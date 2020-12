Σίγουρα οι must χριστουγεννιάτικες ταινίες είναι άπειρες, αν σκεφτεί κανείς ότι τα Χριστούγεννα είναι η «πιο όμορφη εποχή του χρόνου». Αν λοιπόν κι εσείς κάθε χρόνο αναρωτιέστε ποιες είναι οι καλύτερες ταινίες του είδους, που όχι μόνο μας φτιάχνουν τη διάθεση, αλλά αποτελούν και κινηματογραφικά αριστουργήματα, τότε η βρετανική εφημερίδα The Independent έχει την απάντηση.

Συμπεριέλαβε τις 20 καλύτερες ταινίες, που έχουν θέμα τα Χριστούγεννα, και τις παρουσίασε μια προς μια, μαζί με μία κριτική που αιτιολογεί τη θέση της στην λίστα. Από κλασικές «γλυκανάλατες» ταινίες, μέχρι και πιο δραματικές, η Independent δεν παρέλειψε καμία χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ας δούμε επιγραμματικά τις 10 τελευταίες κι ας δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην τελική δεκάδα!

Σύμφωνα με το Independent οι χριστουγεννιάτικες ταινίες που αγαπήσαμε, αλλά δυστυχώς όχι τόσο για να μπουν στην δεκάδα είναι οι: Ο Άγιος Βασίλης Μου (1994), Η Γκαρσονιέρα (1960), Το Θαύμα της 34ης Οδού (1994), The Holiday (2006), Happy Christmas (2014), Λευκά Χριστούγεννα (1954), Ένας Άγγελος στη Γη (1947), Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει (1988), A Christmas Carol (1999), Meet Me in St Louis (1944).

Οι 10 καλύτερες χριστουγεννιάτικές ταινίες

#10 Γκρέμλινς (1984)

Τα Γκρέμλινς είναι κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία αλλά προσοχή καθώς πρόκειται για κωμική ταινία τρόμου! Σκηνοθέτης της είναι ο Τζόι Ντάντε και η ιστορία περιστρέφεται γύρω από αυτά τα τρομακτικά μικρά πλάσματα που προκαλούν χάος την παραμονή Χριστουγέννων. Μία καλτ ταινία, που σίγουρα δικαιωματικά ανήκει στην δεκάδα αυτή.

#9 Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (1992)

Ο μικρός Κέβιν μας συντροφεύει πάντοτε σε κάθε χριστουγεννιάτικη περίοδο. Στην δεύτερη ταινία του franchise, τον βλέπουμε να χάνεται στους γιορτινούς δρόμους της Νέας Υόρκης και να στήνει μοναδικές παγίδες για τους δύο επίδοξους διώκτες του. Η φοβερή επανένωση του Κέβιν με την μαμά του, μας δίνει ακριβώς την αίσθηση των ημερών: την ανάγκη να είμαστε κοντά με τους αγαπημένους μας!

#8 Carol (2015)

Και γιατί να πούμε όχι σε ένα ρομαντικό δράμα τοποθετημένο στα 50s σε σκηνοθεσία του Τοντ Χέινς; Το Carol με πρωταγωνίστριες την Κέιτ Μπλάνσετ και την Ρούνι Μάρα εξερευνά την παράνομη σχέση των δύο γυναικών με φόντο την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η κινηματογράφιση της ταινίας από τον Έντουαρντ Λάτσμαν μας χάρισε μια ρετρό αισθητική που έχει πολυσυζητηθεί.

#7 Happiest Season (2020)

Πρόκειται για ακόμη μια ερωτική ιστορία ανάμεσα σε ένα ομόφυλο ζευγάρι κατά την διάρκεια της πιο χαρούμενης εποχής του χρόνου, όπως δηλώνει και ο τίτλος της. Πρόκειται για μία ταινία της Κλέα Ντουβάλ και πρωταγωνιστούν η Κρίστεν Στίουαρτ και η Μακένζι Ντέιβις. Δύο γυναίκες που βρίσκονται σε σχέση θα περάσουν τα Χριστούγεννα στην οικογένεια της μιας, η οποία όμως προσποιείται την straight. Έτσι, η σύντροφός της θα πρέπει να κρύψει την ταυτότητά της, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Μία χιουμοριστική και ιδιαίτερα καυστική ταινία, που πραγματεύεται όμως μία σοβαρή πραγματικότητα πολλών ομόφυλων ζευγαριών.

#6 The Muppet Christmas Carol (1992)

Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για αυτήν την ταινία. Ο συνδυασμός τριών στοιχείων εγγυάται την επιτυχία της και την διασκέδαση των θεατών. Πρώτον, βασίζεται πάνω στην κλασική ιστορία του Τσάρλς Ντίκενς. Δεύτερον, απαρτίζεται από τους γνωστούς ήρωες του The Muppet Show. Και τρίτον, στον ρόλο του Σκρουτζ πρωταγωνιστεί ο Μάικλ Κέιν.

#5 Love Actually (2003)

Το ρομάντζο με φόντο τα Χριστούγεννα παραμένει ακόμα αγαπητό, ακόμα κι αν μερικοί το θεωρούν υπερβολικά «γλυκανάλατο». Η ταινία παρουσιάζει 10 ζευγάρια με διαφορετικές ιστορίες αγάπης, οι οποίες εξελίσσονται σε μια αντίστροφη μέτρηση 5 εβδομάδων πριν τα Χριστούγεννα. Εάν σας αρέσουν οι ρομαντικές κωμωδίες και θέλετε να μπείτε ταυτόχρονα σε γιορτινό κλίμα, αυτή η ταινία είναι ιδανική για εσάς…

#4 The Snowman (1982)

Μια μικρή και όχι τόσο γνωστή ταινία κινουμένων σχεδίων μόλις 27 λεπτών σκηνοθετημένη από την Νταϊάν Τζάκσον, το «The Snowman» κατάφερε να φτάσει πολύ ψηλά στην λίστα της Independent, που σημειώνει ότι προσφέρει μια γεύση από την μοναδική μαγεία των ημερών μέσα από την ιστορία του χιονανθρώπου που παίρνει σάρκα και οστά και μαζί με τον μικρό του φίλο πετούν πάνω από την χιονισμένη Αγγλία.

#3 Elf – Το Ξωτικό των Χριστουγέννων (2003)

Μια πολύ κλασική ταινία για την συγκεκριμένη εποχή με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Φέρελ σε έναν ρόλο που το ταιριάζει γάντι. Τι γίνεται άραγε, όταν ένα από τα ξωτικά του Άι Βασίλη ανακαλύψει ότι είναι άνθρωπος και αποφασίσει να πάει στη Νέα Υόρκη να βρει τον πατέρα του; Θα καταφέρει να μεταδώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων σε μια πόλη γεμάτη από πολυάσχολους σοβαρούς ανθρώπους;

#2 Home Alone – Μόνος στο Σπίτι (1990)

Το «Home Alone» δεν έφτασε στην κορυφή αλλά μια ανάσα πριν και δικαίως. Ήταν το 1990 όταν ο Κέβιν γνωρίστηκε με το κοινό και κατάφερε να μπει στην καρδιά και στα σπίτια όλων των οικογενειών. Η δική του οικογένεια τον ξέχασε και ήταν «μόνος στο σπίτι», η ατυχία του όμως μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, όταν δύο αδέξιοι ληστές με μεγάλη αυτοπεποίθηση, αποφάσισαν να ληστέψουν το σπίτι του. Τότε είναι που ο Κέβιν μας δείχνει πως το θάρρος και η τόλμη μπορούν να καταφέρουν το ακατόρθωτο και τα γέλια που μας προκαλεί δεν έχουν σταματημό.

#1 Μία Υπέροχη Ζωή (1946)

Μια άκρως συγκινητική ιστορία για το νόημα της ζωής, σε σκηνοθεσία του Φρανκ Κάπρα. Ο Τζέιμς Στίουαρτ παίζει έναν άνδρα που έχει κουραστεί από τις κακουχίες της ζωής και αποφασίζει να δώσει ένα τέλος την παραμονή των Χριστουγέννων. Κάπου εκεί όμως, θα εμφανιστεί ο φύλακας άγγελός του για να του δείξει πώς θα ήταν η ζωή χωρίς αυτόν και πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή του στον κόσμο. Σίγουρα αξίζει να την δείτε ξανά και ξανά!