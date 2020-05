Η Adele έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της το 2008, όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της «19» -ένα άλμπουμ με μουσική που είχε γράψει, όταν ήταν μόλις 19 ετών. Σήμερα η αγαπημένη μας Βρετανίδα ερμηνεύτρια γίνεται 32 χρονών και είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες σταρ της εποχής μας, με ένα βιογραφικό που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας, καθώς και ένα Όσκαρ!

Μέσα σε δώδεκα χρόνια καριέρας η Adele έχει κυκλοφορήσει μόνο τρία άλμπουμ. Είναι, όμως, γεγονός πως από το 2010 και έπειτα, ό,τι ακουμπούσε γινόταν χρυσός -και μεταφορικά και κυριολεκτικά αφού και τα τρία άλμπουμ της είναι πολλές φορές πλατινένια, ενώ κάθε τραγούδι της γινόταν αμέσως hit!

Από το Hello μέχρι και το Rolling In The Deep, εμείς συγκεντρώσαμε τις δέκα μεγαλύτερες επιτυχίες της από την δεκαετία που μας πέρασε, όσο περιμένουμε με αγωνία το νέο της άλμπουμ, που φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο!

10. All I Ask

Όταν η Adele ερμήνευσε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι στα βραβεία Grammy το 2016, συγκίνησε εκατομμύρια θαυμαστές της, κάνοντας το «All I Ask» αμέσως επιτυχία! Σύμφωνα με την ίδια, σε αυτό το τραγούδι ανέδειξε όσο ποτε τα (εντυπωσιακά) φωνητικά της, κι εμείς σίγουρα συμφωνούμε! Αυτή η «δραματική μπαλάντα» όπως την περιγράφει, γράφτηκε από την ίδια και τον Bruno Mars, ο οποίος μετά την συνεργασία τους την αποκάλεσε σούπερ σταρ.

9. Water Under The Bridge

Στο «Water Under The Bridge» η Adele τραγουδά για μια.. μπερδεμένη σχέση, το μέλλον της οποίας είναι αβέβαιο, ένα θέμα που η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια σίγουρα ξέρει πως να διαχειριστεί, καθώς οι επιτυχημένες και μη σχέσεις της αποτελούν πηγή έμπνευσης για πολλές επιτυχίες της. Το τραγούδι αυτό παρέμεινε στα μουσικά charts επί 22 εβδομάδες.

8. Rumor Has It

Ένα τραγούδι διαφορετικό από αυτά που μας έχει συνηθίσει η Adele, με ανεβαστικό ρυθμό. Σύμφωνα με την ίδια, έγραψε αυτό το τραγούδι όταν συνειδητοποίησε ότι οι φίλοι της πίστευαν τις φήμες που έγραφαν τα περιοδικά της εποχής για εκείνη! Μαζί με το «Set Fire to The Rain» θεωρείται από τα πιο ιδιαίτερα και «κολλητικά» τραγούδια του «21»

7. When We Were Young

Σύμφωνα με την Adele, το «When We We Were Young» που κατέκλυσε τα ραδιόφωνα μας, όταν κυκλοφόρησε το 2016, εξιστορεί την συνάντηση μερικών παλιών φίλων, που βρέθηκαν και πάλι μαζί μετά από πολύ καιρό, παρ’ όλο που δεν μπορούσε κανείς να παραμείνει στη ζωή του άλλου. «Δεν έχει όμως σημασία, νιώθεις και πάλι 15 χρονών και περνάς καλά!» Και αυτό ακριβώς είναι το συναίσθημα που μας μεταφέρει το τραγούδι αυτό.

6. Send My Love (To Your New Lover)

Ακόμη ένα τραγούδι που δεν θυμίζει τον χαρακτηριστικό ήχο της Adele. Εκτός από ιδιαίτερο ρυθμό είχε κάτι ακόμη που η αλήθεια είναι πως μας έλειπε από την Βρετανίδα: σαρκαστική διάθεση! Στη ζωή της, η Adele λέγεται πως έχει ιδιαίτερο χιούμορ. Εμείς δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να το επιβεβαιώσουμε, μεχρι το «Send My Love» που μας κέρδισε με τους εύστοχους και ειρωνικούς στίχους του. Σίγουρα, ο «πιασάρικος» ρυθμός του ήταν ακόμη ένας λόγος που το τραγούδι αυτό έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία.

5. Someone Like You

Τον Σεπτέμβριο του 2011, το Someone Like You σκαρφάλωσε στην κορυφή των μουσικών chart και παρέμεινε εκεί επί 5 εβδομάδες! Λίγους μήνες αργότερα, η Adele κέρδισε το Grammy καλύτερου pop τραγουδιού για αυτό το κομμάτι. Ένα θρυλικό κομμάτι που μας συγκινεί ακόμα και αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο συναισθηματικές μπαλάντες που έχουμε ποτέ ακούσει.

4. Set Fire to The Rain

Σύμφωνα με την ίδια την Adele, αυτό το τραγούδι (ή ύμνος των χωρισμένων, θα λέγαμε εμείς) ήταν το πρώτο κομμάτι που έγραψε για το άλμπουμ της «21.» Μάλιστα για τους χαρακτηριστικούς στίχους του τραγουδιού, ανέφερε πως μιλούν για την προσπάθεια της να «κάψει» τον πόνο, να τον ξεφορτωθεί. «Είναι ένα απελευθερωτικό τραγούδι!» δήλωσε.

3. Skyfall

Φυσικά, από αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το τραγούδι που κέρδισε στην Adele ένα Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού. Το Skyfall ήταν το soundtrack της ταινίας του James Bond με τον ομώνυμο τίτλο. Το μυστηριώδες, κατασκοπευτικό vibe του, μαζί με τα σαγηνευτικά φωνητικά της Adele, δεν γινόταν παρά να κανουν το τραγούδι απόλυτο hit.

2. Hello

Πολύ κοντά στο νούμερο 1 αυτής της λίστας βρίσκεται το Hello, ένα τραγούδι που άλλαξε για πάντα το νόημα της καθημερινής αυτής λέξης. Τον Νοέμβριο του 2015 έφτασε στην κορυφή των μουσικών charts, όπου παρέμεινε για 10 εβδομάδες. Με αυτό το τραγούδι η Adele κέρδισε το Grammy καλύτερου τραγουδιού, καθώς και το Grammy Καλύτερου Άλμπουμ. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube!

1. Rolling in the Deep

Κι όμως έχουν περάσει δέκα ολόκληρα χρόνια από την κυκλοφορία του Rolling in the Deep, της μεγαλύτερης επιτυχίας της Adele, που ονομάστηκε το καλύτερο τραγούδι για το 2010 και αποτέλεσε το πιο δυνατό μουσικό ξεκίνημα των 10s. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε δεν έχουμε σταματήσει να το ακούμε στο ραδιόφωνο, ενώ παραμένει ακόμα, δέκα χρόνια μετά, στην κορυφή των playlist μας.

Παράλληλα, είναι και το τραγούδι που έκανε την Adele διάσημη σε όλο τον κόσμο, παραμένοντας επτά συνεχόμενες εβδομάδες στην 1η θέση των μουσικών charts. Με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι το Rolling in The Deep είναι ένα τραγούδι που σημάδεψε την προηγούμενη δεκαετία, αλλά και την καριέρα της Βρετανίδας σταρ.