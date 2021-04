Online Agenda: 47 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 20 Απριλίου

Θέατρο

«Σωτηρία με Λένε» – Αθήνα 9.84

Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) ανοίγει την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Έναρξη με το έργο της Σοφίας Αδαμίδου «Σωτηρία με λένε», σε σκηνοθεσία Τάσου Ιορδανίδη. Στο ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου, η Αλέξανδρα Παντελάκη. Μαζί της η Σοφία Πανάγου.

Διαθέσιμο online έως 26/4

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Babybird Babybird» – FUTURE N.O.W. Ιδρύματος Ωνάση

Το νέο θεατρικό φεστιβάλ FUTURE NOW παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 10-18 Απριλίου, με 4 online πρεμιέρες, μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση. Παρακολουθήστε το Σάββατο 17 Απριλίου, στις 21:00, δωρεάν μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, την παράσταση του Δημήτρη Μπαμπίλη «Babybird Babybird». Υποψήφιοι γονείς, μια νέα μητέρα, μια μαία, μια δημογράφος, μια κοινωνιολόγος, ένας νευροεπιστήμονας και μια youtuber-ακτιβίστρια ενάντια στις γεννήσεις παίρνουν θέση στην πιο σέξι οντολογική ερώτηση: «Γιατί (δεν) κάνουμε παιδιά;» *Φώτο: © Andreas Simopoulos

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Kin Baby» – FUTURE NOW

Το νέο θεατρικό φεστιβάλ FUTURE NOW παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 10-18 Απριλίου, με 4 online πρεμιέρες, μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση. Παρακολουθήστε την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 21:00, δωρεάν μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, την παράσταση της Εύας Γιαννακοπούλου «Kin Baby». Ο κόσμος δεν υπάρχει πια. Το μόνο που έχει απομείνει είναι ένα κλαμπ. Πάνω στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, στον Νέο Κόσμο, στην πόλη που κάποτε ονομαζόταν Αθήνα. Εκεί ανανεώνεται η επιζώσα βιοποικιλότητα του πλανήτη Γη.

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Παγκάκι» – viva.gr

Η μονόλογος του Ζάχου Βασιλείου «Το Παγκάκι», σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, έως τις 20 Απριλίου, μέσω viva.gr. Ένας άστεγος νοσταλγεί, φιλοσοφεί, συγχωρεί, γελάει, κλαίει, χαίρεται, λυπάται, απορεί, αναρωτιέται, προσδοκά.

Διαθέσιμη έως 20/4

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Antigoniproject» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου εγκαινιάζει μία σειρά online δράσεων με την παράσταση «Antigoniproject», η οποία θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν on demand παρακολούθηση, έως τις 21 Απριλίου. Ζητήματα κοινωνικά όπως η οικολογική επίγνωση, η έμφυλη βία αλλά και προσωπικά όμως η μοναξιά συνομιλούν με το έργο του Σοφοκλή. Παράλληλα, δημοτικά τραγούδια που αντλούν τις ρίζες από τον αρχαίο διθύραμβο συνδιαλέγονται με την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Μια σύγχρονη πρόταση διαλόγου με το αρχαίο δράμα και την παράδοση, σε σκηνοθεσία Εύης Δημητροπούλου.

Διαθέσιμη έως 21/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

«Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» – Θέατρο Olvio

H νέα παραγωγή του θεάτρου Olvio, «Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ, είναι διαθέσιμη on demand, από 16 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η αναζήτηση του προορισμού στον έρωτα και στη σκληρή πραγματικότητα της Ιστορίας, μέσα από το πρόσωπο του Άγγλου ποιητή Ρ. Μπρουκ, ο οποίος πολέμησε στον Α’ Π.Π. και ζήτησε να ταφεί στη Σκύρο. Παίζουν: Έλενα Αρβανίτη, Χριστίνα Δενδρινού, Καλλιόπη Καραμάνη, Δημήτρης Μαύρος, Ηλίας Μπαγεώργος, Γιούλη Μπανούση, Χριστόδουλος Στυλιανού, Ιωάννα Μαυρέα (φωνή).

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σύνδρομο της Εύας» – viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, αλλά και κριτικοί θεάτρου συγκρούονται γύρω από την εμβληματική μορφή της Εύας, μίας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, η οποία καταφέρνει με πλάγιους τρόπους να διεισδύσει στον θεατρικό τους κόσμο και να φέρει τα πάνω-κάτω. Παίζουν: Άννα Ετιαρίδου, Σοφία Ιωακειμίδη, Γιάννα Παπανικολάου Κωνσταντίνος Καρούζος, Ελένη Γιάχου, Κώστας Δελακούρας.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Κιβωτός του Ζάρα» – viva.gr

Η stand up comedy παράσταση «Η Κιβωτός του Ζάρα» με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο που έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Κιβωτός την σεζόν 2018-2019, σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννη Κακλέα, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, μέσω viva.gr. Mε διάθεση πάντα να σατιρίζει την φαιδρή πλευρά της καθημερινότητας, με εγγυημένο κέφι, τρελή διάθεση και ανατρεπτικό χιούμορ, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος υπόσχεται ότι δε θα αφήσει τίποτα ασχολίαστο για ακόμα μια φορά.

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Εις το Όνομα του Ιού» – Σοφία Μουτίδου

«Μια Γυναίκα, μιάμιση ώρα σε 22 χώρες». Το stand-up comedy show, «Εις το Όνομα του Ιού», της Σοφίας Μουτίδου είναι διαθέσιμη on demadn, έως 3 Μαΐου, από το viva.gr.«Ένα stand up από μια φυλακισμένη προς άλλους φυλακισμένους! Γέλιο από κελιά…Με αγάπη, Σοφία.-».

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: Από 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θεατρικές παραστάσεις online

«Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» – The Dukes Theatre

To The Dukes Theatre παρουσιάζει, από τις 19 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου, την παράσταση «Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός», μέσω της ιστοσελίδας importanceofbeingearnest.com. Μια διασκευή των Mina Anwar και Yasmeen Khan βασισμένη στην ομότιτλη κλασική κωμωδία του Όσκαρ Ουάιλντ, η οποία τοποθετείται στη σύγχρονη Βόρεια Αγγλία. Παίζουν: Gurjeet Singh, Tom Dixon, Mina Anwar, Nikki Patel, Zoe Iqbal κ.α.

Διαθέσιμη έως 4/5

Εισιτήριο: 12£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ιούλιος Καίσαρας» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Απρίλιο τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση «Ιούλιος Καίσαρας» του Ουίλιαμ Σάιξπηρ, σε σκηνοθεσία Nicholas Hytner. Ο Καίσαρας επιστρέφει θριαμβευτής στη Ρώμη. Θορυβημένοι από τη δημοφιλία του και την αυξανόμενη εξουσία του, μια μικρή ομάδα ατόμων συνωμοτεί για να τον ρίξει. Παίζουν: Ben Whishaw, Michelle Fairley, David Calder και David Morrissey.

Έως 11/4 /2022

Τιμή ενοικίασης: 9.99€

Για ενοικίαση παράστασης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

To Odéon-Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση «Βερενίκη», βασισμένη στον Ρακίνα, σε σκηνοθεσία-σύλληψη Célie Pauthe.

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Μάρτιο τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση με την παράσταση «Consent» της Νίνα Ρέιν, σε σκηνοθεσία Roger Michell.

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον Μάρτιο τις διαθέσιμες παραστάσεις μέσω της on demand πλατφόρμας National Theatre at Home με την παράσταση «Λυσσασμένη Γάτα» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews.

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

«Του Φτωχού τ’ αρνί» – Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει τη νέα Πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών «Του Φτωχού τ’ αρνί» σε διαδικτυακή μετάδοση (On Demand) από την Παρασκευή 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 μέσω του Viva.gr. Κάθε Λαμπρή ο φτωχός Καραγκιόζης καλείται από κάποιον φίλο του στο Πασχαλινό τραπέζι. Φέτος όμως αλλάζει η τύχη του. Ο Πασάς αποφασίζει να δώσει ένα αρνί στον πιο φτωχό χριστιανό. Καραγκιοζοπαίχτης: Απόστολος Δομτζίδης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 30 Απριλίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

To α’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Το Θέατρο Αερόπλοιο διαθέτει σε online streaming Δευτέρα-Πέμπτη στις 19:00, έως τις 29 Απριλίου και on demand τα Σαββατοκύριακα 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου, την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 30 Απριλίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

Μουσικό Θέατρο

«Τα Γεγονότα» – Εθνική Λυρική Σκηνή

«Τα γεγονότα» του διεθνούς φήμης Σκoτσέζου θεατρικού συγγραφέα Ντέιβιντ Γκρέιγκ, σε μουσική και στίχους του Τζων Μπράουν, είναι διαθέσιμο στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έως τις 13 Μαΐου. Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος. Μουσική Επιμέλεια και διασκευή μουσικής-στίχων: Κωνσταντίνος Θωμαΐδης. Ένα πολιτικό έργο που εξετάζει την άνοδο της ακροδεξιάς, του νεοφασισμού και της ξενοφοβίας μέσα από μια απόπειρα να προσεγγίσει το ίδιο το «τέρας».

Διαθέσιμη έως 13/5

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, είναι διαθέσιμη στην GNO TV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr.

Όπερα

«Αντρέα Σενιέ» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η πρώτη παραγωγή του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση έρχεται στην GNO TV από τις 31 Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για την όπερα «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν, σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτισμούς Νίκου Πετρόπουλου, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, όπως οι Μαρσέλο Άλβαρες, Δημήτρης Πλατανιάς, Μαρία Αγκρέστα κ.ά. Δράμα σε ιστορικό περιβάλλον, η όπερα επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή Αντρέ Σενιέ.

Διαθέσιμη έως 31 Ιουλίου

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«Ρέκβιεμ Αχμάτοβα» και «Η επέτειος»: Δύο μονόπρακτες όπερες δωματίου του Χάρη Βρόντου ως ενιαία παράσταση, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου. Διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα σύγχρονου ρεπερτορίου «Λευκό ρόδο» (1986) του Ούντο Τσίμμερμαν, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Το λυκόφως των χρεών», μια ριζική διασκευή του «Λυκόφωτος των θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ σε μουσική μεταγραφή του Χαράλαμπου Γωγιού, λιμπρέτο του Δημήτρη Δημόπουλου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Διαθέσιμ από 14 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Ο μικάδος» (1885) των Γκίλμπερτ και Σάλλιβαν, σε μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Λόενγκριν» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Τρίτη 20 Απριλίου η όπερα «Λόενγκριν» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, σε μουσική διεύθυνση James Levine . Στον ρόλο του μυστηριώδους ιππότη Λόενγκριν ο Peter Hofmann. Συμμετέχουν: Eva Marton, Leonie Rysanek, Leif Roar κ.α.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τρίτη 20 Απριλίου, στις 20:00 την όπερα «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε μουσική διεύθυνση Evelino Pidò και σκηνοθεσία Günther Rennert. Παίζουν: Juan Diego Flórez, Paolo Rumetz, Margarita Gritskova, Rafael Fingerlos.

Tρίτη 20/4

Ώρα: 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πάρσιφαλ» – Arte in English

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, από την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 15:00, έως τις 17 Ιουλίου, τη νέα παραγωγή της Κρατικής Όπερας της Βιέννης «Πάρσιφαλ» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, σε μουσική διεύθυνση Philippe Jordan και σκηνοθεσία των Kirill Serebrennikov και Evgeny Kulagin. Με τον δημοφιλή τενόρο Γιόνας Κάουφμαν στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμμετέχουν: Ludovic Tézier, Georg Zeppenfeld, Elina Garanča κ.α.

Διαθέσιμη έως 17/7

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

Χορός

«The Car Man» – The Show Must Go On

Το κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, The Show Must Go On, διαθέτει έως τις 23 Απριλίου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση χορού «The Car Man», σε χορογραφία Matthew Bourne, βασισμένη, εν μέρει, την όπερα του Ζωρζ Μπιζέ «Κάρμεν». Σε μια επαρχιακή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της δεκαετίας του 1960, η άφιξη ενός γοητευτικού ξένου θα αναστατώσει τις ζωές όσων ζουν και εργάζονται εκεί.

Διαθέσιμη έως 23/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

We haven’t said enough – Nederlands Dans Theater

Το Nederlands Dans Theater παρουσιάζει στις 20, 21 και 22 Απριλίου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την live streaming παράσταση χορού «We haven’t said enough», η οποία θα περιλαμβάνει το μπαλέτο «Impasse» του Σουηδού χορογράφου Johan Inger και το «The Big Crying» του Marco Goecke.

Τρίτη 20/4 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 15€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021

Μουσική

Μίλτος Πασχαλίδης – Θέατρο Βράχων

Η συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων το 2018 τώρα διαθέσιμη για on demand προβολές, από την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 21:00, έως τις 3 Μαΐου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τη βραδιά εκείνη τραγούδησε κομμάτια από όλους του δίσκους της 25χρονης πορείας του, από τα πρώτα του βήματα με τους Χαΐνηδες ως «Τα Τραγούδια Που Ζουν Λαθραία», που είχαν κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν. Απέτισε φόρο τιμής σε αγαπημένους του δημιουργούς, στον Άλκη Αλκαίο, το Θάνο Μικρούτσικο αλλά και τον Τζίμη Πανούση.

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Δημήτρης Τσάκας Quartet»– Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, από το Σάββατο 17 Απριλίου, στις 10:00 έως την Παρασκευή 23 Απριλίου, online συναυλία του κουαρτέτου του Δημήτρη Τσάκα. Το κουαρτέτο παρουσιάζει το καινούργιο άλμπουμ του Δημήτρη Τσάκα με τίτλο «Back of Beyond». Συμμετέχουν: Κωστής Χριστοδούλου στο πιάνο, Yoel Soto στο μπάσο και Κώστας Λιόλιος στα ντραμς.

Έως την Παρασκευή 23/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Mandoloop Live Concert – Heraklion Arts and Culture

Το ψηφιακό πολιτιστικό κανάλι Δήμου Ηρακλείου Heraklion Arts and Culture παρουσιάζει τη διαδικτυακή συναυλία με τους Μιχάλη Κονταξάκη και Αντώνη Βουμβουλάκη. Ο Μιχάλης Κονταξάκης και ο Βουμβουλάκης Αντώνης έχοντας ως βάση το μαντολίνο και την κιθάρα αντίστοιχα, πειραματίζονται με την χρήση loops και την έντονη παρουσία του αυτοσχεδιασμού, δημιουργώντας μια καθηλωτική μουσική ατμόσφαιρα.

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Μεσόγειος Έρημος: 4ο διαδικτυακό φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, οι πιανίστες Στέφανος Θωμόπουλος, Λορέντα Ράμου, Σοφία Ταμβακοπούλου, η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ, Ξύνδα, Σαμάρα, Καμηλιέρη, Σπάθη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη, Ξενάκη, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα ρεσιτάλ, στο πλαίσιο του 4ου διαδικτυακού φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Μεσόγειος Έρημος». Οι δωρεάν προβολές θα πραγματοποιηθούν στην GNO TV από τις 12 έως τις 26 Απριλίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους. Πρεμιέρα: 19 Απριλίου 2021 στις 20.00: «Μίκης Θεοδωράκης, Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο» | Galan Trio

Διαθέσιμο έως 19/5

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Tον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 20 /4 έως 22/4 δείτε την ταινία «Ροδίγια» του Juanjo Jiménez

Τρίτη 20/4 | 21:00

Έως 22/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

«Νίκη της Σαμοθράκης» – του Δήμου Αβδελιώδη

Η ταινία «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου. Το ασταμάτητο κυνηγητό για την κατάκτηση της πολυπρόσωπης, φτερωτής Νίκης, με νικητές και ηττημένους, πρωτοπόρους και ουραγούς που δε παύουν να την αναζητούν ως την ανθρώπινη ευτυχία. Παίζουν: Θανάσης Δενδρής, Σπύρος Σακκάς, Δήμος Αβδελιώδης, Δημήτρης Πρίφτης, Μαρία Καραμπάτσου κ.α.

Διαθέσιμη έως 4/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 17 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Εκθέσεις

«Stellar Gems» – γκαλερί Bernier/Eliades

H γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει, έως 20 Μαΐου, την ατομική, online έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Brian Rochefort, με τίτλο «Stellar Gems». Η έκθεση περιγράφει τα αντικείμενα που βρίσκονται πλέον στη γη, όταν ένας φανταστικός κομήτης ή αστεροειδής, πλήττει τον πλανήτη και δημιουργεί χαοτικά συντρίμμια. Όλα τα έργα του Rochefort όπως και ο τίτλος τους, είναι προϊόν έμπνευσης από τα ταξίδια του καλλιτέχνη σε απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Διαθέσιμη έως 20 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε την έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις

Οι εικαστικοί της Ένωσης Καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισµού, µε αφορµή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δημιουργούν πρωτότυπα έργα – ΛΑΒΑΡΑ – του σήµερα.

Περιηγηθείτε σε προηγούμενες εκθέσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης μέσω των 360° virtual tours.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου».