Μέγκαν Μαρκλ-Πρίγκιπας Χάρι: Οι πέντε μεγαλύτερες αποκαλύψεις της συνέντευξης στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Το βράδυ της Κυριακής, μεταδόθηκε η μεγάλη συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ για το κανάλι CBS. Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του ζευγαριού από τότε που αποχώρησαν από το παλάτι, κάτι που φυσικά οδήγησε τα βρετανικά κανάλια σε «πόλεμο» για την απόκτηση των δικαιωμάτων της 2ωρης συζήτησης του ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το ζευγάρι έδωσε μερικές συγκλονιστικές λεπτομέρειες σχετικά με αντιμετώπισή τους από τη Βασιλική Οικογένεια, δίνοντας μάς έτσι μία ιδέα για τους λόγους που τους οδήγησαν να «χωρίσουν» από το Παλάτι.

Ας δούμε τις πιο μεγάλες αποκαλύψεις από την πολύκροτη συνέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Το παλάτι «ανησυχούσε» για το χρώμα του μωρού Άρτσι

Ίσως η πιο συγκλονιστική αποκάλυψη που έκανε η Μέγκαν Μάρκλ ήταν ότι κάποια μέλη της Βασιλικής Οικογένειας εξέφρασαν την… ανησυχία τους στον Πρίγκιπα Χάρι για το πιθανό χρώμα του πρώτου τους παιδιού.

Η Μαρκλ, που είναι Αφροαμερικανίδα, δήλωσε ότι όσο ήταν έγκυος με τον γιό τους Άρτσι, κάποια άτομα είχαν εκφράσει μία ανησυχία, κάνοντας συζητήσεις σχετικά με το πόσο σκούρο θα ήταν το δέρμα του μωρού όταν θα γεννούσε. Τα σχόλια, είπε η Μαρκλ, έγιναν στον Πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος στη συνέχεια τα μετέφερε σε εκείνη. Η Μαρκλ αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια μέλη της Βασιλικής Οικογένειας έκαναν αυτά τα σχόλια, καθώς «αυτό θα ήταν καταστροφικό για εκείνους».

Όταν η Γουίνφρεϊ πίεσε τον Χάρι για περισσότερες λεπτομέρειες, ο ίδιος είπε: «Αυτή η συζήτηση είναι κάτι που δεν θα μοιραστώ ποτέ. Εκείνη τη στιγμή ήταν άβολο. Ήμουν σοκαρισμένος». Αυτό ήταν και το μόνο που αποκάλυψε για τη ρατσιστική αυτή συμπεριφορά της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας.

#MeghanMarkle tells #OprahWinfrey that when she was first pregnant with son #Archie, there were «concerns and conversations» within the royal family «about how dark his skin might be.»

Courtesy: @CBS pic.twitter.com/eOgDN69BlH

— WeTheWomen (@WeTheWomenAsia) March 8, 2021