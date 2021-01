Online Agenda: 19 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 26 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Ορέστης» του Ευριπίδη – Ηράκλειο Τέχνες και Πολιτισμός

Το ψηφιακό πολιτιστικό κανάλι Δήμου Ηρακλείου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στις 21:15, την online παράσταση «Ορέστης» του Ευριπίδη από το Σχήμα 7, σε μετάφραση Τηλέμαχου Μουδατσάκι. «Ακραία όλα, στη φαυλότητα τους. Κι ο Ευριπίδης, ναι, αυτός! Να μισανοίγει την αυλαία, να γελά πικρόχολα! Θα με ‘παίζετε’, εσαεί! Δε μάθαμε, δε μάθατε και δεν θα μάθουν!!! Αυλαία λοιπόν, να κάψουμε, το Φως μας!». Σκηνοθεσία: Αντώνης Περαντωνάκης.

Τρίτη 26/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πολύ Κακό για το Τίποτα» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Πολύ Κακό για το Τίποτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Jeremy Herrin. Ο Κλαύδιος αγαπάει την Ηρώ και η Ηρώ τον Κλαύδιο και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να τους χωρίσει. Ο Βενέδικτος αγαπάει τη Βεατρίκη και η Βεατρίκη τον Βενέδικτο, όμως (επειδή δεν θα το παραδεχτούν), τίποτα δεν φαίνεται ικανό να τους φέρει κοντά. Παίζουν: Eve Best, Philip Cumbus, Charles Edwards κ.α.

Τρίτη 26/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαρία Στιούαρτ» – Deutsches Theater

Το Deutsches Theater του Βερολίνου διαθέτει, δωρεάν, online και με αγγλικούς υπότιτλους, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, από τις 20:00 έως τις 01:00 π.μ., την παράσταση «Μαρία Στιούαρτ» του Φρίντριχ Σίλερ, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Lessingtage 2021. Η καθολική Βασίλισσα της Σκωτίας, Μαρία Στιούαρτ, δραπέτευσε από τη χώρα της, κατηγορούμενη ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της. Στην Αγγλία ελπίζει να της δοθεί πολιτικό άσυλο από την Προτεστάντισσα Βασίλισσα Ελισάβετ. Παράλληλα, διεκδικεί τον αγγλικό θρόνο, καθώς θεωρεί τον εαυτό της τον νόμιμο διάδοχο. Σκηνοθεσία: Anne Lenk.

Τρίτη 26/1 | 20:00 – 01:00 π.μ.

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

London International Mime Festival

Το London International Mime Festival προσφέρει, για online παρακολούθηση στο youtube, δεκάδες παραστάσεις των τελευταίων τριάντα ετών, συμπεριλαμβανομένων performances των εμβληματικών μίμων Nola Rae, Jos Houben και Paolo Nani, καθώς και κορυφαίων θιάσων όπως οι Ockham’s Razor, Gecko και Peeping Tom. Στις διαθέσιμες παραστάσεις περιλαμβάνεται κουκλοθέατρο, ζογκλερικά, χορός, drag κ.α. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τρίτη 26/1

Διαθέσιμες έως 31/1

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Παιδικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Μουσικό Θέατρο

«Ντον Τζοβάννι» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει τη Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 η όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, βασισμένη στον θρύλο του Δον Ζουάν. Μια παραγωγή του 2016 σε μουσική διεύθυνση Fabio Luisi. Ο Simon Keenlyside, στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, δημιουργεί ένα ζωηρό πορτραίτο αυτού του «άνομου» άντρα, ακόμη πιο επικίνδυνου για την αιώνια σαγηνευτική του αύρα.

Τρίτη 26/1

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ

«Ζήγκφριντ» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Ζήγκφριντ» από επική την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ». Μια παραγωγή του 2016, σε σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf και μουσική διεύθυνση Adam Fischer. Συμμετέχουν: Christian Franz, Linda Watson, Tomasz Konieczny κ.α.

Τρίτη 26/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«The Twilight of the Dreams» – Teatro Massimo Palermo

Ο Γερμανός σκηνοθέτης Johannes Erath δημιουργεί μια site-specific performance, με τίτλο «The Twilight of the Dreams», η οποία θα εγκαινιάσει την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), τη νέα καλλιτεχνική περίοδο του Teatro Massimo Palermo και θα μεταδοθεί δωρεάν μέσω του Teatro Massimo WebTv και της επίσημης ιστοσελίδας του στο Facebook. Ένα χειμερινό, μουσικό ταξίδι, σε μουσική διεύθυνση Omer Meir Wellber, με στιγμιότυπα από διαφορετικές όπερες. Από τον Ροσσίνι έως τον Βέρντι και από τον Μοντεβέρντι στα λήντερ του Σούμπερτ και του Ρίχαρντ Στράους, με την συνεχή παρουσία της «Τραβιάτα», της οποίας η πρωταγωνίστρια υποφέρει από μια ασθένεια των πνευμόνων που μας θυμίζει τα τωρινά βάσανα των ανθρώπων.

Τρίτη 26/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Χορός

«Μαργαρίτα και Αρμάνδος» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σε χορογραφία Frederick Ashton, μουσική Franz Liszt και μουσική διεύθυνση Emmanuel Plasson. Η Μαργαρίτα ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο της αναπολεί την τραγική ιστορία αγάπης της με τον Αρμάνδο, σε μια σειρά από πυρετώδεις αναδρομές. Παίζουν: Zenaida Yanowsky, Roberto Bolle, Christopher Saunders, Gary Avis κ.α.

Τρίτη 26/1

Εισιτήριο: 2.77€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Τρίτη 26/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Σινεμά και Φωτογραφία»: Online αφιέρωμα από την Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης

Στον πολυδιάστατο κόσμο των φωτογράφων στρέφει τον φακό της η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, με το πρώτο αφιέρωμα της νέας χρονιάς, που θα πραγματοποιηθεί online. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Σινεμά και Φωτογραφία», πραγματοποιείται με την υποστήριξη του MΟΜus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 25 έως την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 στο online.filmfestival.gr και περιλαμβάνει την προβολή τριών εξαιρετικών ντοκιμαντέρ. Το βραβευμένο με Όσκαρ, «Born into brothels», των Zana Briski και Ross Kauffman (2004), το «Don’t blink: Robert Frank», της Laura Israel (2015) και το «Ιστορία ενός βλέμματος», της Mariana Otero (2019).

Τρίτη 26/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Έως Τετάρτη 27/1 στις 23:59

Εισιτήριο: 3€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Ανάμεσα σε δυο πατρίδες»: Online προβολές του ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ν. Καρακάση

Οι «Ημέρες Κινηματογράφου» Δροσιάς οργανώνουν προβολές στο σπίτι ξεκινώντας με την ταινία του Χρήστου Καρακάση «Ανάμεσα σε δυο πατρίδες». Η ταινία θα είναι διαθέσιμη εδώ, από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 στις 23.00. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στη ζωή του Ηλία Μισύρη, ο οποίος βρέθηκε μετανάστης στη Φινλανδία για να ανακαλύψει σε ξένο τόπο την ίδια του την πατρίδα.

Τρίτη 26/1 έως τις 23:00

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Τρίτη 26/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Έκθεση

«Art For First Choise» – Artforum Gallery

H Artforum Gallery παρουσιάζει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ομαδική ψηφιακή έκθεση 25 καλλιτεχνών, με τίτλο «Art For First Choise». Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες (με τη συμμετοχή και δύο διάσημων ξένων) πλαισιώνουν αυτή την έκθεση, εκπροσωπώντας τόσο την παλιότερη γενιά, όσο και τη νεότερη. Στην έκθεσή εκπροσωπούνται και καλλιτέχνες που δεν είναι πια μαζί μας, όπως ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Κώστας Κουλεντιανός, ο Γιώργος Γκολφίνος, ο Θόδωρος, ο Τάκις, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Θωμάς Παπαδοπεράκης, ο Αντώνης Απέργης, καλλιτέχνες -ζωγράφοι και γλύπτες-, που άφησαν βαθιά το στίγμα τους στη σύγχρονη τέχνη με τη μοντέρνα γραφή τους.

Τρίτη 26/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Τρίτη 26/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τη Μαρία Ναυπλιώτου εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός Ηρώ-Ελένη Μπέζου.

Τρίτη 26/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.