Here to Stay Online: Μία πρώτη ματιά στη νέα έκθεση του μουσείου Van Gogh

Έχει περάσει ακριβώς ένα χρόνος από τότε που η πανδημία ανάγκασε το μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ να κλείσει τις πόρτες του. Έκτοτε το μουσείο προέβη σε επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να περιηγούνται σε όλα τα έργα της μόνιμης συλλογής από την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Σήμερα και με την πανδημία να συνεχίζεται επ’ αόριστον, το μουσείο αποφάσισε να αναβαθμίσει τη διαδικτυακή του παρουσία, δίνοντας στο κοινό του την ευκαιρία να περιηγηθεί σε μερικά από τα σημαντικότερα έργα της νέας έκθεσης με τίτλο Here to Stay: A decade of remarkable acquisitions and their stories.

Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι το μουσείο δεν φιλοξενεί μόνο τη μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του Ολλανδού ζωγράφου. Μέρος των συλλογών του αποτελούν επίσης έργα από καλλιτέχνες που σχετίζονται με τον Van Gogh: αυτούς που ενέπνευσαν το έργο του, τους σύγχρονούς του και αυτούς που ο ίδιος ενέπνευσε ως καλλιτέχνης. Αυτός είναι ο λόγος που η νέα έκθεση δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία να δει έργα των Edvard Munch, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet και Edgar Degas, αλλά και λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών όπως οι Henri Guérard και Adolphe Appian.

Η νέα έκθεση

Έργα που απέκτησε το μουσείο την τελευταία δεκαετία, καθώς και οι ιστορίες πίσω από την ανάγκη του μουσείου να αποκτήσει τα έργα αυτά κατέχουν κεντρικό ρόλο στη νέα έκθεση. Πίνακες του Van Gogh αλλά και έργα άλλων μεγάλων καλλιτεχνών συνοδεύονται από προσωπικές ιστορίες μίας ομάδας ανθρώπων που αποτελείται όχι μόνο από επιμελητές του μουσείου, αλλά και από απλούς κατοίκους της πόλης του Άμστερνταμ.

Το Here to Stay εστιάζει περισσότερο σε αυτές τις ιστορίες, σε μια προσπάθεια να δείξει πως ένα έργο τέχνης δεν είναι κάτι στατικό, αλλά ζει και αναπνέει μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που σχετίζονται με αυτό, μέσα στα χρόνια. Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε 13 από τα βασικότερα έργα της έκθεσης αυτής, και να ανακαλύψουν τις ιστορίες πίσω από αυτά.