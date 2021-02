Online Agenda: 30 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 18 Φεβρουαρίου

Θέατρο

«Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως» του Δήμου Αβδελιώδη

Η παράσταση των διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως», σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, με τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 13-22 Φεβρουαρίου, μέσω ticketservices.gr. Με τα δύο αυτά διηγήματα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αποδίδει συναρπαστικά δύο όψεις του Έρωτα.

Πέμπτη 18/2

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Πιο Δυνατές» στο viva.gr

Το έργο της Άννας Αδριανού «Οι Πιο Δυνατές», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού, έρχεται για online streaming προβολές, 5-19 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Ένας από τους πιο «δυνατούς» μονολόγους του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, μεταμορφώνεται σε ένα «παιχνίδι για δύο». Δυο γυναίκες, σύζυγος και ερωμένη του ίδιου άντρα, συναντιούνται παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα καφέ μπαρ και μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις, εκθέτουν την ζωή τους και τους ρόλους τους κι αναμετριούνται μέχρις εσχάτων. Παίζουν: Άννα Αδριανού, Βάσια Παναγοπούλου, Κατερίνα Μπιλάλη.

Πέμπτη 18/2

Ώρα: 21:00

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μια Μέρα Χωρίς» – Θέατρο Τέχνης

Μια εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών. Κείμενο – Σκηνοθεσία: Εύα Οικονόμου – Βαμβακά. Ο Πέτρος, η Λου, ο Άλεξ και η Δομνίκη, ο καθένας με τις δικές του εμμονές και εξαρτήσεις, με τις δικές του αδυναμίες και ανασφάλειες ψάχνουν να βρουν τη δύναμη να ζήσουν μια μέρα χωρίς όλα αυτά που βαραίνουν την ψυχή τους. Διαθέσιμη μέσω vimeo.

Πέμπτη 18/2

Εισιτήριο: 3.50€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Πέμπτη 18/2



Πέμπτη 18/2



«Angels in America: Μέρος Ι και ΙΙ» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση σε δύο μέρη «Angels in America» του Τόνι Κούσνερ, σε σκηνοθεσία Marianne Elliott. Στην Αμερική των μέσων της δεκαετίας του 1980, εν μέσω της έξαρσης του AIDS και της συντηρητικής κυβέρνησης του Ρόναλντ Ρήγκαν, έξι Νεοϋορκέζοι έρχονται αντιμέτωποι με τη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη, το σεξ, την κόλαση και τον παράδεισό. Παίζουν: Andrew Garfield, Nathan Lane, Denise Gough, Russell Tovey κ.α.

Πέμπτη 18/2

Τιμή ενοικίασης: 7.01€/ η παράσταση

Για ενοικίαση της ταινίας και περισσότερες πληροφορίες εδώ: Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ.

«Romeo and Juliet» – romeojuliet2021.com

Η online παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», μια νέα εκδοχή της αριστουργηματικής τργαγωδίας του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nick Evans θα είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές, από τις 13-27 Φεβρουαρίου 2021. Με αφηγητή τον Derek Jacobi και πρωταγωνιστές τους Sam Tutty και Emily Redpath, το έργο τοποθετείται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου οι πλούσιες οικογένειες και συμμορίες της πόλης αναγκάζονται να ζήσουν, κοντά οι μεν με τους δε, σε αχρησιμοποίητους θεατρικούς χώρους.

Πέμπτη 18/2

Εισιτήρια: 20£, 25£

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Βασιλιάς Ληρ» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε online την παράσταση «Βασιλιάς Λήρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, από το Almeida Theatre, σε σκηνοθεσία Michael Attenborough. Ο Ληρ μοιράζει το βασίλειο του ανάμεσα στις τρεις κόρες του και βαθμιαία οδηγείται στην παράνοια, φέρνοντας τραγωδία σε όλους τους εμπλεκόμενους. Στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο ο Jonathan Pryce.

Πέμπτη 18/2

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Πινόκιο» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 10 Μαρτίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr. Ο Πινόκιο μέσα από την αθωότητα και τις σκανταλιές του, θα κάνει το δικό του ταξίδι στον κόσμο των ανθρώπων προσπαθώντας να βρει την δική του «Ιθάκη». Με μία μύτη που μεγαλώνει κάθε φορά που λέει ψέματα προδίδοντάς τον και μαζί του πάντα ο Γρύλος, ο πιο πιστός φίλος του, ο οποίος σπεύδει για βοήθεια κάθε φορά που την χρειάζεται.

Πέμπτη 18/2

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η νίκη της Ελπίδας» – Θέατρο Σοφούλη

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», 14-21 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr. Η Ελπίδα είναι ένα κοριτσάκι που αγαπάει πολύ τον παππού και την γιαγιά της. Όμως ο κύριος Κορονοϊός δεν της επιτρέπει πια να τους δει. Θα καταφέρει η μικρή μας να καταλάβει γιατί πρέπει να μείνει μακριά τους. Θα καταλάβει πώς μπορεί να νικήσει τον ιό;

Κείμενο: Καλλιόπη Παπαδάκη. Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα. Παίζουν: Αναστασία Ευσταθοπούλου, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Διερμηνεία στη νοηματική: Νικολέτα Παππά.

Πέμπτη 18/2, 17:00

Εισιτήριο: 5€, Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Μαρτίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Πέμπτη 18/2



Μουσικό Θέατρο

«Ντον Τζοβάννι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, μια νέα διεθνής συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Μουσική διεύθυνση Ντάνιελ Σμιθ και σκηνοθεσία Τζων Φούλτζεϊμς. Με τους: Τάση Χριστογιαννόπουλο, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Πέτρο Μαγουλά, Άννα Στυλιανάκη, Τάσο Αποστόλου, Νίκο Κοτενίδη και Χρύσα Μαλιαμάνη. Η υπόθεση αφορά τις ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον Τζοβάννι.

Πέμπτη 18/2

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Αΐντα» – Εθνική Όπερα του Παρισιού

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English παρουσιάζει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, στις 20:30, την όπερα «Αΐντα» του Τζουζέπε Βέρντι. Μια παραγωγή της Εθνικής Όπερας του Παρισιού, σε σκηνοθεσία Lotte de Beer και μουσική διεύθυνση Michele Mariotti. Στην παράσταση παίρνει μέρος ένα λαμπερό καστ λυρικών ερμηνευτών: Sondra Radvanovsky, Ksenia Dudnikova, Jonas Kaufmann, Jonas Kaufmann κ.α.

Πέμπτη 18/2 | 20:30

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Piaf: Her Story, Her Songs – Broadway’s Best Shows in support of The Actors Fund

Εν μέρει ντοκιμαντέρ εν μέρει μια μουσική παράσταση, το «Piaf: Her Story, Her Songs» αποτελεί μια σαγηνευτική και δυναμική περιπλάνηση στη ζωή και τη μουσική της σπουδαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας Εντίθ Πιάφ, καθώς διηγείται την ιστορία της μέσα από τη θεατρική παρουσίαση της τζαζ τραγουδίστριας Raquel Bitton, η οποία μέσα από το τραγούδι μεταμορφώνεται στην ίδια την Πιάφ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει 16 τραγούδια, με πλήρη ορχήστρα, ανάμεσα στα οποία τα «La Vie En Rose», «Non, je ne regrette rien» και «Hymne à l’amour». Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη, έως τις 18 Φεβρουαρίου 2021, μέσω του youtube, με σκοπό την οικονομική στήριξη του Actor’s Fund.



Πέμπτη 18/2

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Καβαλερία Ρουστικάνα» -και «Οι Παλιάτσοι» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της, με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι. Σειρά έχουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 οι όπερες «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνι και «Οι Παλιάτσοι» του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, στην εμβληματική παράσταση του 1978, σε μουσική διεύθυνση James Levine, με τον σπουδαίο Πλάθιντο Ντομίνγκο να ερμηνεύει τους ρόλους του Τουρίντου και του Κάνιο.

Πέμπτη 18/2

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Το ελιξήριο του έρωτα» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Το ελιξίριο του έρωτα» του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato και σκηνοθεσία Otto Schenk. Ο απένταρος Νεμορίνο είναι ερωτευμένος με την πλούσια Αντίνα. Για να αυξήσει τις πιθανότητες να την κερδίσει αγοράζει ένα «ελιξήριο του έρωτα» από τον περιπλανώμενο θεραπευτή Ντουλκαμάρα, αλλά παράλληλα γίνεται κάτοχος μιας αναπάντεχης κληρονομιάς. Τίποτα από όλα αυτά, ωστόσο δεν έχουν σημασία καθώς η Αλντίνα τον αγαπάει άνευ όρων. Παίζουν: Valentina Naforniţă, Stephen Costello, Marco Caria κ.α.

Πέμπτη 18/2 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μανόν» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), έως τις 12 Μαρτίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Μανόν» του Ζυλ Μασνέ, από την Κρατική Όπερα του Αμβούργου. Στο δρόμο της για τη μονή, μια νεαρή, αξιαγάπητη γυναίκα ερωτεύεται έναν γοητευτικό ξένο και αποφασίζει να το σκάσει μαζί του. Παρασυρόμενη από μια ζωή πλούτου και πολυτέλειας, υποκύπτει σε έναν πλούσιο ευγενή, όμως δεν μπορεί να ξεχάσει την πραγματική της αγάπη. Μουσική Διεύθυνση: Sébastien Rouland. Σκηνοθεσία: David Bösch.

Πέμπτη 18/2

Δωρεάν Διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 7 Μαρτίου 2021, την συλλογή τριών μονόπρακτων οπερών του Τζάκομο Πουτσίνι, με τίτλο «Il trittico», στην οποία περιλαμβάνονται οι όπερες «Il tabarro», «Suor Angelica» και «Gianni Schicchi».

Η μουσική παράσταση του βραβευμένου με Έμμυ Riz Ahmed, «The Long Goodbye», είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως την 1η Μαρτίου στις 01:59 π.μ. (ώρα Ελλάδος), σε σκηνοθεσία Kirsty Housley.

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Πέμπτη 18/2



Χορός

Ancient Future Solo – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Με αφετηρία την «Ελένη» του Ευριπίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, οι οκτώ έφηβοι μαθητές 13-17 ετών που συμμετείχαν στο Ancient Future Solo, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ανακαλύπτουν μέσα από το σώμα και την κίνηση το Aρχαίο Δράμα και δημιουργούν ο καθένας και η κάθε μία τη δική τους χορογραφική δημιουργία με την καθοδήγηση της Μαριάννας Καβαλλιεράτου και της βοηθού της, Αρετής Αθανασοπούλου. Τα 8 πρωτότυπα χορευτικά soli θα προβάλλονται στο greekfestival.gr από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και για 8 μέρες.

Πέμπτη 18/2

Δωρεάν

Δείτε τα χορευτικά soli εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως 1η Μαρτίου 2021

Πέμπτη 18/2



Μουσική

Ρεσιτάλ Πιάνου – Βιολοντσέλο | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι διακεκριμένοι σολίστ Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου συμπράττουν για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα για βιολοντσέλο και πιάνο που εκτείνεται από τον 18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Το ρεσιτάλ θα μεταδοθεί online την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 20:30 και θα είναι διαθέσιμο ια 48 ώρες. Θα παρουσιαστούν έργα των Beethoven, Robert Schumann, Gabriel Fauré.



Πέμπτη 18/2

Διαθέσιμο έως τις 19/2 στις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Arachnesound – Ίδρυμα Ωνάση

Το Arachnesound, ένα φεμινιστικό μουσικό πρότζεκτ για τις Ελληνίδες ποιήτριες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που δημιουργήθηκε σε ανάθεση της Στέγης έρχεται στο Onassis Channel, από τις 17 Φεβρουαρίου 2021. Το Arachnesound είναι μια ακουστική συλλογή με 36 συνθέσεις γύρω από την ελληνική γλώσσα, τον ήχο και τους φεμινισμούς. Επικεντρώνεται γύρω από γυναίκες συγγραφείς, ποιήτριες και μυθολογίες, για να ερμηνεύσει τις γυναικείες ζωές και πραγματικότητες με ριζοσπαστική μουσική σύνθεση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πέμπτη 18/2

Δωρεάν

Δείτε το project εδώ.

Συναυλία LSO με τον Λεωνίδα Καβάκο – Πρωτοβουλία 1821-2021

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διαθέτει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την πρώτη επετειακή της δράση για δωρεάν παρακολούθηση μέσω youtube. Πρόκειται για διαδικτυακή συναυλία της London Symphony Orchestra, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο για Βιολί» του Μπεργκ και τη «Συμφωνία Νο 9 – Η Μεγάλη Συμφωνία» του Σούμπερτ.

Πέμπτη 18/2

Διαθέσιμη έως 28/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

Cinema Made in Italy – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η πολιτιστική πρωτοβουλία Tempo Forte, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά παρουσιάζουν το πρώτο διαδικτυακό φεστιβάλ στην Ελλάδα, αφιερωμένο στο Ιταλικό σινεμά, μέσα από την πλατφόρμα της Ταινιοθήκης, online.tainiothiki.gr, 12-22 Φεβρουαρίου 2021. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν 16 νέες ιταλικές ταινίες από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ, με την Αλίντα Βάλι, τον Πάολο Κόντε, την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, τον Ρομπέρτο Μπενίνι, τον Έλιο Τζερμάνο, τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο κ.α. H έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, Παρασκευή 12/2 στις 12:00 μ.μ., με την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Ilaria Freccia, «H επανάσταση είμαστε εμείς» («La rivoluzione siamo noi»). Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

12-22 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήρια: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ.

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω viva.gr, έως τις 4 Μαρτίου, «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, χωρίς συνδρομή. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Η «Lara», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Jan-Ole Gerster, σκηνοθέτη της ταινίας «Oh Boy» είναι η ταινία Α΄Προβολής που είναι διαθέσιμη από τη StraDa Films , έως τις 4/3 μέσω viva.gr.

Το «Bref»,το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Πιτούλη, προβάλλεται δωρεάν στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση από τις 6 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κλειτοριδεκτομής.

Πέμπτη 18/2



Έκθεση

«Διάλογοι, αλληλοδράσεις – Ελληνογαλλικό αρχείο Δημοσθένη Αγραφιώτη» – Μουσείο Γουναροπούλου

Η online έκθεση παρουσιάζει τη δωρεά που πρόσφερε στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου ο ποιητής και καλλιτέχνης διαμέσων, Δημοσθένης Αγραφιώτης. Η δωρεά περιλαμβάνει δύο έργα του Αγραφιώτη, ντοκουμέντα της διεθνούς, πολυσχιδούς δραστηριότητάς του και μια σειρά από γαλλικές περιοδικές εκδόσεις που επηρέασαν βαθιά τον καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών Critique (147 τεύχη) και Le Cahier du Refuge (173 τεύχη). Για περισσότερες πληροφορίες και περιήγηση στην έκθεση εδώ.

Πέμπτη 18/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

«ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021» – Λύκειο των Ελληνίδων

Το «παρών» στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δίνει το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων με την ψηφιακή έκθεση με τίτλο «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Η έκθεση διαρθρώνεται σε 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσεται μέσα από έργα βίντεο σύγχρονων εικαστικών. Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com. Στην έκθεση παρουσιάζονται πολύτιμα και μοναδικά τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου, προερχόμενα από περιοχές που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση του 1821.

Πέμπτη 18/2

Δωρεάν

Δείτε τ0 2ο βίντεο εδώ.

Εκδηλώσεις

Βραδινές Βόλτες: Σπουδάζοντας Τέχνες το 2021 – Support Art Workers

Η νέα δράση συσπείρωσης κι ενδυνάμωσης του διαλόγου «Βραδινές Βόλτες» («Night Strolls») επανέρχεται την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 μέσω της Facebook σελίδας των Support Art Workers. Αυτή την φορά σπουδάστριες δραματικών σχολών και σχολών χορού συζητούν το πώς είναι να σπουδάζει κανείς ένα φύσει δια ζώσης αντικείμενο μέσα από το διαμέρισμά του. Οι Σοφία Αντωνίου, Μαριλένα Γκάρτζιου, Κυβέλη Κουβάτση, Τερέζα Μόσχου και Αρχοντία Μπουλούτα μιλούν για το πριν, το τώρα και το αύριο ενός/μίας σπουδαστή/τριας καλλιτεχνικής σχολής.

Πέμπτη 18/2 | 22:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη συζήτηση εδώ.

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η ψηφιακή παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Πέμπτη 18/2

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 6ο βίντεο με τον Διονύση Σαββόπουλο εδώ.