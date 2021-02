Είναι όλοι τους εξαιρετικά ταλαντούχοι και πλέον από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Κάποιοι ξεκίνησαν νωρίς την υποκριτική και κάποιοι άλλοι όχι. Σίγουρα η πρώτη τους συμμετοχή σε ταινία μεγάλου μήκους πρέπει να ήταν η πιο σημαντική αλλά και κομβική στιγμή για τη μετέπειτα πορεία τους.

Ας δούμε 10 διάσημους ηθοποιούς και τις πρώτες τους εμφανίσεις στην μεγάλη οθόνη!

1. Η Σκάρλετ Γιόχανσον στο North (1994)

Η μόλις 9 χρονών Σκάρλετ Γιόχανσον έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο σινεμά στην περιπέτεια North το 1994. Η ιστορία αφορά ένα αγόρι που το σκάει από το σπίτι του και σκηνοθέτης είναι ο Ρομπ Ρέινερ.

2. Ο Έντουαρντ Νόρτον στο Primal Fear (1996)

Τρία χρόνια πριν την τεράστια επιτυχία του στο Fight Club, ο Νόρτον έπαιξε για πρώτη φορά την ταινία Primal Fear. Μέσα από τον ρόλο ενός αγοριού που κατηγορείται για την δολοφονία ενός ιερέα, προτάθηκε για Όσκαρ.

3. Η Σίρσα Ρόναν στο I Could Never Be Your Woman (2007)

H νεαρή ηθοποιός που σήμερα στα 26 της έχει προταθεί ήδη για τέσσερα Όσκαρ, έπαιξε για πρώτη φορά στην ταινία I Could Never Be Your Woman, το 2007. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και η ταινία Atonement που ήταν μια ακόμη επιτυχία ανάμεσα στις πρώτες εμφανίσεις της Ρόναν.

4. Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ στο The Tailor of Panama (2001)

Την ίδια χρονιά με την πρώτη ταινία Harry Potter, κυκλοφόρησε λίγο πριν η ταινία The Tailor of Panama, στην οποία εμφανίστηκε ο Ραντκλιφ πρώτη φορά.

5. Η Σελίνα Γκόμεζ στο Spy Kids 3-D: Game Over (2003)

H ταλαντούχα τραγουδίστρια και ηθοποιός, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την εμφάνισή της στην ταινία Spy Kids 3-D: Game Over. Ήταν μόλις 11 ετών!

6. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Critters 3 (1991)

Στα 16 του, ο Ντι Κάπριο πρωταγωνίστησε στην τρίτη ταινία του franchise επιστημονικής φαντασίας και τρόμου Critters, όπου προσπαθούσε να εξοντώσει κάποια δαιμόνια πλάσματα.

7. Η Αντζελίνα Τζολί στο Lookin’ to Get Out (1982)

Σε αυτή την ταινία βλέπουμε μια πολύ μικρή Αντζελίνα Τζολί να ξεκινά την υποκριτική της καριέρα που αργότερα θα της χαρίσει ένα Όσκαρ και πολλές επιτυχίες. Στο πλευρό της έπαιξε και ο πατέρας της Τζον Βόιτ!

8. Ο Τζόνι Ντεπ στο A Nightmare on Elm Street (1984)

Δεν είναι και ιδιαίτερα άγνωστο για τους θαυμαστές πως το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ντεπ έγινε με το slasher θρίλερ της δεκαετίας του 1980 A Nightmare on Elm Street. Το σίγουρο είναι πως με την ξαφνική του ανάμειξη με την υποκριτική, δεν περίμενε να φτάσει τόσο ψηλά!

9. Η Κίρστεν Ντανστ στο The Bonfire of the Vanities (1990)

H Ντανστ -κατά βάση γνωστή ως η κοπέλα του Πίτερ Πάρκερ στο πρώτο franchise του Spiderman– έχει μια λαμπρή καριέρα στην υποκριτική. Πρώτος της ρόλος ήταν στην ταινία The Bonfire of the Vanities σε ηλικία μόλις 8 ετών.

10. Ο Τομ Χανκς στο He Knows You’re Alone (1980)

Ο αγαπητός ηθοποιός του Χόλιγουντ ενεπλάκη για πρώτη φορά με την υποκριτική στη μεγάλη οθόνη το 1980. Πρόκειται για μια ταινία τρόμου -που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Χανκς – για μια νύφη που την παρακολουθεί ο πρώην της!