Online Agenda: 20 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 25 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Ορέστης» του Ευριπίδη – Ηράκλειο Τέχνες και Πολιτισμός

Το ψηφιακό πολιτιστικό κανάλι Δήμου Ηρακλείου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στις 21:15, την online παράσταση «Ορέστης» του Ευριπίδη από το Σχήμα 7, σε μετάφραση Τηλέμαχου Μουδατσάκι. «Ακραία όλα, στη φαυλότητα τους. Κι ο Ευριπίδης, ναι, αυτός! Να μισανοίγει την αυλαία, να γελά πικρόχολα! Θα με ‘παίζετε’, εσαεί! Δε μάθαμε, δε μάθατε και δεν θα μάθουν!!! Αυλαία λοιπόν, να κάψουμε, το Φως μας!». Σκηνοθεσία: Αντώνης Περαντωνάκης.

Δευτέρα 25/1 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Με τη Σιωπή», με την Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Η βραβευμένη παράσταση «Με τη Σιωπή» του Αλεχάντρο Κασόνα, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραγέωργου, με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο θα παρουσιαστεί σε τρεις μοναδικές online προβολές, 24 και 25 Ιανουαρίου 2021. Η ανύπαντρη Ελισέα, που περιμένει τον αρραβωνιαστικό της να γυρίσει από την Αμερική, ζει περισσότερο στο μαγικό δωμάτιο της φαντασίας της παρά στην πραγματικότητα, αφήνοντας τον ρεαλιστικό χρόνο να περνάει μένοντας στο παρελθόν. Σε αυτό της το ταξίδι παρέα θα της κάνει ένα αυτιστικό παιδί, ο ανιψιός της. Συμμετέχουν: Κώστας Αρζόγλου, Χρήστος Βασιλόπουλος και Άννα Μονογιού.

Δευτέρα 25/1 | 20:00

Διαθέσιμη έως 26/1 στις 01:00 π.μ.

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Με το ίδιο μέτρο» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Με το ίδιο μέτρο» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Dominic Dromgoole. Ο Δούκας της Βιέννης αποχωρεί από τη δημόσια ζωή και αφήνει τον ως αντικαταστάτη του τον Άγγελο. Ο Άγγελος, υπερβολικά νομοταγής, εφαρμόζει ένα αυστηρό πρόγραμμα όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή, με συνέπεια να καταδικάσει τον Κλαύδιο σε θάνατο. Η αδερφή του Κλαύδιου, η δόκιμη μοναχή Ισαβέλλα ζητάει από τον Άγγελο να δείξει έλεος. Θα μπορούσε να ξυπνήσει τον πόθο σε αυτόν τον ψυχρό, επικριτικό άντρα; Παίζουν: Mariah Gale, Kurt Egyiawan, Joel MacCormack κ.α.

Δευτέρα 25/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)» – Teatro Stabile

Το Teatro Stabile του Τορίνο διαθέτει, δωρεάν, online και με αγγλικούς υπότιτλους, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021,19.00–24.00, την παράσταση «Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)» του Λουίτζι Πιραντέλλο, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Lessingtage 2021. Ένας παρεμβατικό μικροαστικός περίγυρος προσπαθεί να λύσει το μυστήριο όσον αφορά μια οικογένεια η οποία έχει μόλις μετακομίσει στα περίχωρα της πόλης. Παράτο γεγονός ότι διεξάγεται έρευνα από τις ίδιες τις αρχές, το μυστήριο είναι δύσκολο να λυθεί. Σκηνοθεσία: Filippo Dini. Παίζουν: Francesca Agostini, Mauro Bernardi, Andrea Di Casa κ.α.

Δευτέρα 25/1 | 19:00 – 24:00

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

London International Mime Festival

Το London International Mime Festival προσφέρει, για online παρακολούθηση στο youtube, δεκάδες παραστάσεις των τελευταίων τριάντα ετών, συμπεριλαμβανομένων performances των εμβληματικών μίμων Nola Rae, Jos Houben και Paolo Nani, καθώς και κορυφαίων θιάσων όπως οι Ockham’s Razor, Gecko και Peeping Tom. Στις διαθέσιμες παραστάσεις περιλαμβάνεται κουκλοθέατρο, ζογκλερικά, χορός, drag κ.α. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δευτέρα 25/1 | Διαθέσιμες έως 31/1

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Παιδικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Σάββατο 23/1 – Κυριακή 24/1

Μουσικό Θέατρο

«Η Βαλκυρία» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Βαλκυρία» από την επική τετραλογία «Δακτυλίδι των Νιμπελούγκ». Μια παραγωγή του 2011, σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Robert Lepage. Με τη «Βαλκυρία» η ιστορία του Δαχτυλιδιού τοποθετείται στο βασίλειο των ανθρώπων. Ο δημοφιλής τενόρος Jonas Kaufmann και η σοπράνο Eva-Maria Westbroek ενσαρκώνουν τον Ζίγκμουντ και τη Ζιγκλίντε αντίστοιχα, παιδιά του Θεού Βοτάν τον οποίο ερμηνεύει ο Bryn Terfel.

Δευτέρα 25/1

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ

«Η Βαλκυρία» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Η Βαλκυρία» από την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ». Μια παραγωγή του 2016, σε σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf και μουσική διεύθυνση Adam Fischer. Συμμετέχουν: Christopher Ventris, Tomasz Konieczny, Waltraud Meier, Linda Watson κ.α.

Δευτέρα 25/1

20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Δευτέρα 25/1

Χορός

«Μαργαρίτα και Αρμάνδος» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σε χορογραφία Frederick Ashton, μουσική Franz Liszt και μουσική διεύθυνση Emmanuel Plasson. Η Μαργαρίτα ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο της αναπολεί την τραγική ιστορία αγάπης της με τον Αρμάνδο, σε μια σειρά από πυρετώδεις αναδρομές. Παίζουν: Zenaida Yanowsky, Roberto Bolle, Christopher Saunders, Gary Avis κ.α.

Δευτέρα 25/1

Εισιτήριο: 2.77€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Δευτέρα 25/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

«Ardent Desire» – Εθνική Όπερα του Μονάχου

Η Εθνικής Όπερας του Μονάχου παρουσιάζει τον διακεκριμένο μαέστρο Zubin Mehta, έρχεται τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στις 21:15 (ώρα Ελλάδος), για ένα online κονσέρτο, το οποίο θα μεταδοθεί δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα STAATSOPER.TV. Η μουσική εκδήλωση θα περιλαμβάνει έργα των Richard Strauss και Franz Schubert.

Δευτέρα 25/1 | 21:15

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Σινεμά και Φωτογραφία»: Online αφιέρωμα από την Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης

Στον πολυδιάστατο κόσμο των φωτογράφων στρέφει τον φακό της η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, με το πρώτο αφιέρωμα της νέας χρονιάς, που θα πραγματοποιηθεί online. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Σινεμά και Φωτογραφία», πραγματοποιείται με την υποστήριξη του MΟΜus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 25 έως την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 στο online.filmfestival.gr και περιλαμβάνει την προβολή τριών εξαιρετικών ντοκιμαντέρ. Το βραβευμένο με Όσκαρ, «Born into brothels», των Zana Briski και Ross Kauffman (2004), το «Don’t blink: Robert Frank», της Laura Israel (2015) και το «Ιστορία ενός βλέμματος», της Mariana Otero (2019).

Δευτέρα 25/1 | 10:00 π.μ.

Έως Τετάρτη 27/1 στις 23:59

Εισιτήριο: 3€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Ανάμεσα σε δυο πατρίδες»: Online προβολές του ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ν. Καρακάση

Οι «Ημέρες Κινηματογράφου» Δροσιάς οργανώνουν προβολές στο σπίτι ξεκινώντας με την ταινία του Χρήστου Καρακάση «Ανάμεσα σε δυο πατρίδες». Η ταινία θα είναι διαθέσιμη εδώ, από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 στις 23.00. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στη ζωή του Ηλία Μισύρη, ο οποίος βρέθηκε μετανάστης στη Φινλανδία για να ανακαλύψει σε ξένο τόπο την ίδια του την πατρίδα.

Δευτέρα 25/1

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Δευτέρα 25/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Έκθεση

«ἱστορίης ἀπόδεξις»: Η διαδικτυακή έκθεση για τους ελληνοπερσικούς πολέμους

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του ΥΠΠΟΑ, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οργάνωσε την αρθρωτή έκθεση «ἱστορίης ἀπόδεξις», εμπνευσμένη από τις πηγές, τους ιστορικούς συγγραφείς, που έζησαν τα ίδια τα γεγονότα ή έζησαν τον απόηχο τους, ενώ η επίδρασή τους καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ακόμη και σήμερα. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2500years.culture.gov.gr ο ψηφιακός επισκέπτης περιηγείται απολαμβάνοντας τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα (κείμενα, φωτογραφίες, animation, χρονολόγιο, αφήγηση (ελλ/αγγλ), πηγές, συνδέσεις κ.α.).

Δευτέρα 25/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Δευτέρα 25/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τη Μαρία Ναυπλιώτου εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός Ηρώ-Ελένη Μπέζου.



Δευτέρα 25/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.