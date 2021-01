Εκδηλώσεις Online: 21 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για τις 6 Ιανουαρίου

Μουσική

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στις 20:30 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και οι Μουσικοί της Καμεράτα-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής με τον διεθνώς διακεκριμένο μαέστρο Γιώργο Πέτρου, υποδέχονται το νέο έτος, online, με ένα από τα σημαντικότερα εορταστικά έργα του 18ου αιώνα, τη «Μουσική των Νερών» του Georg Friederich Händel (1685-1759), σε live streaming. Οι Μουσικοί της Καμεράτα-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής (γνωστοί διεθνώς με το όνομα Armonia Atenea) θεωρούνται ως ένα από τα κορυφαία σύνολα με ειδίκευση στις ιστορικά ενημερωμένες ερμηνείες, με ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική του Händel.

Τετάρτη 6/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

The Speakeasies’ Swing Band – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 17:00, σε online streaming προβολή, τη συναυλία των The Speakeasies’ Swing Band που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2020. Μία από τις καλύτερες μπάντες σουίνγκ στην Ελλάδα, οι The Speakeasies’ Swing Band! παρουσιάζουν ένα ρυθμικό πρόγραμμα με δικά τους αλλά και με διαχρονικά κομμάτια. Τη συναυλία μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Μεγάρου στο youtube. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της μουσικής εκδήλωσεις εδώ.

Τετάρτη 6/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Εορταστικό Κονσέρτο για Παιδιά – Σκάλα του Μιλάνου

Η εορταστική περίοδος στη Σκάλα του Μιλάνου κλείνει με το τρίτο και τελευταίο διαδικτυακό κονσέρτο για παιδιά, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021, στις 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Η διαδικτυακή εκδήλωση, την οποία θα διευθύνει η Eun Sun Kim, θα περιλαμβάνει το μουσικό παραμύθι «Η Ιστορία του Babar» του Γάλλου συνθέτη Φρανσίς Πουλένκ και την «Συμφωνία Νούμερο 29» του Μότσαρτ. Στον ρόλο του αφηγητή θα βρίσκεται η La Pina (Orsola Branzi). Παρουσιαστής ο Nicola Savino.

Τετάρτη 6/1 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Δείτε το κονσέρτο εδώ.

Ηρώ Σαϊα – Δήμος Ζωγράφου

Ο ΝΠΔΔ Ζωγράφου παρουσιάζει την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 18:30, διαδικτυακή συναυλία με την Ηρώ Σαϊα μέσα από τη Βίλα Ζωγράφου. Η Ηρώ Σαϊα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο χαρά και αισιοδοξία για να ξορκίσουμε τη χρονιά που πέρασε και να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά με δύναμη και όνειρα. Τραγούδια από το ελληνικό κυρίως ρεπερτόριο που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια εκπλήξεις που για πρώτη φορά η Ηρώ Σαϊα θα ερμηνεύσει και μερικά από τον επερχόμενό της δίσκο με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη αλλά και το τελευταίο πρώτο δικό της τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, με τίτλο «Κάπου -Κάπου». Μαζί της ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο πιάνο και ο σολίστας του μπουζουκιού Γρηγόρης Βασίλας.

Τετάρτη 6/1 | 18:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Ορχήστρα Smyrna – Περιφέρεια Αττικής

Με ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο χρώματα, αρώματα και γεύσεις από όλο τον Ελλαδικό χώρο συνεχίζεται το διαδικτυακό εορταστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30. Η ορχήστρα Smyrna υπόσχεται με τις ιδιαίτερες μελωδίες να μας μεταφέρει σε ένα μουσικό ταξίδι. Ορχήστρα Smyrna: Σταυρούλα Βλασοπούλου (τσέλο), Άντρια Ζήκου (κιθάρα) , Κάλια Καμπούρη (κανονάκι,τραγούδι), Πένυ Παπακωνσταντίνου (πολίτικο λαούτο,κρουστά, τραγούδι) και Ζωή Προκοπίου (βιολί,τραγούδι).

Τετάρτη 6/1 | 21:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«A Covid Christmas Dream» με την Σταματία Μολλούδη

Η μετζο-σοπρανο Σταματία Μολλούδη παρουσιάζει, έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, μια online συναυλία-on demand, με άριες, lieder, αριες αντίκες, ευρωπαϊκά κάλαντα, διαχρονικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με συνοδεία κλασικού πιάνου και άρπας θα εναλλαχθούν με γνωστες άριες των Rossini, Bizet, Mozart, Gounod και Handel, και πολλές ακόμη γνωστές σε όλους μας μελωδίες: «Oh holy night», «Ave Maria»,«Noel» και «Habanera», F.Sinatra, A.L.Webber, L.Dalla, L.Bernstein. κ.α.

Τετάρτη 6/1 – Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Η ιστορία του νερού στο Χάνδακα» – Heraklion Arts and Culture

Το ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακελίου, Heraklion Arts and Culture, παρουσιάζει την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 21:15, την online πρεμιέρα του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Η ιστορία του νερού στο Χάνδακα» – η επίσκεψη του ραβδοσκόπου, σε σκηνοθεσία – σενάριο και αφήγηση Μανόλη Σφακιανάκη. Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, που ακολουθεί τη ροή του νερού ανά τους αιώνες, στην πόλη με τους πέντε συν έναν πολιτισμούς. Το Ηράκλειο, ο Χάνδακας, το Μεγάλο Κάστρο και το νερό λοιπόν, από την εποχή του Βασιλιά Μίνωα, μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Τετάρτη 6/1 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ.

«Δύο ζωές» του Βαγγέλη Νάκη

Ο Βαγγέλης Νάκης και η ομάδα του (PSDM Athens) σε συνεργασία με τον Μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησαν τη μικρού μήκους ταινία «Δύο ζωές», για να τιμήσουν την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού. Η μικρού μήκους ταινία είναι διαθέσιμη: Στην επίσημη σελίδα του Βαγγέλη Νάκη στο Instagram: v.nakis98.Στην επίσημη σελίδα της ομάδας PSDM Athens στο Youtube: PSDM Athens . Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας PSDM Athens: https//psdm.gr. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού στο Facebook: Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the child. H ιστορία ενός εφήβου, ο οποίος διαγιγνώστηκε με κακοήθεια και δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο και γίνεται άμεσος παραλληλισμός με τον αγώνα που έδωσε πριν 25 χρόνια ο Ανδρέας Γιαννόπουλος. Το παιδί που σε ηλικία 10 ετών νόσησε από καρκίνο και μετά από σκληρή και παλικαρίσια μάχη με την ασθένεια, απεβίωσε, αφήνοντας ως επιθυμία του την ίδρυση ενός οργανισμού, που θα δημιουργούσε το χαμόγελο στο πρόσωπο κάθε παιδιού που θα είχε ανάγκη. Σκηνοθεσία: Σωκράτης Πάτσος. Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Μαξίν και Άγγελος Ατσαλάκης.

Τετάρτη 6/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Χριστουγεννιάτικες online προβολές της Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου

Η Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου παρουσιάζει, σε online προβολές, τέσσερις ποιοτικές χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές ταινίες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας με μειωμένο εισιτήριο 3,5 ευρώ. Οι ταινίες: «Μια ιστορία για τον Άη Βασίλη», «Το αλογάκι της Γουίνκι», «Μέσα στη Χριστουγεννιάτικη Νύχτα» και «Χριστούγεννα της Λουτσία».

Τετάρτη 6/1 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Ενοικίαση: 3.50€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Εορταστικό πρόγραμμα με online streaming ποροβλές

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συνεχίζει τις επιτυχημένες προβολές της στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, και προτείνει για τις γιορτές ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Οι θεατές, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, και με εισιτήριο 3 ευρώ, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν online δύο αφιερώματα: Επιλογές από τους θησαυρούς της Ταινιοθήκης: τους «Απάχηδες των Αθηνών» (1930) και, μαζί, ως δώρο, τις «Περιπέτειες του Βιλλάρ». Και οι δύο αυτές ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλους χωρίς geo-blocking. Σινεφίλ επιλογές από το σύγχρονο κινηματογράφο: έξι ξεχωριστές κινηματογραφικές δημιουργίες, σε συνεργασία με την Weirdwave. Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας από το 1978 έως το 2017, που ξεχωρίζουν θεματικά και αισθητικά, μας έρχονται από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ (Κάνες, Βενετία, Βερολίνο, Τορόντο, Λοκάρνο) και κάποιες έχουν σημαντικές διακρίσεις στις αποσκευές τους όπως όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Δείτε τις ταινίες αναλυτικά εδώ.

Τετάρτη 6/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€

Για αγορά εισιτηρίου και προβολή ταινιών δείτε εδώ.

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30, πρεμιέρα για την «Κυρία του σεληνόφωτος, έργο 41» του Γιώργου Σισιλιάνου, σε σκηνοθεσία Κώστα Αθουσάκη.

Τετάρτη 6/1 | 21:30

Διαθέσιμη έως τις 6/2

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Εκθέσεις

«Back Home, Kypselian Salon» – Snehta Residency



Η Snehta Residency παρουσιάζει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, την ψηφιακή έκθεση «Back Home, Kypselian Salon», στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε από εδώ. Ανάμεσα στα έργα της μόνιμης συλλογής, στο φετινό Salon υπάρχουν και νέες δημιουργίες από καλλιτέχνες που πραγματοποιούν τα πρώτα εικαστικά τους «βήματα». Τα έργα εκτίθενται σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αύγουστος Βεϊνόγλου, John Bicknell, Catriona Gallagher, Ιωάννα Γκούμα, Απόστολος Ζερδεβάς, Στάθης-Αλέξανδρος Ζούλιας, Steven C. Harvey, Elsa Henderson, Eva Isleifsdottir, Ismene King, Βασιλική Κούκου, Δήμητρα Κουστερίδου, Βασιλική Λευκαδίτη, Eleanor Lines, Θεοδώρα Μαλάμου, Νίκος Μάντζιος, Tommaso Mauriello, Ζωή Μουτσόκου, Ειρήνη Μπαχλιτζανάκη, Παντελής Παντελόπουλος, Σοφία Παπαπολύζου, Ίρις Πλαϊτάκη, Lucas Recchione, Joseph Stokes, Florent Frizet, Αμαλία Χαρικιοπούλου, Αριστέα Χαρωνίτη, Su Wang.

Τετάρτη 6/1

Διαθέσιμη έως τις 10/1

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

«Οπτικοπιοώντας την ανθρωπότητα» – Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού

Το πρώτο επίσημο «παρών» του δηλώνει το Δίκτυο Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ψηφιακή έκθεση «Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα» που είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα res.momus.gr. Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 100 έργα τέχνης 62 καλλιτεχνών από τις συλλογές των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Τετάρτη 6/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» που μόλις ολοκληρώθηκε, αναδεικνύει τις πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων του, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους μουσειακούς του χώρους και στο διαδίκτυο και δημιουργεί έναν νέο, συναρπαστικό κόσμο για μικρούς και μεγάλους. Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.gr παρουσιάζει το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους, δίνει πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα παρουσιάζει το σύνολο των εκθεμάτων του καθιστώντας τα προσβάσιμα στην παγκόσμια κοινότητα. Για τους μικρούς φίλους του Μουσείου δημιουργήθηκε μία ειδική ιστοσελίδα, το www.acropolismuseumkids.gr, η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και τα προσκαλεί να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου διασκεδάζοντας. Ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα βίντεο και μία σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες τα παρακινούν να σκεφτούν, να ανακαλύψουν, να παίξουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.

Τετάρτη 6/1

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.