Happier Than Ever: Η Billie Eilish επιστρέφει με νέο single και μάς δίνει μια πρώτη γεύση

Την προηγούμενη εβδομάδα η Billie Eilish ανέβασε μία φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, την οποία συνόδευε με τη λεζάντα «things are comingggg»(«έρχονται πράγματαααα»). Απ’ ό,τι φαίνεται αναφερόταν στο νέο της single, Happier Than Ever, για το οποίο μοιράστηκε ένα κλιπ 15 δευτερολέπτων δίνοντάς μάς μια πρώτη γεύση!

Στο σύντομο αυτό απόσπασμα, βλέπουμε μία ανανεωμένη – ξανθιά πλέον – Billie Eilish να κάθεται πλάτη σε μία πολυθρόνα και να γυρίζει αργά, κοιτώντας την κάμερα που την πλησιάζει στο πρόσωπο. Ακούμε τον ήχο μιας ακουστικής κιθάρα και τον στίχο «Όταν είμαι μακριά σου, είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ». Η Eilish μοιράστηκε το κλιπ με τον τίτλο του τραγουδιού ως λεζάντα.

Τον Φεβρουάριο, η καλλιτέχνις σε μία εμφάνισή της στο The Late Show με τον Stephen Colbert είχε αποκαλύψει ότι δημιούργησε ένα ολόκληρο άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καραντίνας. «Δεν νομίζω ότι θα είχα κάνει το ίδιο άλμπουμ, ή και γενικά κάποιο άλμπουμ, αν δεν υπήρχε ο Covid», είπε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάει για τον Covid, αλλά ότι όταν τα πράγματα είναι διαφορετικά στη ζωή σου, είσαι και ο ίδιος διαφορετικός. Έτσι είναι. Οπότε, πρέπει να ευχαριστήσω τον Covid για αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι μετά το ντεμπούτο της Billie Eilish με το When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, το 2019, έχουν κυκλοφορήσει τα singles Everything I Wanted, No Time To Die, Μy Future, Therefore I Am αλλά και το ντουέτο της με τη Rosalía, Lo Vas a Olvidar για το Euphoria του HBO.

Μέχρι να ακούσουμε το Happier Than Ever και επίσημα ολοκληρωμένο, ας πάρουμε μια μικρή γεύση:

Για την ώρα η Eilish δεν μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το άλμπουμ, ούτε μια πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Πηγή: dazeddigital.com