10 φορές που κορυφαία βίντεο κλιπ εμπνεύστηκαν από το σινεμά

Η μουσική βιομηχανία συνδέεται στενά με την κινηματογραφική, με πολλούς τρόπους. Τραγουδιστές που γίνονται ηθοποιοί, ηθοποιοί που γίνονται τραγουδιστές, διάσημα τραγούδια που συνοδεύουν εμπορικές ταινίες και πολλά άλλα παραδείγματα.

Συχνά η μουσική εμπνέεται από το σινεμά και δημιουργεί ευφάνταστα μουσικά βίντεο. Ακολουθούν 10 βίντεο κλιπ καλλιτεχνών εμπνευσμένα από γνωστές ταινίες που είτε είναι πιστή αντιγραφή, είτε κρατούν βασικές επιρροές και μεταδίδουν την ίδια αίσθηση.

1. Thank You, Next – Αριάνα Γκράντε / Mean Girls (2004)

Η μεγάλη επιτυχία της Αριάνα Γκράντε με τίτλο Thank You, Next κυκλοφόρησε το 2019 και το βίντεο κλιπ που δημιουργήθηκε συμπεριέλαβε μέλη του καστ των Victorious, της σειράς που μάς σύστησε τη Γκράντε. Έτσι, βλέπουμε την Ελίζαμπεθ Γκίλλις και τον Ματ Μπέννεττ. Αυτό, ωστόσο, που εντυπωσιάζει είναι η αντιγραφή χαρακτηριστικών σκηνών από την ταινία Mean Girls του 2004. Ειδικά η πιστή αντιγραφή της σκηνής με τις πρωταγωνίστριες ντυμένες με στολές Άγιου Βασίλη. Επίσης, έχει και αναφορές στις ταινίες Legally Blonde και 13 Going on 30.

2. Fancy – Ίγκι Αζαλέα ft. Charli XCX / Clueless (1995)

Ένα ακόμη βίντεο κλιπ με αναφορές στην pop κουλτούρα των αμερικανικών εφηβικών ταινιών αποτελεί το Fancy της Ίγκι Αζαλέα με την Charli XCX που κυκλοφόρησε το 2014 και συμπυκνώνει τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας Clueless του 1995. Από τα συνολάκια που φοράνε μέχρι τους διαδρόμους του σχολείου, τις αίθουσες διδασκαλίας και το γήπεδο, αναπαριστούν με απόλυτη ακρίβεια την παρέα των κοριτσιών από το Μπέβερλι Χίλς.

3. Lost in Japan – Σον Μέντες ft. Ζεντ / Lost in Transation (2003)

Lost in Translation ή αλλιώς Lost in Japan μιας και οι πρωταγωνιστές της ταινίας της Σοφία Κόπολα βρίσκονται στο Τόκιο και «χαμένοι» σε έναν τελείως διαφορετικό πολιτισμό, κρατούν συντροφιά ο ένας στον άλλον. Ο Σον Μέντες ως άλλος Μπιλ Μάρεϊ, ταξιδεύει στην Ιαπωνία όπου και ερωτεύεται. Το λες κι ένα τεράστιο spoiler το βίντεο κλιπ καθώς περικλείει με απόλυτη ακρίβεια τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Δύσκολο να προδώσει την πλοκή βέβαια αλλά εάν δεν έχετε δει την ταινία, βλέποντας το βίντεο κλιπ θα αντιληφθείτε πλήρως την αισθητική.

4. Black Widow – Ίγκι Αζαλέα ft. Ρίτα Όρα / Kill Bill Vol. 1 (2003)

Δεύτερη θέση για την Ίγκι Αζαλέα στην λίστα, αυτή τη φορά με το τραγούδι Black Widow και με μια κάθε άλλο παρά πανομοιότυπη αντιγραφή. Με την Ρίτα Όρα και τον ηθοποιό Μάικλ Μάντσεν να συμπρωταγωνιστούν στο βίντεο κλιπ, δίνεται μια αίσθηση Ταραντίνο. Πιο συγκεκριμένα, είναι ξεκάθαρη η επιρροή από τις ταινίες Kill Bill του Ταραντίνο και σίγουρα κυρίως το Volume 1 του 2003. Η Ούμα Θέρμαν ενσάρκωσε την Νύφη που θέλει να πάρει εκδίκηση και κάνει σκληρή προπόνηση σε πολεμικές τέχνες με σπαθιά και με την χαρακτηριστική τελική μάχη στο χιόνι. Έτσι και η Ίγκι στο βίντεο κλιπ ως Μαύρη Χήρα επιδίδεται στην εκμάθηση των πολεμικών τεχνών ενάντια στον Μάντσεν, ο οποίος μεταξύ άλλων συνεργασιών του με τον Ταραντίνο, έχει παίξει και στο Kill Bill Vol. 2.

5. Heartless – The Weeknd / Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Καζίνο, έντονα φώτα, σουρεαλισμός και επικράτηση του κόκκινου είναι μερικά μόνο από τα κοινά στοιχεία του βίντεο κλιπ για το τραγούδι Heartless του The Weeknd και της ταινίας Fear and Loathing in Las Vegas με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ. Συντέθηκε ένα βίντεο κλιπ με οφθαλμοφανείς αναφορές στην συγκεκριμένη ταινία αλλά και με ένα μοναδικό τελικό αποτέλεσμα. Πολλές ψευδαισθήσεις, ψυχεδέλεια και πολύχρωμα φώτα αλλά και με τον The Weeknd στα καλύτερά του.

6. 911 – Lady Gaga / Το Χρώμα του Ροδιού ( 1969)

H Lady Gaga εντυπωσιάζει για ακόμη μια φορά με ένα οπτικό υπερθέαμα με άμεσες επιρροές από την ταινία του Αρμένιου σκηνοθέτη Σεργκέι Παρατζάνωφ με τίτλο Το Χρώμα του Ροδιού. Τόσο στην ταινία όσο και στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού 911, συνθέτονται μοναδικά κάδρα με έντονα χρώματα και ιδιαίτερες ενδυμασίες που μοιάζουν σαν πίνακες ζωγραφικής. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η τιμητική αναφορά σε έναν τόσο σπουδαίο σκηνοθέτη του κινηματογράφου.

7. Fade – Kanye West / Flashdance (1983)

Στο βίντεο κλιπ του Fade του Kanye West πρωταγωνιστεί η Τειάνα Τέιλορ ως χορεύτρια. Με χαλαρές αναφορές στην ταινία Flashdance, ο χορός της Τέιλορ σε έναν χώρο με όργανα γυμναστικής παραλληλίζεται με αυτόν της Τζένιφερ Μπιλς υπό τον ήχο του She’s a Maniac. Μπορεί το βίντεο κλιπ να θεωρείται explicit αλλά δεν αψηφά την αναφορά σε αυτήν την κλασική ταινία της δεκαετίας του 1980.

8. Countdown – Beyonce / Funny Face (1957)

H Beyonce μεταμορφώνεται σε Όντρεϊ Χέπμπορν για τις ανάγκες του Countdown. Πιο συγκεκριμένα, δανείζεται την έμπνευση από το χαρακτηριστικό χτένισμα της Χέπμπορν και χορευτικές κινήσεις από την ταινία Funny Face. Σε αυτή την ταινία μπορούμε να θαυμάσουμε τις ικανότητες της μεγάλης σταρ του σινεμά στον χορό, οι οποίες ενέπνευσαν αρκετές σκηνές σε αυτό το βίντεο κλιπ με τους φρενήρεις ρυθμούς.

9. Material Girl – Μαντόνα / Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές (1953)

Η Μαντόνα είναι ένα Material Girl και η Μέριλιν Μονρόε μας εξηγεί στην ταινία Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές γιατί τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας. Έτσι, η πρώτη αντιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την εμβληματική σκηνή της Μονρόε να τραγουδά το «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» και κατά κάποιο τρόπο φτάνει πολύ κοντά στην τελειότητα. Φυσικά, τα σκηνικά, οι χορευτές και τα κοστούμια είναι ολόιδια…

10. Mr. Brightside – The Killers / Moulin Rouge! (2011)

Στο συγκεκριμένο τραγούδι η έμπνευση έρχεται από την ταινία Moulin Rouge! και δίνει μια αίσθηση καμπαρέ της Γαλλίας. Μπαρόκ αισθητική, σκούρα ζεστά χρώματα με επικράτηση του μπορντό και έντονο μπλε για την απεικόνιση της νυχτερινής πόλης. Οι χορευτές τόσο στην ταινία όσο και στο βίντεοκλιπ φοράνε παρόμοια πολύχρωμα κοστούμια και δημιουργούν ίδιες χορογραφίες.