετειακή έκθεση του Μεγάρου Μουσικής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Κεντρίζοντας το άλικο. 1985 – 3995: Έκθεση της Βασιλικής Λευκαδίτη στην γκαλερί «7»

Κοσμομορφία: Έκθεση της Ιωάννας Ράλλη στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Λάβαρα: 200 χρόνια μετά - Διαδικτυακή έκθεση

Νεκρές Φύσεις: Η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Κρανίου στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Ορίζοντες του Βλέμματος: Έκθεση ζωγραφικής της Ελέσας Αντύπα στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή, στην καρδιά της Αθήνας