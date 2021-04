Φεστιβάλ Καννών: Ταινία έναρξης το «Annette» με Άνταμ Ντράιβερ και Μαριόν Κοτιγιάρ

Γκαλ Γκαντότ: Με ποιον τρόπο την ενέπνευσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα για τον ρόλο της Wonder Woman;

Cine News

Portrait Of An Artist: To Netflix τιμά τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν