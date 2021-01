Έρευνα: Περισσότερες ήταν οι γυναίκες που σκηνοθέτησαν ταινίες το 2020

Νέα έρευνα του Center for the Study of Women in Television and Film του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο βρήκε ότι το 2020 ήταν περισσότερες οι γυναίκες που σκηνοθέτησαν ταινίες. Στις 100 κορυφαίες ταινίες της χρονιάς, το 16% των σκηνοθετών ήταν γυναίκες.

Φυσικά, το ποσοστό γυναικών σκηνοθετών στην βιομηχανία παραμένει χαμηλό, είναι όμως μεγαλύτερο από αυτό των προηγούμενων ετών. Ενδεικτικά, το 2019 οι γυναίκες σκηνοθέτες αποτελούσαν το 12%, ενώ το 2018 το 4% των συντελεστών.

Σύμφωνα με άλλη έρευνα του Celluloid Ceiling Report που δημοσιεύεται κάθε χρόνο εδώ και δύο δεκαετίες, μόνο το 21% όλων των σκηνοθετών, συγγραφέων, παραγωγών, συντακτών, κινηματογραφιστών στις 100 κορυφαίες ταινίες του 2020 ήταν γυναίκες. Πρόκειται για διαφορά μίας μόνο ποσοστιαίας μονάδας από το 2019.

Μάλιστα, το 67% των ταινιών φέτος προσέλαβε 0-4 γυναίκες σε κορυφαίους ρόλους πίσω από την σκηνή, ενώ το 70% των παραγωγών προσέλαβε 10 ή παραπάνω άντρες για τις ίδιες θέσεις.

«Η διαφορά είναι τρομερή» δήλωσε στο Variety η Dr. Martha Lauzen, που επιβλέπει την έρευνα κάθε χρόνο. «Τα καλά νέα είναι ότι εδώ και δύο συνεχόμενα χρόνια υπάρχει αύξηση στα νούμερα των γυναικών που σκηνοθετούν. Τα κακά νέα είναι ότι το 80% των κορυφαίων ταινιών δεν είχαν καμία γυναίκα σε σημαντική θέση».

Αυτή η διαφορά, πάντως, έγινε ξεκάθαρη και στα περσινά Βραβεία Όσκαρ του 2020, όπου στην κατηγορία για το Βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη είδαμε μόνο άντρες στις υποψηφιότητες. Τότε, πολλές γυναίκες της βιομηχανίας, από την Γκρέτα Γκέργουικ μέχρι και την Νάταλι Πόρτμαν, επιτέθηκαν στην Ακαδημία για την έλλειψη γυναικείων υποψηφιοτήτων.