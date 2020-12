Screendance online workshop με την Χρυσάνθη Μπαδέκα

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός ΜØΖ, συναισθανόμενος τις πρακτικές και δημιουργικές ανάγκες των εργαζομένων στον χώρο του χορού και των σπουδαστών στις επαγγελματικές σχολές χορού κατά την διάρκεια της πανδημίας, πραγματοποιεί διαδικτυακά τη δωρεάν δράση THE POWER OF THE BODY ON SCREEN – THE EDITOR AS A CHOREOGRAPHER, μέσα από την οποία θα μοιραστούν εργαλεία σύνθεσης για τον χορό στην οθόνη.

Προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες υγειονομικές ανάγκες λόγω covid-19, το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 στις 11:00 π.μ. Κατά την 2ωρη διαδικτυακή συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τις βασικές κινηματογραφικές αρχές, τη χορογραφία για την κάμερα και την επεξεργασία της εικόνας (εισαγωγή στο premierepro). Το εργαστήριο πραγματοποιεί η χορογράφος, κινηματογραφίστρια και videodance εκπαιδεύτρια Χρυσάνθη Μπαδέκα.

Η παραπάνω δράση αποτελεί μέρος του project mAPs – migrating Artists Project που έχει σκοπό την παραγωγή ταινιών χορού που θίγουν κοινωνικά ζητήματα. To mAPs υλοποιείται σε Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία και Ελλάδα, υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Creative Europe και έχει λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ομάδα ΡΕΟΝ (Πωλίνα Κρεμαστά – Ορέστης Τάτσης).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Fabrica Athens: Όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια μεταφέρονται διαδικτυακά

Λίγα λόγια για τη Χρυσάνθη Μπαδέκα

Η Χρυσάνθη Μπαδέκα μετά το B.A πτυχίο της στο χορό (Αθήνα), συνέχισε το M.F.A στo Tisch School of the Arts in NYU (Νέα Υόρκη), εστιάζοντας στη χορογραφία για την κάμερα. Από τότε εργάζεται ως ανεξάρτητη χορογράφος, κινηματογραφίστρια, μοντέρ και videodance trainer/curator. Για 10 συνεχόμενα χρόνια, αφιερώθηκε στην προώθηση της τέχνης της δημιουργίας ταινιών χορού, ως συν-καλλιτεχνική Διευθύντρια του AVDP – Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Χορού (2010-2020) και συν-ιδρύτρια του Mediterranean Screendance Network, ενώ τώρα είναι η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ΜØZ και mAPs Project Manager στην Ελλάδα (Creative Europe Program). Έχει υπάρξει μέλος κριτικής επιτροπής για τα βραβεία ταινιών χορού του DAN.CIN.FEST (Γαλλία), BIDFF (Ρουμανία) και στον Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Χορού La Danza in 1 minuto (Ιταλία).

Έχει επιμεληθεί επίσης ταινίες χορού σε συμπόσια και άλλα φεστιβάλ, όπως : L’ALTERNATIVA FILM FESTΙVAL (Ισπανία), OFF EUROPA (Γερμανία), LOIKKA (Φινλανδία), SCREENDANCE FESTIVAL (Σουηδία), FESTIVAL DEVIDEDANZA DE PALMA, TANZRAUSCHEN International Danceon Screen Festival (Γερμανία), SCREENDANCE: PRACTICE & THEORY / University of IUAV (IΙταλία), ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ (Ελλάδα), 50α και 51α ΔΗΜΗΤΡΙΑ Θεσσαλονίκης κ.ά. Ως δημιουργός, διευρύνοντας τα όρια της χορογραφίας, συνδυάζει στην πρακτική της την κίνηση με την τεχνολογία, τη φύση και την επιστήμη, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα, για έργα που παρουσιάζονται εντός ή εκτός θεατρικής σκηνής, στην κινηματογραφική οθόνη ή ακόμα και συνθετικά περιβάλλοντα (VR). Ως καλλιτέχνης έχει υποστηριχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, ΝΕΟΝ, Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Compagnia di San Paolo και SIAE (σε συνεργασία με τον οργανισμό COORPI), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας και το NYU.