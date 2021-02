Online Agenda: 23 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Θέατρο

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη θα είναι διαθέσιμη, για online streaming προβολές, από τις 3 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr. «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Πέμπτη 4/2 | 20:00

Εισιτήριο: 5.50€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου οι Παραβάσεις, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίστηκαν online με το «Υπόγειο» του Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου. Το έργο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη online, από τις 16 Ιανουαρίου 2021 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr.

Το stand up comey show του Λάμπρου Φισφή «Δες το Θετικό» θα είναι διαθέσιμο για online streaming προβολές, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr.

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη.

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art .

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Κακός Παράδεισος» διαθέσιμη on demand, για διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του stand-up comedian. Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση δείτε εδώ.

«Οθέλλος» – Stratford Festival

Το Stratford Festival διαθέτει, από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 02:00 π..μ. (ώρα Ελλάδος) και για 36 ώρες, την παράσταση «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nigel Shawn Williams. Ο Οθέλλος και η Δυσδαιμόνα αψηφούν τις προκαταλήψεις και ενώνουν τις ζωήες τους. Ωστόσο, η κακοήθεια ελοχεύει εκεί που οι νιόπαντροι δεν το περιμένουν, καθώς ο πιο έμπιστος στρατιώτης του Οθέλλο, Ιάγος, αποφασίζει να καταστρέψει την ευτυχία τους με οποιοδήποτε κόστος. Παίζουν: Michael Blake, Amelia Sargisson, Gordon S. Miller κ.α.

Παρασκευή 5/2 | 02:00 π.μ.

Δωρεάν | Διαθέσιμη για 36 ώρες

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Δίκη» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε την παράσταση «Η Δίκη», βασισμένη στο ομότιτλο αριστούργημα του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθεσία-διασκευή Steven Berkoff. Η πρωτοποριακή μεταφορά του Berkoff διηγείται την ιστορία του Joseph K., ενός ανθρώπου που κατηγορήθηκε για ένα έγκλημα το οποίο δεν του αποκαλύπτεται, καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τη σύλληψή του. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Alan Perrin. Η παράσταση βασίζεται σε παραγωγή του 1991 από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας.

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Katie Roche» – Mint Theater Company

Ο Mint Theater Company προσφέρει για δωρεάν online streaming προβολές, από την 1η έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση «Katie Roche» της Teresa Deevy, σε σκηνοθεσία Jonathan Bank. Η ηρωίδα του έργου, με τον ευμετάβλητο χαρακτήρα, είναι μια νεαρή υπηρέτρια της οποίας οι «ρομαντικές» φιλοδοξίες φτάνουν στα ύψη. Παίζουν: Margaret Daly, Patrick Fitzgerald, Jon Fletcher κ.α.

Πέμπτη 4/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«The Whip» – Royal Shakespeare Company

Ο Royal Shakespeare Company διαθέτει για δωρεάν online παρακολούθηση μέσω youtube, έως τις 16 Μαρτίου 2021, ηχητικό αρχείο της παράστασης του βραβευμένου έργου της Juliet Gilkes Romero, με τίτλο «The Whip», σε σκηνοθεσία Kimberley Sykes. Στην αυγή του 19ου αιώνα, πολιτικοί από όλους τους χώρους συγκεντρώνονται στο Λονδίνο για να καταργήσουν το δουλεμπόριο μια για πάντα. Ωστόσο, το τίμημα της ελευθερίας κοστολογείται σε έναν λογαριασμό εξόφλησης δισεκατομμυρίων προς τους ιδιοκτήτες σκλάβων, που απειλεί να οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική και πολιτική καταστροφή.

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Χωρίς Οικογένεια» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για online streaming προβολές μέσω vimeo. Ο Ρεμί, ένα αγόρι 8 χρονών μαθαίνει πως η καλοσυνάτη γυναίκα που τον μεγάλωνε με πολλή αγάπη τόσα χρόνια, δεν είναι η πραγματική του μητέρα. Δυστυχώς ο άντρας της, μετά από ένα ατύχημα που τον αφήνει ανίκανο να δουλέψει, πουλάει το παιδί, κρυφά από τη γυναίκα του, σε έναν άγνωστο πλανόδιο θιασάρχη. Στη νέα του ζωή ο μικρός Ρεμί θα βρεθεί στα ίχνη της πραγματικής του οικογένειας και θα οδηγηθεί σε νέες απρόσμενες περιπέτειες. Παίζουν: Δημοσθένης Φίλιππας, Κατερίνα Μηλιώτη, Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Μάριος Κρητικόπουλος κ.α.

Τιμή Ενοικίασης: 3.50€ | Διαθέσιμη για 24ωρες

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

΄Αλλες διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Μουσικό Θέατρο

«Αθάνατη Αγαπημένη» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του κύκλου «Megaron Underground», παρουσιάζει την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:30, την online παράσταση «Αθάνατη Αγαπημένη», σε κείμενο – σκηνική επιμέλεια Μάγδας Μαυρογιάννη. Έρωτας. Μουσική. Γυναίκες μούσες. Αυτά τα τρία στοιχεία συνθέτουν το δραματοποιημένο μουσικό αναλόγιο της Μάγδας Μαυρογιάννη, που επιχειρεί να απαντήσει στον διαχρονικό γρίφο της Αθάνατης Αγαπημένης. Ποια υπήρξε η μούσα του Μπετόβεν; Ποιες άλλες γυναικείες μορφές ενέπνευσαν συνθέτες προγενέστερους και μεταγενέστερούς του; Ερμηνεύουν η σοπράνο Μίνα Πολυχρόνου, η μετζοσοπράνο Άρτεμις Μπόγρη και η πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα.

Πέμπτη 4/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Διαθέσιμη έως 5/2

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Διάλογοι Καρμηλιτισσών» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 η όπερα «Διάλογοι Καρμηλιτισσών» του Φρανσίς Πουλένκ. Μια παραγωγή του 1987, σε μουσική διεύθυνση Manuel Rosenthal και σκηνοθεσία John Dexter. Η μοναδική ολοκληρωμένη όπερα του Γάλλου συνθέτη διηγείται την ιστορία μιας ομάδας καλογραιών οι οποίες πιάνονται στη δίνη του της Γαλλικής Επανάστασης. Παίζουν: Maria Ewing, Jessye Norman, Betsy Norden, Régine Crespin και Florence Quivar.

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Τόσκα» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, «Τόσκα», σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato και σκηνοθεσία Margarethe Wallmann. Η σοπράνο Evgenia Muraveva ενσαρκώνει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί της ο Joseph Calleja στον ρόλο του Μάριο Καβαραντόσσι και ο Bryn Terfel στον ρόλο του Σκάρπια.

Πέμπτη 4/2 | 20:00

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«The Enchanted Palace» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, έως τις 29 Μαρτίου 2021, την όπερα του Luigi Rossi «The Enchanted Palace». Μια παραγωγή της Opéra de Dijon, σε μουσική διεύθυνση Leonardo García Alarcón και σκηνοθεσία Fabrice Murgia. Για να προστατέψει την προστατευόμενη του από μια θανατηφόρο μοίρα ένας μάγος φυλακίζει ιππότες και δεσποινίδες σε ένα μαγικό παλάτι-λαβύρινθο.

Διαθέσιμη έως 29/3

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 21 Φεβρουαρίου 2021, την όπερα «Cendrillon» του Ζυλ Μασνέ, βασισμένη στο ρομαντικό παραμύθι στης «Σταχτοπούτας».

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Χορός

«La Fille mal gardée» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton. Εμπνευσμένη από την αγάπη για την εξοχή του Suffolk, το μπαλέτο, τοποθετείται σε μια φάρμα και εξιστορεί την αγάπη μεταξύ της Lise, κόρης του Widow Simone και του Colas, ενός νεαρού αγρότη. Μουσική διεύθυνση: Barry Wordsworth. Παίζουν: Natalia Osipova, Steven McRae κ.α.

Πέμπτη 4/2

Εισιτήριο: 2.81€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Πέμπτη 4/2

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Ρεσιτάλ Πιάνου: Κωνσταντίνος Δεστούνης – Hellenic Institute of Cultural Diplomacy

Το Hellenic Institute of Cultural Diplomacy παρουσιάζει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:30, online ρεσιτάλ πιάνου με τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, σε έργα του εμβληματικού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Η μουσική εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω της επίσημης σελίδας του Facebook του Hellenic Institute of Cultural Diplomacy.

Πέμπτη 4/2 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε το ρεσιτάλ εδώ.

Συναυλία LSO με τον Λεωνίδα Καβάκο – Πρωτοβουλία 1821-2021

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διαθέτει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την πρώτη επετειακή της δράση για δωρεάν παρακολούθηση μέσω youtube. Πρόκειται για διαδικτυακή συναυλία της London Symphony Orchestra, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο για Βιολί» του Μπεργκ και τη «Συμφωνία Νο 9 – Η Μεγάλη Συμφωνία» του Σούμπερτ.

Πέμπτη 4/2 | Διαθέσιμη έως 28/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Η Κόρη» – Schaubühne

Η Βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει, από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση του Simon Stone, «Η Κόρη», μια διασκευή για τον κινηματογράφο της «Αγριόπαπιας» του Ερρίκου Ίψεν. Μετά από μακρά απουσία ο Christian επιστρέφει στην πατρίδα του για να παραστεί στον γάμο του πατέρα του με την πολύ νεότερη του Anna. Εκεί συναντάει τον παιδικό του φίλο Oliver ο οποίος πλέον έχει σύζυγο και μια μικρή κόρη. Μια μέρα κατά τύχη ο Christian ανακαλύπτει ένα σκανδαλώδες, καλά κρυμμένο οικογενειακό μυστικό. Παίζουν: Paul Schneider, Ewen Leslie, Anna Torv, Geoffrey Rush, Sam Neill, Miranda Otto κ.α.

Δωρεάν | Διαθέσιμη έως 5/2 στις 18:00

Γλώσσα: Αγγλικά | Με γερμανικούς υπότιτλους

Δείτε την ταινία εδώ.

«Petit Plan: Europa II»

Το Petit Plan: Κινηματογράφος για Εφήβους, επιστρέφει online από 1-5 Φεβρουαρίου 2021 με το «Petit Plan: Europa II». Πρόκειται για το δεύτερο αφιέρωμά του στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο σε συνδιοργάνωση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται περισσότερες από 40 ταινίες απ’ όλη την Ευρώπη, καθώς κι αφιέρωμα στον σουηδικό κινηματογράφο. Όλες οι ταινίες θίγουν ζητήματα που απασχολούν τους σημερινούς εφήβους, όπως το bullying, το ρατσισμό, τα social media, κ.ά. Οι προβολές είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα και διαθέσιμες διαδικτυακά με ελληνικούς υπότιτλους μέσα από τον ιστότοπο του Petit Plan.

1-5 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Έκθεση

«Inside – Outside art @ coronavirus time» – EPsilon Art Gallery

H ψηφιακή έκθεση της Ελένης Πολυχρονάτου με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Inside – Outside art @ coronavirus time» θα φιλοξενηθεί από τη Δευτέρα 1/2 έως την Κυριακή 28/2/2021 στην γνωστή EPsilon Art Gallery. Η ψηφιακή έκθεση θα είναι διαθέσιμη στους δύο ιστότοπους της EPsilon Art Gallery: www.epsilon-artgallery.com και www.epsilonartgallery.blogspot.com. «Τι είναι δυσκολία; Αυτή η ερώτηση κυριαρχούσε στο μυαλό μου κατά την περίοδο της καραντίνας και μπροστά μου ανοίγονταν δυο δρόμοι: Να εγκαταλείψω ή να εργαστώ. Η επιλογή ήταν μονόδρομος και ήταν ένα μήνυμα αυτοσυνειδητοποίησης και αυτοβελτίωσης. Να εργαστώ και μέσα από την δημιουργία να θέτω ξανά και ξανά τις βάσεις μιας καθημερινότητας ήρεμης και θετικής, γεμάτης με υπομονή και –ναι, γιατί όχι- μιας καθημερινότητας χαράς, όχι γιατί είμαι αναίσθητη στο ανθρώπινο δράμα, αλλά γιατί είναι πρωταρχικό καθήκον η φροντίδα της νοητικής μας δομής».

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

«Art For First Choise» – Artforum Gallery

H Artforum Gallery παρουσιάζει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ομαδική ψηφιακή έκθεση 25 καλλιτεχνών, με τίτλο «Art For First Choise». Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες (με τη συμμετοχή και δύο διάσημων ξένων) πλαισιώνουν αυτή την έκθεση, εκπροσωπώντας τόσο την παλιότερη γενιά, όσο και τη νεότερη. Στην έκθεσή εκπροσωπούνται και καλλιτέχνες που δεν είναι πια μαζί μας, όπως ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Κώστας Κουλεντιανός, ο Γιώργος Γκολφίνος, ο Θόδωρος, ο Τάκις, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Θωμάς Παπαδοπεράκης, ο Αντώνης Απέργης, καλλιτέχνες -ζωγράφοι και γλύπτες-, που άφησαν βαθιά το στίγμα τους στη σύγχρονη τέχνη με τη μοντέρνα γραφή τους.

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 4ο βίντεο με τον Λευτέρη Λαζάρου εδώ.