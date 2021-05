Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 16 προτάσεις για την εβδομάδα 5/5-9/5

Βιβλίο

Εκδόσεις Ψυχογιός: Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Ιφιγένειας Τέκου

Το Σπίτι του Βιβλίου και οι εκδόσεις Ψυχογιός μας προσκαλούν την Τετάρτη 5 Μαΐου, στις 20:00, στην online παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ιφιγένειας Τέκου «Το Καλό Μπλε Σερβίτσιο». Για το βιβλίο μαζί με τη συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι: Παντελής Τοπαλίδης, καθηγητής αγγλικών-blogger στη σελίδα Βιβλιοεξάρτηση και Λία Παναγιωτίδου, Ιδιοκτήτρια Βιβλιοπωλείου-Blogger στη σελίδα Βιβλιοεξάρτηση.

Τετάρτη 5 Μαΐου | 20:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκδόσεις IANOS: Διαδικτυακές εκδηλώσεις εβδομάδας 5-9 Μαΐου

«Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τις Πέμπτες 4,11,18 Μαρτίου, 1,8,15,22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου, 18:00-20:00, τον κύκλο online διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» με τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Σώτη Τριανταφύλλου. Πότε με τη μορφή διάλεξης, πότε με τη μορφή συζήτησης, θα παρουσιαστούν έργα του λόγου που συνδημιούργησαν τον πολιτισμό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Εξηγώντας τα βασικά σημεία βιβλίων από την «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τσου μέχρι «Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά Πικεττύ, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της μεγάλης διαδρομής των ιδεών μέσα στους αιώνες, έτσι όπως τη σημάδεψαν μερικά βιβλία-σταθμοί.

Πέμπτη 6/5 | 18:00 – 20:00

Μεμονωμένο εισιτήριο: 12€

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δημοσθένης Παπαμάρκος – Η Λέσχη Ανάγνωσης ΑΜΘ

Η Λέσχη Ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συνεχίζει διαδικτυακά τις συναντήσεις της και υποδέχεται την Κυριακή 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα τον συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο. Τα μέλη της λέσχης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του για τη βραβευμένη συλλογή διηγημάτων του «Γκιάκ» των εκδόσεων Πατάκη.

Κυριακή 9/5 | 19:00

Δωρεάν

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όντρεϊ Χέπμπορν: Η θλίψη πίσω από την «τέλεια» εικόνα της σταρ

Σεμινάρια

Life Skills Bootcamp – Believe In You

Το νέο Life Skills Bootcamp του Believe In You, που ξεκινάει από τις 8 Μαΐου, εγγυάται να σας δώσει όλα τα εφόδια για να δείτε θετικές αλλαγές στη ζωή, τις σχέσεις και τη διάθεσή σας μέσα σε 4 εβδομάδες χωρίς να αναλώνεστε σε φαύλους κύκλους. Το πρόγραμμα εστιάζει σε 10 βασικές δεξιότητες: Θετική Σκέψη- Αυτοπεποίθηση- Διαχείριση Άγχους – Συναισθηματική Νοημοσύνη- Επικοινωνία-Γλώσσα Σώματος-Διεκδικητικότητα-Διαπραγματεύσεις- Στοχοθεσία- Διαχείριση Χρόνου. Εισηγήτρια του προγράμματος: Εύη Ξυραφά.

8-9, 15-16, 22-23, 29-30 Μαΐου

Μέσω zoom

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Τεχνολογία Στις Τέχνες Και Στον Αθλητισμό – Μουσείο Ηρακλειδών

Το Μουσείο Ηρακλειδών παρουσιάζει την Κυριακή 9 Μαΐου, στις 20:00, το webinar «Η Τεχνολογία Στις Τέχνες Και Στον Αθλητισμό». Σε ένα webinar διάρκειας 90 λεπτών, θα ανακαλύψουμε μηχανές και καινοτόμες λύσεις για υγιή ανταγωνισμό και όμορφα αγάλματα. Θα δούμε τη γνώση πίσω από δημιουργήματα που μας αφήνουν άφωνους, όπως το παιδί του Μαραθώνα ή ο Ηνίοχος και θα καταλάβουμε πώς ο αφέτης γνώριζε αν κάποιος έκλεβε στην εκκίνηση. Εισηγητής: Παντελής Μήτσιου.

Κυριακή 9/5 | 20:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Γυναίκα, Νικήτρια Ζωής στις Δοκιμασίες» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Τις Πέμπτες 8, 22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου πραγματοποιείται το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γυναίκα, Νικήτρια Ζωής στις Δοκιμασίες». Το Ίδρυμα Θεοχαράκη σε συνεργασία με τη συμβουλευτική ψυχολόγο Τζίνα Θανοπούλου, εμπνέονται μέσα από τα έργα της νέας επετειακής έκθεσης του Ιδρύματος με τίτλο «Η γυναίκα στην Επανάσταση του 1821 | Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη» και δημιουργούν μια εκπαιδευτική δράση με θέμα την Γυναίκα, ως σύμβολο ηρωισμού: άλλοτε ως μάνα και άλλοτε ως αγωνίστρια. Από την γυναίκα του 19ου αιώνα, στην γυναίκα της σύγχρονης κοινωνίας.

Πέμπτη 6 Μαΐου | 18:00 – 20:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τι θα δούμε τον Μάιο στο Netflix;

Διαλέξεις

Μέθοδοι Υποκριτικής – Το Θέατρο των Αλλαγών

Το Θέατρο των Αλλαγών διοργανώνει την Τετάρτη 5 Μαΐου, στις 20:00, τη διαδικτυακή εκδήλωση «Μέθοδοι Υποκριτικής», σε επιμέλεια Ευδόκιμου Τσολακίδη. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση των σημαντικότερων μεθόδων υποκριτικής που κυκλοφορούν παγκοσμίως και τις οποίες από τους μαθητές του Θεάτρου των Αλλαγών.

Τετάρτη 5 Μαΐου | 20:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Α του Θεάτρου | Οι Συγγραφείς σε Πρώτο Πλάνο | Άντον Τσέχωφ» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης διοργανώνουν την Πέμπτη 6 Μαΐου και ώρα 19:00, διαδικτυακή εκδήλωση, «Το Α του Θεάτρου | Οι Συγγραφείς σε Πρώτο Πλάνο | Άντον Τσέχωφ». Ο σκηνοθέτης Τσέζαρις Γκραουζίνις και ο ηθοποιός Δημήτρης Ήμμελος, θα μας εισαγάγουν στον κόσμο του Άντον Τσέχωφ και θα συνομιλήσουν με εκπροσώπους των θεατρικών ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας και επαγγελματίες του, έχοντας σε πρώτο πλάνο και πάλι τον συγγραφέα αλλά και το Θέατρο, γενικότερα.

Πέμπτη 6 Μαΐου | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Τέχνη και Εξουσία» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Τις Παρασκευές 2, 9, 16, 23 Απριλίου, 7, 14 Μαΐου και 4, 11 Ιουνίου 2021 παρακολουθήστε τη σειρά διαλέξεων «Τέχνη και Εξουσία», σε διαλογική συζήτηση με τον Καθηγητή Γιάννη Μεταξά. Με αναφορά σε οκτώ ζεύγη από πίνακες διαχρονικής απεύθυνσης η εικαστική πράξη δημοσιοποιεί ό,τι νομίζει πως απειλεί την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, την αξιοπρέπεια ή και άλλες μοιραζόμενες αξιακές απαιτήσεις. Πρόκειται για μια νέα ομότιτλη προσέγγιση, μεταπτυχιακού χαρακτήρα, ανάλογη προς εκείνη που προσφέρει ο Καθηγητής στις πανεπιστημιακές του διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Στρασβούργο, Βουδαπέστη και αλλού).

Παρασκευή 7/5 | 18:00 – 21:00

Κόστος: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ρομαντισμός και Επανάσταση» – Modus Vivendi by Krateros Katsoulis

Ο πολυχώρος Τέχνης Modus Vivendi by Krateros Katsoulis και η Μυρτώ Τρίμπαλη σας προσκαλούν, το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 18:00, στη διαδικτυακή διάλεξη «Ρομαντισμός και Επανάσταση». Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός συναντάει την Επανάσταση του 1821, μέσα από έργα λογοτεχνίας, μουσικής και ζωγραφικής σε μία εποχή τόσο ρομαντική όσο και ηρωική.

Σάββατο 8 Μαΐου | 18:00

Εισιτήριο: 12€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ηθοποιός και οι Ρόλοι του» – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ υπό την αιγίδα της Φιλοσοφικής Σχολής και την υποστήριξη των εκδόσεων Αρμός παρουσιάζει την Κυριακή 9 Μαΐου, στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων «Θέατρο-Τραύμα-Θεραπεία», την online συζήτηση «Ο ηθοποιός και οι ρόλοι του», με τους Περικλή Μουστάκη και Ντένια Αθανασοπούλου-Κυπρίου.

Κυριακή 9 Μαΐου | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat: Online Eκδηλώσεις Εβδομάδας 5-9 Μαΐου:

Την Τετάρτη 5 Μαΐου, στις 19:00, ο Τάσος Παπαδόπουλος προσεγγίζει ίσως τη συναρπαστικότερη προσωπικότητα του 20ου αιώνα και έναν από τους πλέον πολυμαθείς ανθρώπους που έζησαν ποτέ, στη διάλεξη «Ουμπέρτο Έκο: Ο τελευταίος Homo Universalis».

Την Πέμπτη 6 Μαΐου, στις 19:00, περιηγούμαστε στους τόπους των αιώνιων μαρμάρων και ανακαλύπτουμε την συμβολή τους στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού με τον αναπληρωτή καθηγητή γεωλογίας στο ΑΠΘ Βασίλη Μέλφο.

Την Παρασκευή 7 Μαΐου, στις 19:00, ο κριτικός κινηματογράφου Γιώργος Παπαδημητρίου διατρέχει την ξεχωριστή πορεία του Θανάση Βέγγου στον κινηματογράφο.

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Σίμος Κακάλας: Στο θέατρο, θα γυρίσουμε ακριβώς στα ίδια

Άλλες εκδηλώσεις

«Istorima»: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Η νέα δωρεάν online πρωτοβουλία των Katherine Fleming και Σοφίας Παπαϊωάννου, «Istorima», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μας καλεί να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο www.istorima.org θα βρείτε επιλεγμένες ιστορίες σε μορφή podcast, video και γραπτές. ‘Όλες οι συνεντεύξεις που συλλέγουν οι Ερευνητές του Istorima θα βρίσκονται σε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών ιστοριών ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

26 Απριλίου – 2 Μαΐου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» – Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Στο πλαίσιο της πρωτότυπης online δράσης «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και η seveneleven παρουσιάζουν την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα των εβδομαδιαίων διαδικτυακών ξεναγήσεων, με τίτλο «Καλλιτεχνικά ρεύματα», κάθε Πέμπτη στις 19:00. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας της δράσης επιλέγονται έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος, πραγματοποιείται συζήτηση για καλλιτεχνικά ρεύματα του 19ου και 20ου αιώνα, και εξετάζεται η επίδρασή τους στη σημερινή εποχή.

Πέμπτη 6/5 | 19:00

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο goulandris.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Μέγαρο Μουσικής και ο Θεόδωρος Κουρεντζής ανεβαίνουν στους Δελφούς με Μπετόβεν

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

5-9 Μαΐου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 16ο βίντεο εδώ.