Θέατρο

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη θα είναι διαθέσιμη, για online streaming προβολές, από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Πέμπτη 28/1 | 20:00

Εισιτήριο: 5.50€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Πέμπτη 28/1



Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Ριχάρδος Β’ » του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Simon Godwin. Ο Βασιλιάς Ριχάρδος εξορίζει τον Ερρίκο του Μπόλινμπροκ από καπρίτσιο, αρπάζοντας την τεράστια περιουσία του πατέρα του. Ενόσω η προσοχή του Ριχάρδου είναι στραμμένη στους Ιρλανδούς εξεγερμένους, ο Μπόλινμπροκ επιστρέφει στην Αγγλία με σκοπό να ανακτήσει την περιουσία που του ανήκει δικαιωματικά και ίσως για να «αρπάξει» το στέμμα για τον εαυτό του. Παίζουν: Charles Edwards, David Sturzaker κ.α.

Πέμπτη 28/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Una» – Teatre Lliure

Το Teatre Lliure της Βαρκελώνης διαθέτει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Una» των Raquel Cors και Dani Lacasa, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Lessingtage 2021. Η Eva Lyberten μια εμβληματική μορφή των ισπανικών αισθησιακών ταινιών των 70s και των 80s εμφανίζεται στη σκηνή, πλέον σε ηλικία 60 ετών και μοιράζεται το παρελθόν της με το κοινό, σε μια παράσταση που ακροβατεί μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Σκηνοθεσία: Raquel Cors.

Πέμπτη 28/1

Διαθέσιμη: 20:00 – 01:00 π.μ.

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

London International Mime Festival

Το London International Mime Festival προσφέρει, για online παρακολούθηση στο youtube, δεκάδες παραστάσεις των τελευταίων τριάντα ετών, συμπεριλαμβανομένων performances των εμβληματικών μίμων Nola Rae, Jos Houben και Paolo Nani, καθώς και κορυφαίων θιάσων όπως οι Ockham’s Razor, Gecko και Peeping Tom. Στις διαθέσιμες παραστάσεις περιλαμβάνεται κουκλοθέατρο, ζογκλερικά, χορός, drag κ.α. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πέμπτη 28/1

Διαθέσιμες έως 31/1

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Παιδικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Πέμπτη 28/1



Μουσικό Θέατρο

«Φάουστ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 η όπερα «Φάουστ» στου Σαρλ Γκουνό. Μια παραγωγή του 2011 σε μουσική διεύθυνση Yannick Nézet-Séguin και σκηνοθεσία Des McAnuff. Ο δημοφιλής τενόρος Jonas Kaufmann υποδύεται τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια παράσταση όπου η μυθική και αιώνια αυτή ιστορία τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα.

Πέμπτη 28/1

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Ναμπούκο» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι. Μια παραγωγή του 2021 σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato και σκηνοθεσία Günter Krämer. Στον ρόλο του Ναμπούκο, του Βασιλιά της Βαβυλωνίας που οδηγείται στην τρέλα από μεταφυσικές δυνάμεις επειδή αυτοανακηρύχθηκε θεός, για να θεραπευτεί ύστερα από την μεταμέλεια του, ο εμβληματικός τενόρος Plácido Domingo.

Πέμπτη 28/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Cendrillon» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 21 Φεβρουαρίου 2021, την όπερα «Cendrillon» του Ζυλ Μασνέ, βασισμένη στο ρομαντικό παραμύθι στης «Σταχτοπούτας». Μια παραγωγή του 2011, σε μουσική διεύθυνση Bertrand de Billy και σκηνοθεσία Laurent Pelly. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Lucette, γνωστής ως Cendrillon, βρίσκεται η Joyce DiDonato.

Πέμπτη 28/1

Εισιτήριο: 2.80€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Πέμπτη 28/1



Χορός

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Πέμπτη 28/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Ventus Ensemble – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, την διαδικτυακή συναυλία, «The Reed Project», με τους Ventus Ensemble. Μια μουσική εκδήλωση με έργα ιταλικού και γαλλικού Μπαρόκ με όργανα εποχής…μας: Johannes Ockeghem, Carlo Gesualdo, Arcangelo Corelli, Jean-Philippe Rameau. Ventus Ensemble: Κώστας Γιοβάνης, όμποε και αγγλικό κόρνο, Σπύρος Τζέκος, κλαρινέτο, Κώστας Τζέκος, μπάσο κλαρινέτο, Δημήτρης Ντακοβάνος, φαγκότο και Guido De Flaviis, σαξόφωνα.

Πέμπτη 28/1 | Διαθέσιμο έως 29/1

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Σινεμά

«Νέος Ελβετικός Κινηματογράφος» – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

H Tαινιοθήκη της Ελλάδος και η Swiss Films δίνουν μια ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει τον ελβετικό κινηματογράφο μέσα από το αφιέρωμα «Νέος ελβετικός κινηματογράφος -Όταν η ζωή θρυμματίζει την πραγματικότητα». Από τις 27 Ιανουαρίου έως και τις 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, συστήνουν στο ελληνικό κοινό 10 ταινίες (τρία ντοκιμαντέρ και επτά ταινίες μυθοπλασίας) με την υπογραφή των Ούρσουλα Μέγερ, Λιονέλ Μπαγέ, Ζαν-Στεφάν Μπρον, Φρεντερίκ Μερμού και Αλέν Τανέρ.

Πέμπτη 28/1 | Διαθέσιμες έως 3/2

Εισιτήριο: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες και παρακολούθηση των ταινιών εδώ.

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Πέμπτη 28/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Έκθεση

«Art For First Choise» – Artforum Gallery

H Artforum Gallery παρουσιάζει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ομαδική ψηφιακή έκθεση 25 καλλιτεχνών, με τίτλο «Art For First Choise». Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες (με τη συμμετοχή και δύο διάσημων ξένων) πλαισιώνουν αυτή την έκθεση, εκπροσωπώντας τόσο την παλιότερη γενιά, όσο και τη νεότερη. Στην έκθεσή εκπροσωπούνται και καλλιτέχνες που δεν είναι πια μαζί μας, όπως ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Κώστας Κουλεντιανός, ο Γιώργος Γκολφίνος, ο Θόδωρος, ο Τάκις, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Θωμάς Παπαδοπεράκης, ο Αντώνης Απέργης, καλλιτέχνες -ζωγράφοι και γλύπτες-, που άφησαν βαθιά το στίγμα τους στη σύγχρονη τέχνη με τη μοντέρνα γραφή τους.

Πέμπτη 28/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Πέμπτη 28/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 3ο βίντεο με τον Γιάννη Βούλγαρη εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, ο Δημήτρης Τρίκας, δημοσιογράφος και παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος.



Πέμπτη 28/1

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.