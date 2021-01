Θέατρο Online: 29 προτάσεις με παραστάσεις θεάτρου, χορού και όπερας για το Σαββατοκύριακο 9-10/1

Θέατρο

«Μήδεια» – Εθνικό Θέατρο

Τo Εθνικό Θέατρο εγκαινιάζει την Ερευνητική Σκηνή, με την «Μήδεια» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα, σε live streaming την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, στις 19:00. Η απευθείας online μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα livestream.n-t.gr με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης). Πρόσωπο αινιγματικό, πολυδιάστατο, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα ανθρώπινα μητρικά αισθήματα και τα ηρωικά προτάγματα της τιμής και της δίκης. Σε ξένο τόπο, προδομένη, αντιμέτωπη με απροσδόκητες διαψεύσεις, η γυναίκα-αρχέτυπο του θηλυκού σθένους, σκοτώνει ό,τι πολυτιμότερο έχει, και γίνεται η ίδια πρωταγωνίστρια του πόνου που επιφέρει η φρικιαστική πράξη της. Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Θάνος Τοκάκης, Μάρθα Φριντζήλα.

Κυριακή 10/1 | 19:00

Εισιτήριο: 8€

Δείτε την παράσταση και αγοράστε εισιτήριο εδώ.

«Αρίστος» – Θέατρο Πορεία

Το Θέατρο Πορεία παρουσιάζει την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, με τη real time live streaming παράσταση «Αρίστος» του Γιώργου Παπαγεωργίου, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη «Ο Γύρος του Θανάτου». Κεντρικό θέμα η ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, φερόμενου ως «Δράκου του Σέιχ Σου». Εννέα χαρακτήρες που συνδέονται με τον Αριστείδη Παγκρατίδη, μέσα από τις χειμαρρώδεις, υποβλητικές εξομολογήσεις τους, μιλώντας διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με τα βιώματα, τον χαρακτήρα και τον ρόλο τους, συνθέτουν το προφίλ του «Αρίστου». Παίζουν: Φιλαρέτη Κομνηνού, Γιάννης Λεάκος, Ιωάννης Αθανασόπουλος.

Κυριακή 10/1 | 21:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης δείτε εδώ.

«Δείπνο Ηλιθίων» – Θέατρο Κάππα

Το Δείπνο Ηλιθίων του Φρανσίς Βεμπέρ, η sold out παράσταση του Θεάτρου Κάππα, σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου, έρχεται για συνολικά επτά online streaming προβολές, 9-11 Ιανουαρίου 2021. Ο Πιερ Μπροσάν οργανώνει κάθε εβδομάδα με τους πλούσιους φίλους του ένα… ιδιότυπο δείπνο: Καθένας βρίσκει έναν «ηλίθιο», τον καλεί στο δείπνο και στο τέλος, αυτός που έχει φέρει τον πιο τέλειο «ηλίθιο», στέφεται νικητής. Ο Φρανσουά Πινιόν (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι ο πολλά υποσχόμενος «ηλίθιος» του Πιερ γι’ αυτήν την εβδομάδα. Συμμετέχουν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Βασίλης Ρίσβας, Άννα Μενενάκου, Χρήστος Σπανός, Ξανθή Γεωργίου, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Ώρες: 11:00, 17:00, 21:00

Εισιτήριο: 12,00€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.



«Ο Σωσίας», σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα

Το Rēs Ratio παρουσιάζει, online μέσω της πλατφόρμας ticketservices.gr, 8-10 Ιανουαρίου 2021, την πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Έφης Μπίρμπα, «Ο Σωσίας», μια σπουδή στο ομώνυμο έργο του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. «Γινόμαστε αυτόπτες της εσώτερης ζωής του Γκολιάτκιν, ενός αθόρυβου, ασήμαντου προσώπου που ζει κάπου στην σκοτεινή Αγ. Πετρούπολη. Τον παρατηρούμε στην προσπάθεια του να σταθεί εντός μιας κοινωνικά αποδεκτής φυσιολογικότητας σε μια σειρά επεισοδίων της ζωής του». Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Δρόσος Σκώτης, Γιώργος Συμεωνίδης, Συμεών Τσακίρης, Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Παράθυρα» – Playback Ψ

Η ομάδα θεάτρου Playback Ψ παρουσιάζει, μέσω της παλτφόρμας zoom, 10/1, 17/1, 24/1 και 31/1 στις 20:00, την online παράσταση «Παράθυρα». Τηλεσκηνοθεσία / Συντονισμός: Χρήστος Θεοχαρόπουλος. Παίζουν: Λάμπρος Γιώτης, Μαργαρίτα Καστρινού, Βέρα Λάρδη, Μαρία Μαραγκοπούλου, Δημήτρης Μπέγιογλου, Χριστίνα Φραγκιαδάκη, Άρτεμις Χατζηαργυρίου. Το θέατρο Playback είναι μια παράσταση που δεν έχει έτοιμο κείμενο, αλλά τη χτίζουν μαζί ηθοποιοί και θεατές. Πρόκειται για ένα είδος θεάτρου που δίνει «φωνή» σε όλους, φωτίζοντας τη μοναδική ιστορία του καθενός.

Κυριακή 10/1 | 20:00

Εισιτήριο: 6€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Η Erofili Productions παρουσιάζει την Κατερίνα Διδασκάλου στο αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Απολυμένη». Η παράσταση θα μεταδοθεί, από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 17 Ιανουαρίου, σε online streaming (full) HD (High Definition) και σε τηλεσκηνοθεσία του Κώστα Κιμούλη, μέσω viva.gr. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται…

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 00:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, τις ημέρες των γιορτών, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Σάββατο 9/1 από τις 20:00 – 00:00

Κυριακή 10/1 από τις 18:00 – 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ξυπόλητοι στο Πάρκο» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο», το οποίο ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, με τους Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ελένη Κρίτα και Jerome Kaluta, θα προβληθεί σε διαδικτυακό streaming, 25 Δεκεμβρίου 2020 έως 10 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Τι συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Σάββατο 9/1 από τις 20:00 έως τις 00:00

Κυριακή 10/1 από τις 18:00 έως τις 00:00

Εισιτήριο: 9.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί online, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ένας Έλληνας μετανάστης ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Σάββατο 9/1

Διαθέσιμη από τις 10:00 π.μ. έως τις 23:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ζωή Μετά» του Αρκά

Η θεατρική παράσταση του Αρκά «Η Ζωή Μετά» που παρουσιάζεται σε Online streaming – Worldwide, παίρνει διαδικτυακή παράταση, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού και για όλα τα Σαββατοκύριακα του Ιανουαρίου 2021. Ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Παντελής Καναράκης, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο Χρήστος Τριπόδης και ο Δημήτρης Αγοράς που υπογράφει τόσο την θεατρική διασκευή όσο και την σκηνοθεσία, ως σύγχρονοι ήρωες του Αρκά θα ξεπηδήσουν και θα ζωντανέψουν μέσα από τις νέες σελίδες των κόμικς, για να φέρουν λυτρωτικά γέλιο στα χείλη όλων των θεατών που θα απολαύσουν την παράσταση.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμο από τις 18:00 έως τις 23:59

Εισιτήριο: 9,90€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.



Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

«Macbeth» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Eve Best. Όταν τρεις μάγισσες λένε στον Μάκβεθ ότι είναι γραπτό του να ανέλθει στον θρόνο της Σκωτίας, ο ίδιος και η σύζυγος του αποφασίζουν να σκοτώσουν τον ενάρετο Βασιλιά Ντάνκαν που στέκεται εμπόδιο στο δρόμο τους. Όμως, καθώς οι ενοχές και η παράνοια τον περικλείουν, ο Μάκβεθ, στην προσπάθειά του να διατηρήσει την τυραννική εξουσία του, πρέπει να βγάλει από τη μέση οποιαδήποτε απειλή… Παίζουν: Samantha Spiro, Joseph Millson, Phil Cumbus, Stuart Bowman κ.α.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Kings of War» – Internationaal Theater Amsterdam

Ο θίασος Internationaal Theater Amsterdam παρουσιάζει την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021, στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), την online παράσταση «Kings of War». Ο Ivo van Hove συγχωνεύει τον «Ερρίκο Ε΄», τον «Ερρίκο ΣΤ΄» και τον «Ριχάρδο Γ’ » του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε μια μαραθώνια παράσταση τεσσάρων ωρών, η οποία θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη. Το έργο αποτελεί μια σπουδή πάνω στους μηχανισμούς αποφάσεων σε καιρούς πολιτικής κρίσης και της σύγκρουσης ανέμεσα στο δημόσιο συμφέρον και του πάθους για την εξουσία. Παίζουν: Ramsey Nasr, Eelco Smits, Hans Kesting, Chris Nietvelt κ.α.

Κυριακή 10/1

Α΄μέρος 17:00 (ώρα Ελλάδος) – Β΄μέρος: 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: € 12,50 | Με αγγλικούς υπότιτλους

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Alice traverse le miroir» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville παρουσιάζει, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021 την παράσταση «Alice traverse le miroir», σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το youtube. Το έργο, σε σκηνοθεσία Emmanuel Demarcy-Mota και θεατρική διασκευή Fabrice Melquiot, βασίζεται στον Lewis Carroll. Παίζουν: Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Philippe Demarle κ.α. Μια συνέχεια των περιπετειών της Αλίκης σε ένα σύμπαν πιο ανησυχητικό από την Χώρα των Θαυμάτων. Σε αυτό τον παράξενο κόσμο όλα λειτουργούν ανάποδα… Η Αλίκη αψηφά τη βαρύτητα και συναντάει τις «απογόνους» της: Τη Ντόροθυ από τον «Μάγο του Οζ», τη Zazie του Raymond Queneau, καθώς και ένα σύγχρονο κορίτσι τη Rose. *Επόμενο live streaming 12/1.

Σάββατο 9/1, 18:30 (ώρα Ελλάδος)

Κυριακή 10/1, 15:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 10€ έως 22€

Γλώσσα: Γαλλικά

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει 3,6 και 10 Ιανουαρίου 2021, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.

Κυριακή 10/1 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Του Μπερντέ τα Παραμύθια» – Θέατρο Σκιών Καραγκιόζη – Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου

Το θέατρο Σκιών Καραγκιόζη – Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου, παρουσιάζει για πρώτη φορά «Το Χάρισμα της κόρης», ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι για όλη την οικογένεια. Μια παράσταση, η οποία θα είναι διαθέσιμη για online streaming, στις 26 και 27 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της viva.gr. «Αυτά τα Χριστούγεννα είναι κάπως διαφορετικά…Γι’αυτό κι εμείς δίνουμε δύναμη στις ευχές…!!!Το «χάρισμα της κόρης» γίνεται ένα φωτεινό αστέρι για τη ζωή των παιδιών του Make A Wish-Κάνε μια Ευχή Ελλάδος». Ακούγονται οι φωνές: Κρατερός Κατσούλης, Ξένια Καλογεροπούλου , Γιώργος Λιανός, Γιώργος Μακρής, Ερωφίλη Τζάνου, Τίσσα Βασιλάκη, Ιωάννα Σάλμη και Χρήστος Πετρίδης. Τραγούδι: Ερωφίλη Τζάνου. Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος.

Κυριακή 10/1 | 11:30, 17:30

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Γλυκογιορτινά Παιχνίδα» – Θέατρο της Ημέρας

Η παιδική σκηνή «Θέατρο της Ημέρας» διαθέτει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για online streaming προβολές, την παράσταση «Γλυκογιορτινά Παιχνίδια», μέσω του viva.gr. Μια παράσταση, η οποία μέσα και από το θεατρικό παιχνίδι, φέρνει γνώσεις και παιχνίδια για τα παιδιά, ενεργοποιώντας τη συμμετοχή τους από το σπίτι. Η γιαγιά μπροστά στο αναμμένο τζάκι ονειρεύεται, θυμάται και νοσταλγεί στιγμές από τα παιδικά της Χριστούγεννα και το παρελθόν. Κείμενο – Παιδαγωγική επιμέλεια – Σκηνοθεσία: Μάγκυ Μοντζολή. Παίζουν: Μαρσώ Φίλη, Νεφέλη Τσιπουρίδη. Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού : Βέρα Κανελλοπούλου.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 4€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Mια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, βασισμένη στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 20:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσικό Θέατρο

«Όμορφη Πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη

Η «Όμορφη Πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, σε απόδοση-σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, θα προβληθεί διαδικτυακά σε online streaming – worldwide, 9 και 10 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Με ποιητικά κείμενα του Μίκη Θεοδωράκη και πεζά κείμενα του Γιώργου Βάλαρη, τα οποία πραγματεύονται κυρίαρχα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ελληνικής κοινωνίας – ο έρωτας, η ξενιτιά, ο θάνατος, η ρωμιοσύνη – και με γνήσια λαϊκά και διαχρονικά τραγούδια του μεγάλου μας συνθέτη που γαλούχησαν γενιές και γενιές. Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Κωνσταντίνος Καζάκος, Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος Βάλαρης, Αιμίλιος Ράφτης, Ακης Σιδέρης και Λήδα Πρωτοψάλτη. | Τα τραγούδια ερμηνεύουν: Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Φωτεινή Βελεσιώτου, Σαλίνα Γαβαλά.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1 | 20:00

Εισιτήριο: 14,00€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.



Αΐντα – Christmas Theater Online

Η «Αΐντα» του Τζουζέπε Βέρντι, μια υπερπαραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι, με την ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνου, έρχεται, 8-10 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater Online. Η δράση εκτυλίσσεται στην Αίγυπτο, συγκεκριμένα στη Μέμφιδα και στις Θήβες, την εποχή ισχύος των φαραώ. Η Αΐντα, κόρη του Βασιλιά της Αιθιοπίας, είναι σκλάβα της Αμνέριδας, δηλαδή της κόρης του Βασιλιά της Αιγύπτου. Και οι δύο γυναίκες αγαπούν τον Ρανταμές, αρχιστράτηγο των Αιγυπτίων, ο οποίος επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο κατά των Αιθιόπων. Παίζουν: Βιολέτα Ουρμάνα, Ιλντίκο Κομλόσι, Ρομπέρτο Αλάνια ,Μάρκο Σπότι | Μπαλέτο: Ρομπέρτο Μπόλε, Λουτσιάνα Σαβινιάνο, Μίρνα Καμάρα.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Ώρες: 16:00 και 20:00

Εισιτήριο: 15€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021, οι όπερες «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνι και «Οι Παλιάτσοι» του Ρουτζέρο Λεονκαβάλλο. Μια παραγωγή του 2015, σε σκηνοθεσία David McVicar και μουσική διεύθυνση Fabio Luisi, η οποία παρουσιάζει τα δύο διαμάντια του ιταλικού βερισμού στο ίδιο σικελικό σκηνικό, με διαφορά δύο γενεών. Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 σειρά έχει η όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι «Μαρία Στιούαρτ», σε μουσική διεύθυνση Maurizio Benini, με την Joyce DiDonato στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμες από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Υπόθεση Μακρόπουλος» του Λέος Γιάνατσεκ, σε μουσική διεύθυνση Jakub Hrůša και σκηνοθεσία Peter Stein. Παίζουν: Laura Aikin, Ludovit Ludha, Thomas Ebenstein κ.α. Σειρά έχει την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Ζήγκφριντ» από την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ», σε μουσική διεύθυνση Adam Fischer και σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf. Παίζουν: Christian Franz, Linda Watson, Tomasz Konieczny κ.α.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαραίτητη εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Prima Donna» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση σημαντικές παραγωγές όπερας περισσότερων από 17 διαφορετικών χωρών. Σειρά έχει, έως τις 5 Μαΐου 2021, η πρώτη οπερατική προσπάθεια του Αμερικανο-καναδού τρααγουδιστή/τραγουδοποιού Rufus Wainwright, «Prima Donna», εμπνευσμένη από την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας. Μια παραγωγή Βασιλικής Όπερας της Σουηδίας, σε μουσική διεύθυνση Jayce Ogren και σκηνοθεσία Mårten Forslund. Αφότου έβαλε στοπ στην καριέρα της μετά την τραυματική ερμηνεία μιας όπερας που είχε γραφτεί αποκλειστικά για την ίδια, μια μεγάλη σε ηλικία σοπράνο ετοιμάζεται για την επιστροφή της. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Elin Rombo.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Με αγγλικούς υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Lazarus», των David Bowie και Enda Walsh

Με αφορμή τα γενέθλια και την επέτειο πέντε χρόνων από τον θάνατο του David Bowie, το μιούζικαλ «Lazarus», του σπουδαίου καλλιτέχνη και του Enda Walsh, θα είναι διαθέσιμο, για τρεις online streaming προβολές, 8-10 Ιανουαρίου 2021. Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «The Man Who Fell to Earth» του Walter Tevis, το μιούζικαλ θα περιλαμβάνει τραγούδια από την εμβληματική μουσική πορεία του Bowie, καθώς και νέα, γραμμένα ειδικά για την παράσταση, συμπεριλαμβανομένου και του ομότιτλού «Lazarus». Παίζουν: Michael C Hall, Sophia Anne Caruso. Μια παραγωγή του 2015/2016.

Σάββατο 9/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Κυριακή 10/1 | 17:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 18€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Σάββατο 9/1 -Κυριακή 10/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

Χορός

«The Thread», του Russell Maliphant

Η πολιτισιτκή εταιρεία ΛΑΒΡΥΣ παρουσιάζει, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021, στις 12:00 μ.μ. και στις 20:00, την παράσταση χορού «The Thread», μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Η παράσταση βασίζεται στον διάλογο του παρελθόντος με το παρόν. Από τη μία οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί και από την άλλη ο σύγχρονος χορός. Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και ξένοι. Οι δύο «αταίριαστοι» δρόμοι εμφανίζονται επί σκηνής και πότε αντιδικούν, πότε συμπλέουν, πότε εκθέτουν τη διαφορετικότητα τους και πότε επιδιώκουν τη συνεννόηση. Σκηνοθεσία – Χορογραφία: Russell Maliphant – Πρωτότυπη Μουσική: Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Ώρες: 12:00 μ.μ. και 20:00

Εισιτήριο: 15,00€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.



«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Σάββατο 9/1 – Κυριακή 10/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.