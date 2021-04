Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 29 προτάσεις για την εβδομάδα 19-25/4

Βιβλίο

«Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τις Πέμπτες 4,11,18 Μαρτίου, 1,8,15,22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου, 18:00-20:00, τον κύκλο online διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» με τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Σώτη Τριανταφύλλου. Πότε με τη μορφή διάλεξης, πότε με τη μορφή συζήτησης, θα παρουσιαστούν έργα του λόγου που συνδημιούργησαν τον πολιτισμό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Εξηγώντας τα βασικά σημεία βιβλίων από την «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τσου μέχρι «Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά Πικεττύ, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της μεγάλης διαδρομής των ιδεών μέσα στους αιώνες, έτσι όπως τη σημάδεψαν μερικά βιβλία-σταθμοί.

Πέμπτη 22/4 | 18:00 – 20:00

Μεμονωμένο εισιτήριο: 12€

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η καθηγήτρια Esther Duflo, κάτοχος της έδρας Οικονομικών «Φτώχεια και δημόσια πολιτική» του Collège de France, βραβευμένη με Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 2019, θα δώσει μια διαδικτυακή διάλεξη, την Πέμπτη 22 Απριλίου, στις 19:00, με αφορμή και την κυκλοφορία στα ελληνικά του βιβλίου της «Καλά οικονομικά για δύσκολους καιρούς» από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Μια διερεύνηση των ερευνητικών προκλήσεων στο χώρο των Οικονομικών της Ανάπτυξης και των τρόπων συμβολής τους στη δημόσια πολιτική. Κυρίως, παραθέτοντας ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών μορφών πολιτικής

Πέμπτη 22/4 | 19:00

Δωρεάν | Μέσω zoom

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεμινάρια

Online σεμινάρια αυτοβελτίωσης από το Believe in You

Το Believe in You πραγματοποιεί για τον μήνα Απρίλιο διαδικτυακά σεμινάρια αυτοβελτίωσης με εισηγήτρια την Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέα Εύη Ξυραφά. Κάθε Δευτέρα, στις 19:00, παρακολουθήστε το σεμινάριο «Αντιμετωπίζω τον αρνητισμό στη ζωή μου». Και κάθε Τετάρτη, στις 19:00, ακολουθεί το σεμινάριο «Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό εαυτό σου».

Δευτέρες: 12,19,26 Απριλίου | 19:00

Τετάρτες: 7, 14,21,28 Απριλίου | 19:00

Κόστος: 25€ η κάθε συνάντηση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Webinar CD: «Ένα Παράθυρο Μικρό» – Ίδρυμα Ωνάση

Την Τετάρτη 21 Απριλίου, 18:00-19:30, το Ίδρυμα Ωνάση παρουσιάζει το Webinar CD: «Ένα Παράθυρο Μικρό», τραγούδια και μελωδίες για παιδιά με και χωρίς διαταραχή αυτιστικού φάσματος, για γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς. Αυτό το online εργαστήριο πραγματοποιείται προκειμένου να δώσει δημιουργικές ιδέες σε γονείς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές που θέλουν να κατανοήσουν, μαζί με τα παιδιά, τις έννοιες της καθημερινής ζωής, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, καθώς και το πώς αντιδρούμε και διατηρούμε την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους.

Τετάρτη 21/4 | 18:00 – 19:30

Δωρεάν μετά από διαδικτυακή εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα: Το πορτρέτο του Κορνάρου, μέρος ΙΙ

H «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος» διοργανώνει την Τετάρτη 21 Απριλίου, στις 19:00, την online διάλεξη «Το πορτρέτο του Κορνάρου, μέρος ΙΙ». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα επιχειρηθεί να σκιαγραφηθεί το πορτρέτο του ποιητή του «Ερωτόκριτου» για την εθνική του ταυτότητα, την πίστη του ή την αθεΐα του, τις γνώσεις του και τις φιλοσοφικές του απόψεις, την ιδεολογία του, τον ψυχικό του κόσμο. Ομιλητής: Μιλτιάδης Εμμ. Παπαδάκης, φιλόλογος- συγγραφέας.

Τετάρτη 21/4 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη διάλεξη εδώ.

«Οικοδομώντας μια όμορφη σχέση με το παιδί από τα πρώτα του βήματα» – Εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν γονείς με παιδιά από 2 έως 5 ετών να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό διαδραστικό εργαστήριο με τίτλο «Οικοδομώντας μια όμορφη σχέση με το παιδί από τα πρώτα του βήματα» με εισηγήτρια την ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλο γονέων Χριστίνα Ρασιδάκη την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021, στις 7 το βράδυ, ζωντανά από την πλατφόρμα Ζoom των εκδόσεων Μεταίχμιο. Μια ενδιαφέρουσα και διαδραστική συνάντηση που σας βοηθά να χτίσετε μια όμορφη σχέση με το παιδί σας από τα πρώτα του βήματα. Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί το τρίτο βιβλίο της πεντάτομης εικονογραφημένης σειράς της Hedvig Montgomery «Μεγαλώνοντας Παιδιά Βήμα Βήμα» με τίτλο «Η εποχή της εξερεύνησης».

Τετάρτη 21/4 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Tech Transfer webinar – Ίδρυμα Ωνάση

Το τρίτο Tech Transfer webinar, που πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Ιδρύματος Ωνάση, περιλαμβάνει δύο ψηφιακές συναντήσεις και ασχολείται με τη σημασία της ανάπτυξης κεφαλαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, τόσο με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας μιας επιχείρησης, όσο και σε σχέση με τη χρήση του ως τακτικού και στρατηγικού εργαλείου ανθεκτικότητας, ιδίως στην περίοδο της πανδημίας του Covid. Την Τετάρτη 21 Απριλίου (ώρες 17:00 – 18:30 UTC+3) «Spin-off companies’ formation: Legal framework and implementation» και την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 (ώρες 10:00 – 12::35 UTC+3), «SMEs, IP and resilience against the Covid-19 pandemic».

Τετάρτη 21/4 | (ώρες 17:00 – 18:30 UTC+3)

Πέμπτη 22/4 | (ώρες 10:00 – 12::35 UTC+3)

Δωρεάν με εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η δραματουργία του Τσέχωφ» – Parts -Patras Arts

Το Parts -Patras Arts διοργανώνει το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 16:00, το online σεμινάριο «Η δραματουργία του Τσέχωφ» με τον Δημήτρη Ζαπάντη Θεατρολόγο-σκηνοθέτη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε θεατρολόγους, ηθοποιούς, όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέατρο και την δραματουργία. Σκοπός του σεμιναρίου να ξεδιαλυνθούν και να διερευνηθούν οι πτυχές της ψυχικής διάθεσης και φυσιογνωμίας των ηρώων των έργων του Τσέχωφ· η αστική ηθική μιας κοινωνίας αντιθέσεων όπως ήταν η Ρωσική του 19ου αιώνα· και το μωσαϊκό μιας αιτιοκρατικής σύνδεσης θεατρικών ηρώων.

Σάββατο 24/4 | 16:00

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«What I See in Art is…Βιβλιοθεραπεία»: Online Εργαστήριο για ενήλικες

Το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) γιορτάζουμε μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και την αγάπη μας για τα βιβλία, την τέχνη και τον άνθρωπο, μέσα από το διαδικτυακό εργαστήριο ενηλίκων «What I See in Art is…Βιβλιοθεραπεία», από τη Stefania Tsakiraki τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Library4all. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του Book-Journaling, που μας βοηθά να μπούμε βαθύτερα στην εμπειρία ενός βιβλίου και να δημιουργήσουμε συνδέσεις ανάμεσα στον εαυτό μας και κάποιον χαρακτήρα ή τον/την συγγραφέα του έργου. Περισσότερα εδώ.

Σάββατο 24/4 | 20:00

Κόστος: Από 10€

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

«Έμφυλες διακρίσεις στο χώρο εργασίας» – Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών, σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σερρών, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00, διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Έμφυλες διακρίσεις στο χώρο εργασίας» όπου θα συζητηθούν τα φαινόμενα της σεξουαλικής παρενόχλησης και του mobbing στο χώρο εργασίας.

Δευτέρα 19/4 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη εκδήλωση εδώ.

Alexis Vasilikos – Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας μια σειρά παρουσιάσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM, μας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του φωτογράφου Alexis Vasilikos τη Δευτέρα 19 Απριλίου, στις 8.00μμ. Ο Αλέξης Βασιλικός (γ.1977) είναι εικαστικός φωτογράφος με βάση την Αθήνα. Η δουλειά του περιστρέφεται γύρω από την περιπατητική φωτογραφία, τον διαλογισμό και την αφαίρεση.

Δευτέρα 19/4 | 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Επαναστάτες χωρίς Παιδεία» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει την Τρίτη 20 Απριλίου, 12:00 – 16:00, τη διαδικτυακή ημερίδα «Επαναστάτες χωρίς Παιδεία». Διακόσια χρόνια μετά το 1821, το έλλειμμα παιδείας παραμένει το πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας. Σε αντίθεση με τους τότε επαναστάτες που εγνώριζαν τι έκαναν, γιατί το έκαναν και πώς να το κάνουν, οι σημερινοί Έλληνες δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και να την κάνουν δική τους. Για να υποδεχτεί η Ελλάδα την εισροή νέου τεχνολογικού και χρηματικού κεφαλαίου, πρέπει επειγόντως να σχηματίσει και να συσσωρεύσει το δικό της κεφάλαιο γνώσης.

Τρίτη 20/4 | 12:00 – 16:00

Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat: Εκδηλώσεις Εβδομάδας 19-25/4:

Την Τετάρτη 21 Απριλίου, στις 19:00, ο αρχαιολόγος και ξεναγός Τάσος Παπαδόπουλος παρουσιάζει την πορεία της ασθένειας που άλλαξε τον ύστερο μεσαιωνικό κόσμο, μέσα από τη διάλεξη «Ο Μαύρος Θάνατος. Ιχνηλατώντας την πανώλη του 14ου αιώνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

Την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 19:00, η σύμβουλος ψυχικής υγείας προσωποκεντρικής προσέγγισης, Ιωάννα Γιουμουρτατζή συζητάει για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Πώς θα μοιάζει; πώς θα είμαστε εμείς; ποιες θα είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε;

Η συγκριτολόγος Τατιάνα Λιάνη Tatiana Liani ακολουθεί τη φωτεινή αλλά και σκοτεινή διαδρομή είκοσι γυναικών που τον σφράγισαν σε τρεις διαλέξεις online διαλέξεις, με τίτλο «Επαναστάτριες, μούσες, καλλιτέχνιδες: 20 γυναίκες που διαμόρφωσαν τον γερμανόφωνο κόσμο», τις Δευτέρες 12, 19 και 26 Απριλίου, στις 19:00.

«Όρσον Γουέλς: Όταν ο μύθος γίνεται πραγματικότητα» . Μια αναδρομή στα αδιανόητα κατορθώματα και στα καταστροφικά πάθη της πιο συναρπαστικής φιγούρας του 20ου αιώνα σε δύο διαλέξεις με τον κριτικό κινηματογράφου Γιώργο Παπαδημητρίου, τις Τρίτες 13 και 20 Απριλίου.

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Διδάσκοντας το 1821 μέσα από την τέχνη, τη λογοτεχνία και τα ψηφιακά εργαλεία» – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την επέτειο του 1821, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και η Διευθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης , προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τίτλο «Διδάσκοντας το 1821 μέσα από την τέχνη, τη λογοτεχνία και τα ψηφιακά εργαλεία», την Τρίτη 20 Απριλίου, στις 18:00.

Τρίτη 20/4 | 18:00

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Χρήση Ουσιών: Μια Πανδημία μέσα στην Πανδημία» – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι Διάλογοι του ΙΣΝ και ο iMEdD πραγματοποιούν την Τετάρτη 21 Απριλίου στις 18:30 μια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Χρήση Ουσιών: Μια Πανδημία μέσα στην Πανδημία» και αναζητούν τους τρόπους που η απομόνωση και η έλλειψη επαφής συνδέεται με την καταφυγή σε ουσίες, αλλά και τους λόγους που κάποιοι συμπολίτες μας καταλήγουν στην χρήση τους. Στην συζήτηση συμμετέχουν οι: Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Παπαναστασάτος, κοινωνιολόγος – Υπεύθυνος Τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ και Fred Muench, Κλινικός Ψυχολόγος και Πρόεδρος του οργανισμού «Partnership to End Addiction».

Τετάρτη 21/4 | 18:30

Για εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μιγκέλ Φερνάντεθ Μπελμόντε: Παραπλήσιες φωνές, ισπανική και ελληνική τέχνη στον 2Ο αι. – Ινστιτούτο Θερβάντες

Το Ινστιτούτο Θερβάντες διοργανώνει την Πέμπτη 22 Απριλίου, στις 18:00, την online διάλεξη «Μιγκέλ Φερνάντεθ Μπελμόντε: Παραπλήσιες φωνές, ισπανική και ελληνική τέχνη στον 2Ο αι.». Μέσα από την ανάλυση μιας σειρά έργων γνωστών ζωγράφων, η διάλεξη φιλοδοξεί να εμβαθύνει στα αίτια των ομοιοτήτων και να καταδείξει τις άμεσες επαφές που αναπτύχθηκαν μεταξύ των καλλιτεχνικών παραγωγών Ελλάδας και Ισπανίας στη διάρκεια του περασμένου αιώνα. *Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

Πέμπτη 22/4 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Οι Συναντήσεις τις Πέμπτης» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο «Φωτογραφικός Κύκλος» παρουσιάζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης», online και για τον Απρίλιο του 2021. Στις «Συναντήσεις», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του και τις σκέψεις του. Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, στις 19:00, αφιέρωμα στους Νατάσα Αγγιστριώτη και Παύλο Κούρκαφα.

Πέμπτη 22/4 | 19:00

Δωρεάν | Απαραίτητη κράτηση θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2021: Προκλήσεις μιας νέας εποχής – ΚΠΙΣΝ

Την Παρασκευή 23 Απριλίου, το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζει τη συζήτηση με θέμα: «Ολυμπιακοί Αγώνες 2021 – Προκλήσεις μιας νέας εποχής», σε ζωντανή αναμετάδοση από τον Πύργο Βιβλίων. Θα εξεταστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες στην πορεία τους προς την επίτευξη ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος, ο βαθμός στον οποίο είναι ασφαλείς οι επερχόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής τους, καθώς και οι συμβολικές διαστάσεις που συνοδεύουν τα ολυμπιακά ιδεώδη και κατά πόσο βρίσκονται σε κρίση.

Παρασκευή 23/4 | 18:30

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Χρίστος Παπαγεωργίου: Η κλασική μουσική στον κινηματογράφο – ΠΣΚΗ

Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης Χρίστος Παπαγεωργίου και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου παρουσιάζουν το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 21:00, μία ιδιότυπη διάλεξη–συναυλία με θέμα τις κρυφές και φανερές αναφορές της κλασικής μουσικής, στην μουσική του κινηματογράφου. Μεγάλα έργα του ρεπερτορίου της κλασικής μουσικής και αποσπάσματα της μουσικής που έχει επενδύσει διάσημες κινηματογραφικές ταινίες, παρατίθενται στο πιάνο από τον ίδιο τον παραγωγό, φωτίζοντας κρυφές συνδέσεις στη σχέση της κλασικής μουσικής με τον κινηματογράφου.

Σάββατο 24/4 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις 19-25/4:

Την Πέμπτη 22 Απριλίου, στις 18:00, δύο από τους συντελεστές της πιο γνωστής foire τέχνης του κόσμου, της Frieze, ο Nathan Clements Gillespie και η Ηλέκτρα Σουτζόγλου θα συνομιλήσουν, λίγο πριν την ετήσια version της Frieze το Μάιο στη Νέα Υόρκη, σχετικά με το τι απαιτεί μια διεθνής foire τέχνης.

Τις Δευτέρες 22, 29 Μαρτίου 2021 και 5, 12, 19 Απριλίου 2021, στις 18:00, παρακολουθήστε τις διαλέξεις της Χαράς Συμεωνίδου με τίτλο «Ιστορία Θεάτρου».

Τις Τετάρτες 13,10,17,24, 31 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)».

Την Τρίτη 6,13,20,27 Απριλίου και 4 Μαΐου παρακολουθήστε τις διαλέξεις του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Παπαρρηγόπουλος ή Μακρυγιάννης».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Άλλες εκδηλώσεις

«Istorima»: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Η νέα δωρεάν online πρωτοβουλία των Katherine Fleming και Σοφίας Παπαϊωάννου, «Istorima», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μας καλεί να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο www.istorima.org θα βρείτε επιλεγμένες ιστορίες σε μορφή podcast, video και γραπτές. ‘Όλες οι συνεντεύξεις που συλλέγουν οι Ερευνητές του Istorima θα βρίσκονται σε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών ιστοριών ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

19-25 Απριλίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» – Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Στο πλαίσιο της πρωτότυπης δράσης «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και η seveneleven παρουσιάζουν την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα των εβδομαδιαίων διαδικτυακών ξεναγήσεων, με τίτλο «Καλλιτεχνικά ρεύματα», κάθε Πέμπτη στις 19:00. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας της δράσης επιλέγονται έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος, πραγματοποιείται συζήτηση για καλλιτεχνικά ρεύματα του 19ου και 20ου αιώνα, και εξετάζεται η επίδρασή τους στη σημερινή εποχή.

Πέμπτη 22/4 | 19:00

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο goulandris.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«The New New» – Video Art Μηδέν

Το Video Art Μηδέν, στο πλαίσιο των online προβολών βιντεοτέχνης που πραγματοποιεί από τον περασμένο Απρίλιο, παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη φοιτητική και νεανική δημιουργία με τίτλο «The New New», σε συνεργασία με τις σημαντικότερες σχολές καλών τεχνών και οπτικοακουστικών τεχνών της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει ένα πανόραμα της τρέχουσας παραγωγής των σπουδαστών και της επόμενης γενιάς καλλιτεχνών στον τομέα της βιντεοτέχνης.

Διαθέσιμο έως 30 Απριλίου

Δωρεάν

Δείτε το αφιέρωμα εδώ.

Διαδικτυακές περιηγήσεις στην Αθήνα – ΟΠΑΝΔΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης οργανώνουν τον Απρίλιο μια σειρά θεματικών διαδικτυακών περιηγήσεων στην Αθήνα. Στόχος είναι να ανακαλύψουμε την Αθήνα και την ιστορία της με έναν διαφορετικό τρόπο, να δώσουμε φωνή σε κτίρια, δρόμους, μνημεία, εκκλησίες, περιοχές που συχνά προσπερνάμε αδιάφορα. Tην Tετάρτη Απριλίου, στις 19:00, «Αν τα σπίτια μιλούσαν – Ιστορίες πίσω από τα κτίρια της παλιάς Αθήνας».

Τετάρτη 21/4 | Ώρα: 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

19-25 Απριλίου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 14ο βίντεο εδώ.