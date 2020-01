Η Billie στα 18 της χρόνια είναι σχετικά «νέα» στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Το πρώτο τραγούδι που την έκανε γνωστή στο «εναλλακτικό» κοινό του SoundCloud, Ocean Eyes, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2015, ενώ το 2017 την βρήκε να συμμετέχει στο soundtrack της σειράς «13 Reasons Why» με τον Khalid. Η καριέρα της, όμως, εκτοξεύθηκε φέτος, όταν κυκλοφόρησε το «When we all fall asleep, where do we go?«, που της χάρισε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, λοιπόν, και με μόλις ένα άλμπουμ στο βιογραφικό της, έχει καταφέρει να θεωρείται η κορυφαία καλλιτέχνις της χρονιάς. Συνοψίζοντας τα φετινά της επιτεύγματα: η Billie φέτος κατόρθωσε να είναι η πρώτη καλλιτέχνις γεννημένη τα 00s με νούμερο 1 άλμπουμ στις ΗΠΑ, η νεότερη καλλιτέχνις με νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα τραγούδια στο Hot 100 του Billboard από γυναίκα, ενώ είναι η νεότερη καλλιτέχνις που έχει αποσπάσει 6 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy.