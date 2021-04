Εκδηλώσεις Online: 28 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για το Σαββατοκύριακο 10-11/4

Συναυλίες

Ματούλα Ζαμάνη Live Streaming

Η Ματούλα Ζαμάνη μάς προσκαλεί σε μια live streaming συναυλία από το λιμάνι της Αμοργού την Κυριακή 11 Απριλίου στις 19:30. Η ίδια δηλώνει για την online αυτή συναυλία: «ακριβώς, με τα χρώματα του δειλινού να μας δροσίζουν, θα ‘ρθούμε ένα τσικ πιο κοντά. Παίρνουμε το ρίσκο για ένα αληθινό, θαλασσινό live streaming, έχοντας φουλ επίθεση, ξαφνική άμυνα και μπακότερμα, κοινώς τα ‘χουμε όλα υπερφροντίσει και προβλέψει στο ανθρωπίνως δυνατόν.

Κυριακή 11/4 | 19:30

Εισιτήριο: Από 10€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τη συναυλία εδώ.

«Τσάι γιασεμιού: Η Αρλέτα μάς εμπνέει»– Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, από το Σάββατο 10 Απριλίου στις 10:00 έως την Παρασκευή 17 Απριλίου, την online συναυλία «Τσάι γιασεμιού: Η Αρλέτα μάς εμπνέει». Ο Βασίλης Ρακόπουλος (στενός φίλος και συνεργάτης της Αρλέτας για πολλές δεκαετίες) και η Νάνα Μπινοπούλου, μαζί με τους μουσικούς Ανδρέα Πολυζωγόπουλο και Πέτρο Κούρτη, ξαναζωντανεύουν τραγούδια της Αρλέτας και των αγαπημένων της συνθετών Μάνου Χατζιδάκι και Γιάννη Σπανού, στη σκηνή του Half Note.

Σάββατο 10/4 | 10:00 π.μ.

Έως την Παρασκευή 16/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Χορεύοντας…» – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 20:30, τη δωρεάν live streaming συναυλία «Χορεύοντας», με τη συμμετοχή του Κουιντέτο εγχόρδων Κ.Ο.Α. Quintarco που μας παρασύρουν με συνθέσεις χορευτικές. Μας καλούν να νοιώσουμε το ρυθμό. Να τον απλώσουμε στον χώρο και τον χρόνο. Η online συναυλία θα περιλαμβάνει έργα των Γιαν Σιμπέλιους, Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, Μπέλα Μπάρτοκ, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Άστορ Πιατσόλα και Νίκου Σκαλκώτα.

Σάββατο 10/4 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

U2 iNNOCENCE + eXPERIENCE

Οι U2 παρουσιάζουν το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), το 4ο από τη σειρά δωρεάν online streaming της δημοφιλούς μπάντας, με τίτλο «U2: The Virtual Road», μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι τους στο youtube. Αυτή τη φορά το νοερό «ταξίδι στο παρελθόν» μας προσγειώνει στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 2015, για να απολαύσουμε μέσα από τις οθόνες μας τη συναυλία των U2, με τίτλο «iNNOCENCE + eXPERIENCE». Θα προηγηθεί pre-show, στις 20:40, με το μουσικό συγκρότημα Feu! Chatterton.

Σάββατο 10/4 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

PreShow: 20:40 εδώ.

O Tino Contreras στο Μουσείο της Φρίντα Κάλο – La Casa Azul

Ο εμβληματικός Μεξικανός μουσικός της τζαζ Tino Contreras θα πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή συναυλία από το «Μπλέ Σπίτι» της Φρίντα Κάλο στο Μεξικό. Μια γιορτή με αφορμή τα 97α γενέθλια του σπουδαίου καλλιτέχνη και της σημαντικής προσφοράς του στη τζαζ μουσική, η οποία θα μεταδοθεί παγκοσμίως το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Απριλίου και θα είναι διαθέσιμη για on demand παρακολούθηση μέχρι 24 ώρες μετά.

Εισιτήρια από 14€

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Trapstarz – VOX STAGE

Τα μεγαλύτερα ονόματα της Trap σκηνής έρχονται, σε online streaming, στις 10, 17 και 24 Απριλίου 2021 από VOX Stage. Τραγούδια και ρίμες, που ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο, καλλιτέχνες με προσωπικό ύφος θα δημιουργήσουν μέσα από το διαδίκτυο, την αίσθηση μιας κανονικής συναυλίας. Το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 21:00, δείτε τη συναυλία με τους Light , Mad Clip, Hawk, Strat, Vlospa, Moose.

Σάββατο 10/4 | 21:00

Εισιτήριο: 10€ | Πακέτο 3 συναυλιών: 25€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ Full Band – Gazarte

Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, ένας από τους πλέον πρωτοποριακούς εκπροσώπους της ελληνικής hip hop, μπαίνει στην κεντρική σκηνή του Gazarte μαζί με την μπάντα του και ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα σε μία live streaming συναυλία το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 21.00. Τη συναυλία ανοίγει ένα Εxclusive Pre-Show που μας βάζει στο μυαλό του ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ με εικόνες και σκηνές από το soundcheck, τα παρασκήνια και όλες τις προετοιμασίες.

Σάββατο 10/4 | 21:00

Εισιτήριο: PreShow και Live Streaming: 10€ | Live streaming; 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Active Member: «Μια της λευτεριάς παραλογή»

Οι Active Member ανατρέχουν στα τραγούδια και τους μύθους τους, σε μια καθ’ όλα οργανωμένη συναυλία, με τους ίδιους κώδικες, όμως μακριά από τα φώτα της σκηνής. Η συναυλία «Μια της λευτεριάς παραλογή» , η οποία μεταδόθηκε ζωντανά την Κυριακή 4 Απριλίου, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 18 Απριλίου, μέσω της viva.gr.

Διαθέσιμη έως 18/4

Εισιτήριο: Από 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

The Cornelian Secret: Ερωτική Ποίηση του Λόρδου Μπάιρον – Εθνική Λυρική Σκηνή

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV. Βαθιά κλονισμένος, λίγα χρόνια αργότερα, από τον απροσδόκητο θάνατο του φοιτητικού του αγαπημένου από φυματίωση σε ηλικία είκοσι ενός ετών, ο Μπάιρον θα συνθέσει μια σειρά από σπαρακτικές ελεγείες.

Διαθέσιμη έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Εκατόχορδο» – Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί»

Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που ο καλλιτεχνικός κλάδος πλήττεται περισσότερο από ποτέ, 18 μουσικοί και μέλη του συλλόγου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και επαναφέρουν την παρέα, το κέφι, την διασκέδαση αλλα και την παιδεία γύρω από την Σμυρναϊκή, παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική, μέσα από μια online συναυλία, με σύνολα της Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί». Διαθέσιμη 9,11, 16,18, 23,25, 30 Απριλίου και 2 Μαΐου μέσω ticketservices.gr.

Κυριακή 11/4| 14:00 – 18:00

Εισιτήριο: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Από τις 6 ως τις 14 Απριλίου 2021 το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου προσκαλεί τους σινεφίλ, σ’ ένα ψηφιακό ταξίδι στην 7η Τέχνη, μέσα από ένα πρόγραμμα προβολών και συναντήσεων με τους δημιουργούς γαλλικών και γαλλόφωνων ταινιών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην ιστοσελίδα festivalfilmfrancophone.gr/.

6-14 Απριλίου

Εισιτήριο: 3€, 4€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

Σινεμά

«Νίκη της Σαμοθράκης» – του Δήμου Αβδελιώδη

Η παράσταση «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου. Το ασταμάτητο κυνηγητό για την κατάκτηση της πολυπρόσωπης, φτερωτής Νίκης, με νικητές και ηττημένους, πρωτοπόρους και ουραγούς που δε παύουν να την αναζητούν ως την ανθρώπινη ευτυχία. Παίζουν: Θανάσης Δενδρής, Σπύρος Σακκάς, Δήμος Αβδελιώδης, Δημήτρης Πρίφτης, Μαρία Καραμπάτσου κ.α.

Διαθέσιμη έως 4/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«When we Fell» – New York City Ballet

To New York City Ballet παρουσιάζει, έως τις 22 Απριλίου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από το επίσημο κανάλι του στο youtube, το φιλμ των Kyle Abraham και Ryan Marie Helfant, με τίτλο «When we Fell». Σε χορογραφία του Kyle Abraham, στο φιλμ θα συμεμτέχουν οι χορευτές India Bradley, Jonathan Fahoury, Christopher Grant, Claire Kretzschmar, Lauren Lovette, Taylor Stanley, KJ Takahashi και Sebastian Villarini-Velez.

Διαθέσιμο έως 22/4

Δωρεάν

Δείτε το φιλμ εδώ.

«Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με to κινηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Διαθέσιμο έως 20/5

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Τον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 9/4 έως 11/4 δείτε την ταινία «Συνέλευση» του Álex Montoya.

Έως 11/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι;» – Polyeco Contemporary Art Initiative

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη, τη σχέση του με τον Πειραιά και τη σημασία των αντικειμένων, των υλικών και του περιβάλλοντος στο έργο του. Μια σύλληψη της εικαστικού και καθηγήτριας τέχνης Κατερίνας Ζαχαροπούλου. Το φιλμ είναι διαθέσιμο στο κανάλι youtube του PCAI και την ιστοσελίδα του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά.

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Αφιέρωμα στον Ροβήρο Μανθούλη – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους διοργανώνει ένα αφιέρωμα κατά βάση κινηματογραφικό αλλά με σημαντικές προεκτάσεις με ηχητικά, γραπτά και φωτογραφικά ντοκουμέντα, με τίτλο «Ροβήρος Μανθούλης, μια τρίτη ματιά» σε επιμέλεια του Νίκου Θεοδοσίου. Ο Ροβήρος Μανθούλης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του κινηματογράφου με ένα πλούσιο κινηματογραφικό έργο που ξεπερνάει τις 120 ταινίες. Οι ταινίες του αφιερώματος θα είναι διαθέσιμες (ελεύθερα) στη διαδικτυακή πλατφόρμα online.olympiafetsival.gr.

Έως 12 Απριλίου

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 18 Απριλίου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Εκθέσεις

«Stellar Gems» – γκαλερί Bernier/Eliades

H γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει, έως 20 Μαΐου, την ατομική, διαδικτυακή έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Brian Rochefort, με τίτλο «Stellar Gems». Η έκθεση περιγράφει τα αντικείμενα που βρίσκονται πλέον στη γη, όταν ένας φανταστικός κομήτης ή αστεροειδής, πλήττει τον πλανήτη και δημιουργεί χαοτικά συντρίμμια. Όλα τα έργα του Rochefort όπως και ο τίτλος τους, είναι προϊόν έμπνευσης από τα ταξίδια του καλλιτέχνη σε απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Διαθέσιμη έως 20 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε την έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις

Οι εικαστικοί της Ένωσης Καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισµού, µε αφορµή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δημιουργούν πρωτότυπα έργα – ΛΑΒΑΡΑ – του σήµερα.

Περιηγηθείτε σε προηγούμενες εκθέσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης μέσω των 360° virtual tours.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2021: Οι 70 παραγωγές που επιχορηγούνται και θα δούμε το καλοκαίρι

Εκδηλώσεις

«Αφηγήσεις» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά συνεχίζει, την Κυριακή 11 Απριλίου, στις 18:00, την online δράση Αφηγήσεις με τα λογοτεχνικά ταξίδια ελλήνων συγγραφέων ως podcasts μέσα από την ιστοσελίδα του www.dithepi.gr και παράλληλη ραδιοφωνική μετάδοση από το Kανάλι 1- Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά στους 90.4, με τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη σε μια θεατρική διασκευή για ανήλικους θεατές από τους Βασίλη Πανόπουλο – εκπαιδευτικό και μουσικό και τη Ζοζεφίνα Τζονάκα – εκπαιδευτικό.

Κυριακή 11/4 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε τη δράση εδώ.

«Made in Italy» – Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν ένα νέο online κύκλο αφιερωμένο στον Made in Italy πολιτισμό που θα σας συνοδεύσει μέχρι την άνοιξη. Με στόχο την όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του σύγχρονου Ιταλικού πολιτισμού, στην ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς πλούσιο περιεχόμενο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στη μόδα, στο ντιζάιν, στη μουσική, στη γαστρονομία, στην επιστήμη και στις τέχνες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Διαθέσιμο έως 16 Απριλίου

Δωρεάν κατόπιν εγγραφής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.