Τα 10 άλμπουμ που ανυπομονούμε να ακούσουμε το 2021

Μπορεί το 2021 να μην μας περιμένουν όσες συναυλίες και live περιμέναμε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μια συναρπαστική χρονιά για τους φίλους της μουσικής.

Πολλοί από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, όπως οι Foo Fighters, είδαν τις κυκλοφορίες τους να καθυστερούν λόγω του κορονοϊού, με αποτέλεσμα πολλά από τα άλμπουμ που δεν ακούσαμε τον προηγούμενο χρόνο να είναι τώρα έτοιμα. Άλλοι, όπως ο Nick Cave, φαίνεται πως αξιοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο που είχαν στην καραντίνα για να δημιουργήσουν αρκετή νέα μουσική για έναν νέο δίσκο, που επίσης θα κυκλοφορήσει φέτος.

Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι το 2021 θα μας χαρίσει μερικά από τα πιο πολυαναμενόμενα άλμπουμ -κάποια από τα οποία περιμένουμε εδώ και μία δεκαετία. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στις 10 πιο συναρπαστικές μουσικές κυκλοφορίες που φαίνεται πως θα ακούσουμε τους επόμενους μήνες.

#1 Drake – Certified Lover Boy

Τρία χρόνια μετά το γεμάτο επιτυχίες «Scorpion», ο Drake επιστρέφει το 2021 με το άλμπουμ «Certifired Lover Boy». Αν κρίνουμε από το lead single του δίσκου «Laugh Now Cry Later» με τον Lil Durk, μάλλον μας περιμένει ακόμα ένα συναρπαστικό άλμπουμ με δυνατές συνεργασίες, το οποίο μάλιστα φημολογείται ότι θα είναι το «τελευταίο» του Καναδού ράπερ, ο οποίος σκέφτεται να κάνει ένα διάλειμμα, για να αναθεωρήσει το brand του. Ελπίζουμε να είναι μόνο φήμες, αλλιώς το «Certified Lover Boy» θα μας κρατά συντροφιά για πολύ καιρό. Το άλμπουμ ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου, αλλά λόγω μιας εγχείρησης του Drake η κυκλοφορία αναβλήθηκε για τους επόμενους μήνες.

#2 Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club

Το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey ήταν ακόμα ένα «θύμα» του κορονοϊού, αφού λόγω καθυστερήσεων δεν κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020, όπως είχε προγραμματιστεί. Έτσι, τον προηγούμενο χρόνο η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε μόνο μία ποιητική συλλογή, με τίτλο«Violet Bent Backwards Over the Grass», που όμως έγινε best seller των New York Times και μας έκανε να ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο για τον νέο της δίσκο. Προς το παρόν έχουν κυκλοφορήσει μόνο το «Let Me Love You Like a Woman» και ένα ομώνυμο τραγούδι, τα οποία είναι έχουν ήδη αγαπηθεί από τους φανς της. Πάντως, αν είναι τόσο καλό όσο το «Norman Fucking Rockwell!» του 2019, η Lana Del Rey θα κυριαρχήσει και πάλι τις playlist μας. Το «Chemtrails Over the Country Club» κυκλοφορεί στις 19 Μαρτίου.

#3 Travis Scott – Utopia

Άλλος ένας ράπερ, του οποίου το νέο άλμπουμ ανυπομονούμε να ακούσουμε, είναι ο Travis Scott. Τον Οκτώβριο, ο ράπερ ανακοίνωσε ότι το το τέταρτο άλμπουμ του θα έρθει το 2021, γράφοντας «See You in Utopia». Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει δύο singles, το «Highest in The Room» που έγινε αμέσως επιτυχία, και το «Franchise» με τον Young Thug και την M.I.A, που μας έδωσε μία γεύση από τον νέο, ακόμα πιο πρωτοποριακό ήχο του «Utopia». Δεν γνωρίζουμε ακόμα την ημερομηνία κυκλοφορίας, ο ράπερ όμως μάλλον πρέπει να βιαστεί, αφού δύο τραγούδια έχουν ήδη διαρρεύσει στο Spotify.

#4 Cardi B

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από το ντεμπούτο της Cardi B με το «Invasion of Privacy», που περιλάμβανε τις επιτυχίες «Bodak Yellow» και «I Like It». Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι το 2021 θα έρθει επιτέλους το δεύτερο άλμπουμ της ράπερ, η οποία δεν θέλησε να θέσει σε υποψηφιότητα για τα φετινά Grammys το «WAP», την τεράστια επιτυχία της με την Meghan Thee Stallion, έτσι ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες για το βραβείο του Καλύτερου Άλμπουμ το 2022.

#5 Billie Eilish

Αν κρίνουμε από το «Therefore I Am», το single που η Billie Eilish κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, ο ήχος του νέου της άλμπουμ δεν θα είναι τόσο διαφορετικός από το «When We Fall Asleep, Where Do We Go» που αγαπήσαμε τόσο το 2019, που για πολλούς ήταν η κορυφαία καλλιτέχνις της χρονιάς εκείνης. Τον Δεκέμβριο, η 19χρονη τραγουδίστρια μας έκανε ακόμα πιο χαρούμενος, αφού αποκάλυψε ότι μαζί με τον αδερφό της Finneas δουλεύει πάνω σε 16 τραγούδια για το νέο της άλμπουμ, που παραμένει χωρίς τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας.

#6 Foo Fighters – Medicine at Midnight

Για το 10ο άλμπουμ τους, με τίτλο «Medicine at Midnight», το συγκρότημα αποφάσισε να «πειραματιστεί» και με άλλα είδη μουσικής, όπως είναι η ποπ και το folk με τη βοήθεια του Greg Kurstin, παραγωγού της Adele. Από το «Shame Shame», το «No Son of Mine» και το «Waiting on a War» που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες μέρες, όλα δείχνουν ότι μας περιμένει ακόμα μία καταπληκτική δουλειά από τους Foo Fighters. «Η αγάπη μας για ροκ συγκροτήματα που κάνουν ανεβαστικά, σχεδόν χορευτικά τραγούδια, μας ενέπνευσε» δήλωσε ο Ντέιβ Γκρολ, για τον δίσκο που θα κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου.

#7 Adele

Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια, από το τελευταίο άλμπουμ της Adele, με τίτλο «25», που μας χάρισε την τεράστια επιτυχία «Hello». Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε πολλά για τον νέο -σίγουρα πολυαναμενόμενο- δίσκο της τραγουδίστριας, ξέρουμε όμως ότι θα κυκλοφορήσει μέσα σε αυτόν τον χρόνο, και ότι «θα μας ανατριχιάσει» σύμφωνα με τον ντράμερ της Matt Chamberlain.

#8 Nick Cave and the Bad Seeds – CARNAGE

Αφού ανακοίνωσε ότι η ευρωπαϊκή του περιοδεία ακυρώνεται λόγω του κορονοϊού, ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι τώρα «έχει την ευκαιρία και τον χρόνο για έναν νέο δίσκο». Ο ίδιος και ο Warren Ellis των Bad Seeds δουλεύουν ήδη στο νέο τους άλμπουμ, το οποίο θα έχει τίτλο «CARNAGE». Δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα κυκλοφορήσει, είμαστε όμως σίγουρα ενθουσιασμένοι, αφού έχει περάσει πάνω από 1 έτος από το προηγούμενο άλμπουμ τους, «Ghosteen».

#9 Kendrick Lamar

Τον προηγούμενο χρόνο ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ράπερ ήταν απασχολημένος με την νέα του εταιρία pgLang, με αποτέλεσμα να μην έχει κυκλοφορήσει νέα μουσική από το soundtrack του Black Panther το 2018. Αυτόν τον Οκτώβριο συμμετείχε στο νέο τραγούδι του Busta Rhymes «Look Over Your Shoulder», αλλά ας είμαστε ειλικρινείς μετά από τόσο καιρό αυτό δεν είναι αρκετό. Ευτυχώς, τα νέα είναι καλά, αφού σε μία ανακοίνωση για την εμφάνιση του Kendrick Lamar ως headliner στο Roskilde Festival στη Δανία το καλοκαίρι, αποκαλύφθηκε επίσης ότι «έρχεται νέα μουσική» από τον καλλιτέχνη.

#10 The Cure

Αφήσαμε το καλύτερο -και μάλλον λιγότερο σίγουρο- άλμπουμ του 2021 για το τέλος. Οι βετεράνοι της ροκ μας έχουν αφήσει εδώ και μία δεκαετία στην αναμονή, παρ’ όλο που οι συναυλίες τους ανά τον κόσμο δεν σταμάτησαν. Έτσι, το νέο τους άλμπουμ μπορεί να κυκλοφορήσει ανά πάσα στιγμή, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι το συγκρότημα το δουλεύει παραπάνω από δύο χρόνια. Βέβαια, το 2018, ο Ρόμπερτ Σμιθ είχε δηλώσει ότι δεν βιάζονται, αφού επιθυμούν ένα τέλειο αποτέλεσμα. «Περιμέναμε πάνω από δέκα χρόνια γι’ αυτό, οπότε δεν μπορώ απλά να πω ‘Ναι, αυτό κάνει’. Είναι δύσκολο, γιατί συγκρίνω κάθε τραγούδι με το Pornography και το Disintegration» είχε αναφέρει.