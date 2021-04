Σανγκ Τσι: Στη δημοσιότητα τρέιλερ της ταινίας με τον πρώτο ασιάτη υπερήρωα της Marvel

Μόλις χθες (19 Απριλίου) κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία της Marvel, «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» (Σανγκ Τσι: Ο Μύθος των Δέκα Δαχτυλιδιών), στην οποία πρωταγωνιστεί ο πρώτος ασιάτης υπερήρωας. Ο λόγος για τον Σανγκ-Τσι, τον μάστερ του κουνγκ-φου, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο 32χρονος Κινεζο-καναδός ηθοποιός και κασκαντέρ Σίμου Λιου.

Ο Σανγκ-Τσι επινοήθηκε και σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970, με αφορμή τη δημοφιλία της σειράς Kung-Fu για μία σειρά κόμικ που διήρκεσε από το 1974 έως το 1983. Στη συνέχεια ως χαρακτήρας περιορίστηκε μόνο σε κάποιες guest εμφανίσεις. Καθώς όμως η ασιατική αγορά – και ειδικά η κινεζική – έχει εξελιχθεί σήμερα σε μία υπολογίσιμη δύναμη στο παγκόσμιο box-office, η εταιρία μεταφέρει για πρώτη φορά τον ασιάτη υπερήρωα στη μεγάλη οθόνη.

Whoever said that you could only RECEIVE presents on your birthday? Today, I’m giving you your VERY FIRST LOOK at the teaser poster for @ShangChi and the Legend of the Ten Rings!!

Coming to theatres September 3rd (trailer drops in a few weeks).

WE’RE ALMOST THERE, PEOPLE!!!! pic.twitter.com/Kzgkg8djeQ

— Simu Liu (@SimuLiu) April 19, 2021