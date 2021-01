Online Agenda: 26 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 21 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Υπόγειο» – ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 17.00 οι Παραβάσεις, το Θεατρικό Αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίστηκαν online με το «Υπόγειο» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου. Το έργο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Ήρωας ένας ανώνυμος μεσήλικας δημόσιος υπάλληλος, άρρωστος και χολωμένος, βουτηγμένος στην πίκρα και την οργή, που ζει απομονωμένος στο «υπόγειό» του. Έχοντας διαχωρίσει τον εαυτό του απ’ όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα, επιτίθεται με βία στα κοινωνικά ιδεώδη της «ευτυχίας» και της «επιτυχίας» και τολμά να μιλήσει για τις δυνάμεις που δρουν βαθιά μέσα μας και που τις περισσότερες φορές αρνούμαστε να ομολογήσουμε. Ερμηνεύoυν: Άρης Σερβετάλης, Φλομαρία Παπαδάκη.

Πέμπτη 21/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη online, από τις 16 Ιανουαρίου 2021 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ένας Έλληνας μετανάστης ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Πέμπτη 21/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Πέμπτη 21/1

Πέμπτη 21/1

ActionAid: Stand Up With Women

Η ActionAid Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), live streaming παράσταση με τις καλύτερες γυναίκες κωμικούς της Βρετανίας και μας καλεί να στηρίξουμε τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με χαμηλό αντίτιμο. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Jo Brand και θα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αστείες κωμικούς:Rosie Jones, Shazia Mirza, Lepacious Bose, Heiress Jacinta, Kelly Convey και Jan Ravens.

Πέμπτη 21/1 | 22:00

Εισιτήριο: 10£ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Θαυματοποιός» – Old Vic: In Camera

Το The Old Vic Theatre διαθέτει για on demand προβολές, από τις 20 έως τις 22 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» του Μπράιαν Φρίελ, σε σκηνοθεσία Matthew Warchus. Ο δημοφιλής Ουαλός ηθοποιός Michael Sheen («Master of Sex», «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», «Η Βασίλισσα») υποδύεται τον Francis Hardy, o οποίος ταξιδεύει στις πιο απομονωμένες γωνίες του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθώντας να θεραπεύσει αυτούς που επιθυμούν να θεραπευτούν. Μαζί του η σύζυγος του Grace (Indira Varma) και ο μάνατζερ του Teddy (David Threlfall), ο καθένας με τη δική του ιστορία απώλειας, αγάπης και πάλης.

Πέμπτη 21/1 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: 10£ και 15£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ερρίκος ΣΤ΄»: Μέρος Α΄- Β΄και Γ΄- Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε τις παραστάσεις των τριών μερών του «Ερρίκου ΣΤ’ » του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nick Bagnall. Μετά το θάνατο του Ερρίκου του Ε΄, ο οποίος μνημονεύεται για το γεγονός ότι κατάφερε να ενώσει την Αγγλία και να υποτάξει την Γαλλία, διχόνοιες αρχίζουν να συνταράσσουν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα του αγγλικού κράτους, για μια ακόμη φορά. Παίζουν: Graham Butler, Mary Doherty, Patrick Myles, Brendan O’Hea κ.α.

Πέμπτη 21/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ η κάθε παράσταση

Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε: Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄

«Treasure Island» – Exeter Northcott Theatre

To Exeter Northcott Theatre διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση στο youtube, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, την παράσταση «Treasure Island» από τον θίασο Le Navet Bete. Μια ξεκαρδιστική εκδοχή του κλασικού ομότιτλου μυθιστορήματος του Robert Louis Stevenson. Παραμονή Χριστουγέννων στο πανδοχείο «Ο Ναύαρχος Μπένμποου» και ο Τζιμ Χώκινς σερβίρει μπίρα τον ένα και μοναδικό πελάτη. Ξαφνικά η πόρτα ανοίγει διάπλατα και μέσα μπαίνει ο περιβόητος πειρατής Μπίλλυ Μπόουνς, ο οποίος πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του Τζιμ για πάντα… Σκηνοθεσία: John Nicholson.

Πέμπτη 21/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Γλώσσα: Αγγλικά | Χωρίς Υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. ‘Ενα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.

Πέμπτη 21/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Πέμπτη 21/1



Μουσικό Θέατρο

«Νόρμα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Βιντσέντζο Μπελίνι «Νόρμα». Μια παραγωγή του 2017, σε μουσική διεύθυνση Carlo Rizzi και σκηνοθεσία Sir David McVicar. Στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, ως η πρωθιέρεια των δρυϊδών, η δημοφιλής σοπράνο Sondra Radvanovsky. Μαζί της στη σκηνή η Joyce DiDonato, ως η Ανταλτζίζα, η νεαρή ιέρεια διχασμένη ανάμεσα στην αγάπη και το καθήκον. Συμμετέχουν: Joseph Calleja και Matthew Rose.

Πέμπτη 21/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Ντον Τζιοβάννι» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση, έως τις 4 Ιουνίου 2021, την όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, σε λιμπρέτο Λορέντζο ντα Πόντε. Μια παραγωγή του Gran Teatre del Liceu, σε μουσική διεύθυνση Josep Pons και σκηνοθεσία Christof Loy. Ο ευγενής, ελευθέρων ηθών, Ντον Τζοβάννι προσπαθεί να αποπλανήσει στη Ντόνα Άννα, προσποιούμενος τον αρραβωνιαστικό της. Ο πατέρας της Άννα, ο Διοικητής, καταφθάνει και τον καλεί σε μονομαχία. Ο Ντον Τζοβάννι τον σκοτώνει και ξεφεύγει με τη βοήθεια του υπηρέτη του Λεπορέλλο. Η Ντόνα Άννα ορκίζει τον αρραβωνιαστικό της, Ντον Οττάβιο, να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα της. Παίζουν: Christopher Maltman, Miah Persson, Ben Bliss κ.α.

Πέμπτη 21/1 | Διαθέσιμη έως 4/6

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το στρίψιμο της βίδας» – Opera North

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi. Μια γκουβερνάντα προσλαμβάνεται από έναν πολυάσχολο θείο να φροντίσει τα δύο ανίψια του σε ένα απομονωμένο σπίτι στην εξοχή. Αμέσως η ίδια συμπαθεί τα δύο παιδιά, την Φλώρα και τον Μάιλς, ωστόσο, αισθάνεται μια ανησυχία μέσα στο παλιό αυτό σπίτι. Ώσπου αρχίζει να βλέπει πράγματα…όπως τον πρώην υπηρέτη Πήτερ και την προκάτοχό της Μις Τζέσελ, που έχουν πλέον πεθάνει. Παίζουν: Tim Gasiorek, Jennifer Clark, Sarah Tynan κ.α.

Πέμπτη 21/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Πέμπτη 21/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

Χορός

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση μπαλέτου «Η Λίμνη των Κύκνων», σε μουσική Piotr. I. Tschaikowski, χορογραφία Rudolf Nurejew και μουσική διεύθυνση Alexander Ingram. Η τραγική ιστορία του Πρίγκηπα Ζήγκφρηντ, ο οποίος, ευρισκόμενος μέσα στο δάσος στη μέση της νύχτας, ερωτεύεται την Πριγκήπισσα Οντέτ και ενώ ορκίζεται ότι θα της είναι πάντα πιστός, εξαπατάται από τον μοχθηρό Μάγο Ρόθμπαρτ και την αντίπαλο της Οντέτ, Οντίλ. Παίζουν: Olga Esina, Vladimir Shishov, Eno Peci κ.α.

Πέμπτη 21/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαργαρίτα και Αρμάνδος» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σε χορογραφία Frederick Ashton, μουσική Franz Liszt και μουσική διεύθυνση Emmanuel Plasson. Η Μαργαρίτα ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο της αναπολεί την τραγική ιστορία αγάπης της με τον Αρμάνδο, σε μια σειρά από πυρετώδεις αναδρομές. Παίζουν: Zenaida Yanowsky, Roberto Bolle, Christopher Saunders, Gary Avis κ.α.

Πέμπτη 21/1

Εισιτήριο: 2.77€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού Μέσω της συνδρομητικής online πλατφόρμα θεαμάτων Marquee TV μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και χωρίς συνδρομή/εγγραφή την παράσταση χορού του Royal Swedish Ballet «Midsummer Night’s Dream», σε χορογραφία του διάσημου Σουηδού χορογράφου Alexander Ekman και μουσική του Mikael Karlsson .

την παράσταση χορού του Royal Swedish Ballet «Midsummer Night’s Dream», σε χορογραφία του διάσημου Σουηδού χορογράφου και μουσική του . Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση μέσω της πλατφόρμας viva.gr , από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Πέμπτη 21/1

Μουσική

Μουσικοί διάλογοι με την Ιστορία – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη παρουσιάζει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, το μουσικό αναλόγιο της Μάγδας Μαυρογιάννη «Μουσικοί διάλογοι με την Ιστορία: Η θρυλική Καπετάνισσα Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα», με τη σοπράνο Χριστίνα Γιαννακοπούλου και τον Δημήτρη Γιάκα στο πιάνο. Από μικρή η Λασκαρίνα αγνάντευε το πέλαγος και σκεφτόταν: «Μακάρι να ήμουν άντρας. Να μπορούσα κι εγώ να οργώνω τα πέλαγα, ν΄ αγωνιστώ για την κατατρεγμένη μου πατρίδα». Και πάλεψε σαν άντρας στη ζωή της. Έγινε η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το ιστορικό Αναλόγιο περιλαμβάνει τραγούδια σε στίχους Ελλήνων και Φιλελλήνων.

Πέμπτη 21/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Sir Simon Rattle και Λεωνίδας Καβάκος – Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου παρουσιάζει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), με αφορμή τη 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, live streaming συναυλία, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle και συμμετοχή του διακεκριμένου σολιστ Λεωνίδα Καβάκου. Τη συναυλία, με έργα των Alban Berg και Franz Schubert θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε μέσω της διαδικτυακή πλατφόρμας Marquee TV, δωρεάν, χωρίς εγγραφή/συνδρομή. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για επτά ημέρες.

Πέμπτη 21/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Χωρίς εγγραφή/συνδρομή

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Καμεράτα. Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η πρώτη από τις τέσσερις live streaming συναυλίες της Καμεράτας-Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, με δημοφιλή έργα του Μότσαρτ. Η πρώτη συναυλία σηματοδοτεί την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της Ορχήστρας με το βρετανικό Linbury Trust.

Πέμπτη 21/1

Διαθέσιμο έως 22/1

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Άλλες μουσικές εκδηλώσεις Παρακολουθήστε δωρεάν τη συναυλία του σπουδαίου Bob Dylan που δόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2002, στην Philips Arena της Ατλάντα.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει κάθε μήνα μια playlist MIF, με επιλογές από ανεξάρτητους δημιουργούς, σχήματα και εταιρείες από τη Γαλλία καθώς και γαλλόφωνες κυκλοφορίες από άλλες χώρες. Μουσική Επιμέλεια: Κώστας Ανδρέου.

Πέμπτη 21/1

Σινεμά

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Πέμπτη 21/1

Χωρίς συνδρομή

Δείτε την ταινία εδώ.

Fear: The Home of Horror – Universal Pictures

Η Universal Pictures προσφέρει από τις 15 έως τις 23 Ιανουαρίου, 7 κλασικές ταινίες τρόμου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το κανάλι της Fear: The Home Of Horror στο youtube. Οι διαθέσιμες ταινίες: «Δράκουλας» (1931) με τον εμβληματικό Μπέλα Λουγκόζι, «Η Μούμια» (1932) του Karl Freund. Οι ταινίες του James Whale «Φράνκενσταιν» (1931), και «Η Νύφη του Φρανκενστάιν». «Ο Αόρατος Άνυρωπος» του Claude Rains (1935) και «Ο Λυκάνθρωπος» του George Waggner (1935). Τέλος, η ταινία του Charles Barton, «Abbott and Costello Meet Frankenstein».

Πέμπτη 21/1

Διαθέσιμες έως τις 23/1

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Εκθέσεις

«ἱστορίης ἀπόδεξις»: Η διαδικτυακή έκθεση για τους ελληνοπερσικούς πολέμους

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του ΥΠΠΟΑ, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οργάνωσε την αρθρωτή έκθεση «ἱστορίης ἀπόδεξις», εμπνευσμένη από τις πηγές, τους ιστορικούς συγγραφείς, που έζησαν τα ίδια τα γεγονότα ή έζησαν τον απόηχο τους, ενώ η επίδρασή τους καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ακόμη και σήμερα. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2500years.culture.gov.gr ο ψηφιακός επισκέπτης περιηγείται απολαμβάνοντας τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα (κείμενα, φωτογραφίες, animation, χρονολόγιο, αφήγηση (ελλ/αγγλ), πηγές, συνδέσεις κ.α.).

Πέμπτη 21/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Πέμπτη 21/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τη Μαρία Ναυπλιώτου εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός Ηρώ-Ελένη Μπέζου.



Πέμπτη 21/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.