Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 20 προτάσεις για την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου

Για το παιδί

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά, καλλιτέχνες – φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν μια σειρά δωρεάν, χριστουγεννιάτικων, online αναγνώσεων, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου διαβάζει το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Μπουκέτο», ενώ την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2020, η Βαρβάρα Λαζαρίδου διαβάζει το απόσπασμα από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο κατά τον Ματθαίο σε μετάφραση Ντίνου Χριστιανόπουλου, εκδόσεις Ιανός.

Τετάρτη 16/12 και Πέμπτη 18/12

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακές αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών – Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει τρεις ξεχωριστές online αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών με τίτλο «Ξωτικά, έλατα και ποντικάκια». Ειδικότερα, την Παρασκευή 18, τη Δευτέρα 21 και τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου (ώρα 12:00), η θεατρο-παιδαγωγός Μαρία Τερζάκη αφηγείται ζωντανά, αγαπημένα χριστουγεννιάτικα παραμύθια, για παιδιά, ηλικίας 3 έως 9 ετών, με τους γονείς τους. Η συμμετοχή στην αφήγηση είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Παρασκευή 18/12 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χριστουγεννιάτικα Παιδικά Εργαστήρια Τέχνης – Ελληνοαμερικάνικη Ένωση

Η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση και το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσκαλούν μικρούς καλλιτέχνες να φτιάξουν χριστουγεννιάτικα στολίδια και ευχετήριες κάρτες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, μέσα από δύο δωρεάν Χριστουγεννιάτικα online εργαστήρια, Σάββατο 19 («Μένω σπίτι μου, σου στέλνω το στολίδι μου…») και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 («Μένω σπίτι μου, σου στέλνω τις ευχές μου…»). Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, πολύχρωμα χαρτιά, χρυσόσκονες και κορδέλες μας οδηγούν στα υπέροχα μονοπάτια της τέχνης για να υποδεχτούμε τις χαρούμενες μέρες των Χριστουγέννων με δημιουργική και παιχνιδιάρικη διάθεση. Η εκδήλωσε απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού. Υπεύθυνη εικαστικός: Αθανασία Σκληρού, επιμελήτρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.

Σάββατο 19/12, Κυριακή 20/12 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες με την Σάσα – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Απευθείας από το χριστουγεννιάτικα στολισμένο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, η Σάσα Bούλγαρη, μια αληθινή παραμυθού, «τρυπώνει» στα σπίτια σας και φέρνει τη λάμψη και το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από την αφήγηση των παραμυθιών της, το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30. Μια μοναδική live-streaming βραδιά αφήγησης που γοητεύει τις καρδιές όλων εκείνων που έχουν την διάθεση να βλέπουν τον κόσμο με την αθωότητα της παιδικής ψυχής. Σχεδιασμός-Αφήγηση-Τραγούδισμα: Σάσα Βούλγαρη

Σάββατο 19/12 | 19:30

Τελική ημερομηνία εγγραφών: 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 15:00

Αποστολή κωδικών: 18/12 στις 16:00

Κόστος συμμετοχής ανά σύνδεση: 10€

Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ.

«Παραμύθια για όλα τα παιδιά» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, online ανάγνωση, με τίτλο «Παραμύθια για όλα τα παιδιά!». «Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα κόσμο ίδιο αλλά και τόσο διαφορετικό από τον δικό μας, η ζωή κυλάει κανονικά μέσα σ’ ένα συρτάρι με Καλτσάκια, έρωτες και συγκρούσεις. Όταν έξαφνα όλα ανατρέπονται, η Φιλία θα δώσει τη λύση!». Ένα παραμύθι με μουσική, που καταφέρνει να μιλήσει σε όλους. Αφήγηση – Τραγούδι: Μαρία Παπαγεωργίου. *Η αφήγηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα στην ελληνική και στη ελληνική νοηματική, ενώ θα προηγηθεί ακουστική περιγραφή για τα παιδιά με προβλήματα όρασης.

Σάββατο 19/12 | 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι»: Διαδικτυακή, γιορτινή εκδήλωση για παιδιά από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε γιορτινή διαδικτυακή εκδήλωση, με αφορμή τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά «Το Ποντικάκι που ήθελε να γίνει αστεράκι» και το «Ένα Ελατάκι για τον Τάκη» το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου2020, στις 18:00. Η ηθοποιός Μαρία Τερζάκη, με τη βοήθεια ζωντανής μουσικής και μουσικών εφέ, αφηγείται τα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά και παρέα με τα παιδιά παίζει με τους ήρωες των βιβλίων. *Για παιδιά από 4 ετών και τους γονείς τους.

Σάββατο 19/12 | 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλία

Ianos: Διαδικτυακή παρουσίαση του ημερολογίου της της Νάνσυ Μαλλέρου, «Ημερολόγιο Καλύτερα γίνεται 2021»

Ο Ianos και οι εκδόσεις Πεδίο παρουσιάζουν τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 στις 18:00, διαδικτυακά το ημερολόγιο της Νάνσυ Μαλλέρου, «Ημερολόγιο Καλύτερα γίνεται 2021». Ένα ημερολόγιο-αντίδοτο στο μαύρο, το μέσο για να επαναξιολογήσουμε τα πράγματα και να προχωρήσουμε μπροστά. Στόχος για το 2021, η ενίσχυση της πνευματικής μας δύναμης. Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook του Ιανού.

Δευτέρα 14/12 | 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Public: Διαδικτυακή παρουσίαση των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα

Το Public και οι εκδόσεις Athens Bookstore Publications, σε συνεργασία με την Σ. Τσομώκος Α.Ε. διοργανώνουν την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 μια ξεχωριστή διαδικτυακή παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης των απομνημονευμάτων του 44ου προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα «Γη της Επαγγελίας». Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό και τον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού. *Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση από την σελίδα του public στο facebook.

Τρίτη 15/12 | 14:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

#PublicEventsGoSocial: Ο Φερνάντο Αραμπούρου μιλά για το βιβλίο του «Τα χρόνια της βραδύτητας»

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν, την Τετάρτη 16/12 στις 19:00, στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου του Φερνάντο Αραμπούρου, «Τα χρόνια της βραδύτητας». Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο οχτάχρονος Τσίκι πηγαίνει να ζήσει µε τους θείους του στο Σαν Σεµπαστιάν. Μέσα από τα αθώα µάτια του παρακολουθούµε πώς κυλούν οι µέρες στην οικογένεια και στη γειτονιά. Η µοίρα όλων των ανθρώπων γύρω του – κοινή µε τόσων άλλων κοµπάρσων της Ιστορίας, στριµωγµένων ανάµεσα στην ανάγκη και στην άγνοια – θα υποστεί, χρόνια αργότερα, µια δραµατική αλλαγή.

Τετάρτη 16/12 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Σεμινάρια

5ο Διαδικτυκακό Σεμινάριο ΕΠΙΨΥ: Πολέμα με το λουλούδι που κρατάς στο χέρι σου

Η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων του ΕΠΙΨΥ, με θέμα τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην ψυχική υγεία, συνεχίζεται τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, με τη 5η συνάντηση, «Πολέμα με το λουλούδι που κρατάς στο χέρι σου». Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατών στοιχείων κάθε ατόμου, παράλληλα με τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων: Επικέντρωση στο εδώ και τώρα και ενσυνειδητότητα. Το σώμα ως εργαλείο διαχείρισης της κρίσης. Τεχνικές χαλάρωσης και αυτοελέγχου των συναισθημάτων.

Δευτέρα 14/12 | 18:00-19:30, κωδ. Εγγραφής 5

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Σουρεαλισμός»: Online σεμινάριο με τον Ανδρέα Κατσικούδη

Ο ο φωτογράφος και σκηνοθέτης Ανδρέας Κατσικούδης διοργανώνει το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου, στις 19:00, το online αυτοτελές σεμινάριο ιστορίας της τέχνης, «Ο σουρεαλισμός και η επίδρασή του στον δυτικό πολιτισμό: Από τους ντανταϊστές και τον Αντρέ Μπρετόν, στον Μπομπ Σφουγγαράκη και τη σύγχρονη Ελλάδα». Σε αυτή τη συνάντηση ο εισηγητής θα μας μιλήσει για το κίνημα που άλλαξε όχι μόνο την τέχνη σε όλες της μορφές, αλλά και τον τρόπο σκέψης εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Από τη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ ως την Ιαπωνία και την Ελλάδα το κίνημα αυτό πέρασε σαν τυφώνας και σάρωσε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού.

Σάββατο 19/12 | 19:00

Κόστος: 5€ | Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μέσω zoom.

Εικαστικό κέντημα: Χριστουγεννιάτικες βελονιές στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει την Κυριακή, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020, δύο δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια εικαστικού κεντήματος, με γιορτινή διάθεση. Σε αυτά τα δύο εργαστήρια θα κεντήσουμε δύο σχέδια εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση, το χριστουγεννιάτικο στεφάνι και το ελληνικό καράβι. Το εργαστήριο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το κέντημα, ενθουσιάζοντας όμως και τους πιο έμπειρους. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αικατερίνη και Νικολέττα Χριστοπούλου/50 Stitches of Greece. *Για το εργαστήριο στις 20/12, οι προεγγραφές ανοίγουν τη Δευτέρα 14/12 στις 12.00

Κυριακή 20/12 | 12:00 μ.μ.

Ελεύθερη είσοδος | Μέσω zoom

Απαραίτητη η προεγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Power Of The Body On Screen: Screendance online εργαστήριο με την Χρυσάνθη Μπαδέκα

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός ΜØΖ πραγματοποιεί την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 11:00 π.μ., τη διαδικτυακή δωρεάν δράση «The Power Of The Body On Screen – The Editor As A Choreographer». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, με την χορογράφο, κινηματογραφίστρια και videodance εκπαιδεύτρια Χρυσάνθη Μπαδέκα. Κατά την 2ωρη διαδικτυακή συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τις βασικές κινηματογραφικές αρχές, τη χορογραφία για την κάμερα και την επεξεργασία της εικόνας (εισαγωγή στο premierepro).

Κυριακή 20/12 | 11:00 -13:00

Δωρεάν

Δηλώσεις συμμετοχής: Με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

Ποιητικές συναντήσεις: «Με τα λόγια (γίνεται)» – Ελληνοαμερικάνικη Ένωση

Η καθιερωμένη εκδήλωση του Δεκεμβρίου του «Με τα λόγια γίνεται», από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, είναι φέτος αφιερωμένη στον εθνικό ποιητή της Ελλάδας, Διονύσιο Σολωμό. Στην εκδήλωση, που συνδυάζει την 10η επέτειο του «Με τα λόγια (γίνεται)» με έναν κάπως «λοξό», δια της ποίησης, εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, 20 σύγχρονες/οι Έλλην(ιδ)ες ποιητ(ρι)ές απαγγέλλουν ειδικά γραμμένα ποιήματά τους «σε διάλογο» με το ποιητικό και πεζογραφικό έργο του Διονυσίου Σολωμού.

Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30, συμμετέχουν οι: Βασίλης Αμανατίδης, Ορφέας Απέργης, Μαίρη Γιόση, Άννα Γρίβα, Γιάννης Δούκας, Λένια Ζαφειροπούλου, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Ακριβή Κακλαμάνη, Κωνσταντίνα Κορρυβάντη, Θεώνη Κοτίνη, Δήμητρα Κωτούλα, Παυλίνα Μάρβιν, Στέργιος Μήτας, Γιάννα Μπούκοβα, Iφιγένεια Ντούμη, Όλγα Παπακώστα, Αλεξάνδρα Πλαστήρα, Θοδωρής Ρακόπουλος, Χρήστος Σιορίκης και Μάριος Χατζηπροκοπίου.

Δευτέρα 14/12 | 19:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πανδημία: Εξελίξεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – «Sports Excellence» που λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), μια σειρά online διαλέξεων με κεντρικό θέμα την πανδημία του COVID-19. Την Τρίτη 15/12, στις 19:00, σειρά έχει η διάλεξη «Πανδημία: Γονείς, αθλητές-μαθητές: Αρμονική συνύπαρξη» και την Πέμπτη 17/12, στις 19:00, η διάλεξη «Πανδημία: Covid-19 λοίμωξη στην κύηση, τα παιδιά και τους εφήβους». Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε εδώ.

Τρίτη 15/12 & Πέμπτη 17/12 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις εδώ.

Μπρέγκελ: Ο καλειδοσκόπος μιας ανοίκειας και σκοτεινής καθημερινότητας – Rembrandt and The Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and The Cat διοργανώνει την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:00, online διάλεξη με θέμα «Μπρέγκελ: Ο καλειδοσκόπος μιας ανοίκειας και σκοτεινής καθημερινότητας», με εισηγητή τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος μας φέρνει πιο κοντά στον Πίτερ Μπρέγκελ τον Πρεσβύτερο, τον μεγάλο ζωγράφο των σκηνών από τη ζωή των ανθρώπων. Ο Μπρέγκελ είναι ένας ζωγράφος που πεντακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του έχει ακόμα τη δύναμη να προκαλεί μοναδικά συναισθήματα στον θεώμενο καθώς αναπαράστησε με μοναδικό τρόπο έναν κόσμο που χάθηκε για πάντα, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να έχει αρκετές ομοιότητες με τον δικό μας· και αυτό είναι κάτι που θα τον κάνει για πάντα επίκαιρο.

Τετάρτη 16/12 | 19:00

Κόστος: 7€ | Πλατφόρμα zoom

Kρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Άγιος Βασίλης, Star Wars και άλλα μαθηματικά ερωτήματα» – Cafe Scientifique Athens

Το Cafe Scientifique Athens συνεχίζει τη σειρά επιστημονικών διαλέξεων ανοιχτών και προσιτών στο κοινό, διαδικτυακά. Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:00, ο Γιώργος Λουμάκης, Καθηγητής και ερευνητής, Σχολή Υπολογιστών, Μηχανολογίας και Δομημένου Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Glasgow Caledonian. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Άγιος Βασίλης και το Star Wars με τα μαθηματικά; Τελικά υπάρχει ο Άγιος Βασίλης; Πόση ενέργεια καταναλώνει ένα φωτόσπαθο; Ποιός επιτέλους ήταν ο μεγάλος νικητής των πρόσφατων εκλογών στις Η.Π.Α.; Σε αυτή την ομιλία θα εξερευνήσουμε και θα αναλύσουμε τα παραπάνω – και όχι μόνο- με τη βοήθεια απλών και κατανοητών μαθηματικών και στην πορεία θα ανακαλύψουμε γιατί η μαθηματική σκέψη είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει την οπτική μας γωνία σε πολλά πράγματα της ζωής μας.

Τετάρτη 16/12 | 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την ομιλία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι Συναντήσεις της Πέμπτης: Online διάλεξη στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση

Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τον «Φωτογραφικό Κύκλο» παρουσιάζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης» online και για τον Δεκέμβριο. Στις «Συναντήσεις της Πέμπτης», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του καθώς και τις σκέψεις του πάνω στις φωτογραφίες που προβλήθηκαν. Η συνάντηση της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2020 είναι αφιερωμένη στους Χρήστο Κοψαχείλη & Σπύρο Γιαρμενίτη.

.



Δωρεάν

Πέμπτη 17/12 | 19:00

Δωρεάν

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Άλλες εκδηλώσεις

Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου – Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου (UNIMA-ΕΛΛΑΣ)

Το Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου (UNIMA-ΕΛΛΑΣ), γιορτάζοντας την 30η επέτειό του και την 90η της Διεθνούς UNIMA, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνει, 18-20 Δεκεμβρίου 2020, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου «Συνάντηση δικτύωσης και ανταλλαγής για τις σύγχρονες τάσεις του κουκλοθεάτρου». Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν πέντε διαδικτυακά εργαστήρια, πέντε παρουσιάσεις παραστάσεων, δύο συζητήσεις με θέμα «Σύγχρονες τάσεις του κουκλοθεάτρου», οι οποίες θα αναμεταδίδονται ζωντανά (live streaming) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ελληνικού Κέντρου Κουκλοθεάτρου και η προβολή «Οι κουκλοπαίκτες επανασυστήνονται» σε τρία μέρη. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

18-20 Δεκεμβρίου 2020

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής εδώ.

50 Years Kraftwerk: Europe Endless – Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Το Movement Radio, ο διεθνής online ραδιοφωνικός σταθμός με έδρα την Αθήνα, συνεχίζει να εκπέμπει ασταμάτητα. Με πλήθος πρωτότυπων εκπομπών, σε επιμέλεια των Detach (Voltnoi & Quetempo), το Movement Radio συντονίζεται τόσο με τον κόσμο, περιλαμβάνοντας σημαντικούς παραγωγούς από την εγχώρια και την παγκόσμια σκηνή, όσο και με τη στιγμή και την κατάσταση. Έτσι, μετά το αφιέρωμα στις αμερικανικές εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, προτείνει, σε συνεργασία με το Goethe Institut-Athen, ένα ιδιαίτερο 24ωρο αφιέρωμα, στις 18 Δεκεμβρίου, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια των Kraftwerk με μια ψηφιακή διάσκεψη και ένα μουσικό αφιέρωμα.

Για τον εορτασμό των 50 ετών των Kraftwerk, το Movement Radio προτείνει μια e-conference στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση και ένα ραδιοφωνικό/μουσικό αφιέρωμα από τους παραγωγούς και τους dj’s του. Η ψηφιακή διάσκεψη αποσκοπεί να διερευνήσει την ιστορία της Ευρώπης μέσα από τους concept δίσκους τους («Autobahn», «Trans-Europe Express», «Radioactivity», «Man Machine» και «Computer World»).

Παρασκευή 18/12 – Σάββατο 19/12

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.