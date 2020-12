Online Agenda: 23 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 14 Δεκεμβρίου

Όπερα

«The Ghosts of Versailles» – Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν online αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει την Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, η όπερα buffa του John Corigliano, «The Ghosts of Versailles», σε μουσική διεύθυνση James Levine, με τους Teresa Stratas, Renée Fleming και Gino Quilico. Ένα χιουμοριστικό και ταυτόχρονα βαθιά συγκινητικό έργο, εμπνευσμένο από το τελευταίο έργο της «Τριλογίας του Φίγκαρο» του Μπωμαρσαί, με τίτλο «Η ένοχη μητέρα» (1792). Ένα πιθανό sequel με τις περιπέτειες του Φίγκαρο και των φίλων του μετά το τέλος των έργων του Ροσσίνι και του Μότσαρτ.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Δευτέρα 14/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Magic Flute» – Dallas Opera

Η όπερα του Dallas προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την αριστουργηματική όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, «Ο Μαγικός Αυλός», σε μουσική διεύθυνση Emmanuel Villaume, με τους Paolo Fanale (Tamino), Andrea Carroll (Pamina), Jeni Houser (Βασίλισσα της Νύχτας), Sean Michael Plumb (Παπαγκένο). Καλώς ήρθατε στο μαγεμένο δάσος όπου το καλό κερδίζει το κακό και ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι περνάει κάθε δοκιμασία στον δρόμο προς την πραγματική ευτυχία. Απαιτείται εγγραφή.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν με εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο

Radio Plays: Οι Κορυδαλλοί της Πλατείας Αμερικής – Φεστιβάλ Αθηνών

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ξεκινούν online, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, με το διήγημα του Φίλιππου Φιλίππου «Οι Κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταλειφού. Ο δημοσιογράφος Τηλέμαχος Λεοντάρης αποφασίζει να εξιχνιάσει την άγρια δολοφονία της γειτόνισσας του, Μάρθας Λύτρα, και μιας φίλης της, με τη συνεισφορά των κατοίκων της πολυκατοικίας, αλλά και διάφορων υπόπτων από το ευρύτερο περιβάλλον του θύματος. Φαίνεται, όμως, πως ο Λεοντάρης δεν είναι ο μόνος που αναζητά την αλήθεια. Κι όταν τελικά αυτή αποκαλυφθεί, θα επαναφέρει το κελάηδισμα των κορυδαλλών στην πλατεία του κέντρου της Αθήνας. Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Δημήτρης Ήμελλος, Μαρία Καλλιμάνη, Στέλλα Κρούσκα, Γιάννης Νταλιάνης και Γιάννης Τσορτέκης.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και «Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Κακός Παράδεισος» – Αλέξανδρος Τσουβέλας

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Κακός Παράδεισος», με sold out εισιτηρίων σε κάθε εμφάνιση, σε όλη την Ελλάδα, τώρα πλέον διαθέσιμη on demand, για διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του stand-up comedian. Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση δείτε εδώ.

Δευτέρα 14/12

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

«Δες το Θετικό Online» – Λάμπρος Φίσφης

Το 2ο solo show του Stand-Up Comedian Λάμπρου Φισφή, «Δές το Θετικό», κλείνει τον κύκλο του στο διαδίκτυο με προβολές livestream on demand, 11-13 Δεκεμβρίου, μέσω viva.gr. Βιντεοσκοπημένο στο ιστορικό θέατρο «Βέμπο» μπροστά σε ένα κοινό επτακοσίων θεατών ο Λάμπρος Φισφής μέσα σε 55 λεπτά σχολιάζει όλες τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν και σατιρίζει αυτά που συνωμοτούν εναντίον της ευτυχίας μας.

Δευτέρα 14/12 | 21:00

Εισιτήριο: 7€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Άλλες ελληνικές παραστάσεις

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν διαθέτει, σε podcast, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν» , με τους Θανάση Δόβρη, Μιχάλη Πανάδη, Σωτήρη Τσακομίδη και Νίκο Στεργιώτη. Παράλληλα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διαθέτει, για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση, την παράσταση «Τα Βραβεία μου». Θεατρική μεταφορά του έργου του Αυστριακού Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

«A Christmas Carol» – Old Vic: In Camera

Το ιστορικό Old Vic του Λονδίνου, στο πλαίσιο της σειράς «Old Vic: In Camera», παρουσιάζει, από τις 12 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live streaming, τη θεατρική διασκευή της κλασικής νουβέλας του Τσάρλς Ντίκενς, «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Matthew Warchus και διασκευή Jack Thorne. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του κακότροπου Εμπενίζερ Σκρουτζ βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Andrew Lincoln.

Σάββατο 14/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: Από 55£ έως 80£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Μέσω zoom. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Romeo and Juliet» – Shakespeare’s Globe

Το Shakespeare’s Globe προσφέρει, έως τον Φεβρουάριο του 2021, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση του σαιξπηρικού έργου, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», σε σκηνοθεσία Michael Oakley. Μια παραγωγή του 2019 δημιουργημένη ειδικά για το νεανικό κοινό, με στόχο να εισάγει τους μαθητές και τις οικογένειές τους στον Σαίξπηρ. Ένας βίαιος καυγάς στον δρόμο, ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειές τους, είναι το πρελούδιο της πρώτης γνωριμίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Ανεξάρτητα από αυτό, καθώς και από το γεγονός ότι η Ιουλιέτα έχει λογοδοθεί με κάποιον άλλον, οι δύο νέοι ερωτέυονται. Όμως, οποιοδήποτε σχέδιο για το μέλλον τους καταστρέφεται ολοσχερώς από την αναζωπύρωση της βίας μεταξύ των οικογενειών τους.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.



National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας εγκαινιάζει τη νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα, «National Theatre at Home», και μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, από το σπίτι, μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του. Από την «Φαίδρα» του Ρακίνα με την Helen Mirren έως τη «Μήδεια» του Ευριπίδη με την Helen McCrory, μπορούμε να επιλέξουμε, για ενοικίαση, μια από τις διαθέσιμες 11 παραστάσεις της πλατφόρμας, με 9.34€ την μία (για χρονικό διάστημα 3ημερών) ή να γίνουμε συνδρομητές, με 9,41€ τον μήνα, για απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο, του National Theatre at Home, με καινούριες παραστάσεις και extra υλικό να προστίθενται κάθε μήνα.

Δευτέρα 14/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

«King Lear» – Royal Shakespeare Company

Μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Marquee TV μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις θεάτρου, χορού, όπερας, μπαλέτου, συναυλίες κ.α., live ή μαγνητοσκοπημένα, από την οθόνη του υπολογιστή σας. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές, η παράσταση του σαιξπηρικού έργου «Βασιλιάς Ληρ», από τον Royal Shakespeare Company, σε σκηνοθεσία Gregory Doran, με πρωταγωνιστές τους Antony Sher, Nia Gwynee, Natalie Simpson, Paapa Essiedu κ.α. Έχοντας κυβερνήσει για πολλά χρόνια και μεγάλος σε ηλικία πλέον, ο Βασιλιάς Ληρ αποφασίζει να διαιρέσει το βασίλειο ανάμεσα στα παιδιά του και να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του απαλλαγμένος από το βάρος της εξουσίας. Θεωρώντας, όμως, ότι θα απολαμβάνει τα ίδια προνόμια με πριν, κρίνει εσφαλμένα την αφοσίωση των παιδιών του προς το πρόσωπό του. Γρήγορα βρίσκεται απογυμνωμένος από όλο τον μέχρι πρότινος πλούτο και τη δύναμή του, να περιφέρεται μόνος του στις ερημιές, αντιμέτωπος με τα λάθη που τον έφτασαν ως εδώ.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Μηνιαία συνδρομή: 8,99 $

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Die Orestie des Aischylos – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne διαθέτει, για δωρεάν online παρακολούθηση, έως την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση της «Ορέστειας» του Αισχύλου. Μια παραγωγή του 1980, σε σκηνοθεσία Peter Stein. Οι τραγωδίες της τριλογίας, «Αγαμέμνων», «Χοηφόροι», «Ευμενίδες», παρουσιάζονται εδώ σε μια ενιαία παράσταση, σε μετάφραση του ίδιου του σκηνοθέτη. Γλώσσα: Γερμανικά.

Δευτέρα 14/12 | Διαθέσιμη έως 16/12 στις 18:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Χορός

«The Five Moons of Lorca» – Los Angeles Opera

Η Όπερα του Λος Άντζελες διαθέτει, για δωρεάν online προβολή, από την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) έως και τις 25 Δεκεμβρίου 2020, την παράσταση «The Five Moons of Lorca». Με πρωτότυπο κείμενο από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό συγγραφέα Nilo Cruz, σε μουσικήGabriela Lena Frank και χορογραφία – ερμηνεία Irene Rodríguez, η παράσταση εμπνέεται από την δολοφονία του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, στην αρχή του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Το «The Five Moons of Lorca» προσπαθεί να μεταδόσει την ομορφιά της ζωής του σπουδαίου ποιητή και δραματουργού, καθώς και το τραγικό τέλος της.

Δευτέρα 14/12

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για την «Εξαϋλωμένη νύχτα, έργο 4» του Άρνολντ Σαίνμπεργκ, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη.

Δευτέρα 14/12

Διαθέσιμη έως 9/1/2021

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Μουσική

Loopia – Heraklion Arts and Culture

Με τη συναυλία των Loopia, συνεχίζονται οι προβολές στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 στις 21:15. Ένα οπτικό-ακουστικό μουσικό ταξίδι με στοιχεία από jazz και soul μέχρι τα ηχοχρώματα της μουσικής του κινηματογράφου. Η παράδοση του αυτοσχεδιασμού συναντά την τεχνολογία και την εξέλιξη, καθώς καθένα από τα κομμάτια χτίζεται νότα προς νότα με την τεχνική live looping και τη χρήση εξελιγμένων οργάνων. Δείτε την on line πρεμιέρα εδώ.

Δευτέρα 14/12 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Εκθέσεις

«ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων» – Γκαλερί CITRONNE

Περιηγηθείτε στην έκθεση του Αλέκου Κυρανίνη, «ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων», στην γκαλερί CITRONNE, μέσα από ένα βίντεο σκηνοθετημένο από τον Αλέξανδρο Αβρανά, υπό τους ήχους της σύνθεσης «Το Ισοκράτημα ενός Παιδιού» του Γιώργου Κουμεντάκη. Ο Αλέξανδρος Αβρανάς περιέρχεται την έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη ως σύνολη δημιουργία, ενώ ταυτοχρόνως «περιγράφει» το κάθε έργο χωριστά, προσλαμβάνοντας τον εκθεσιακό χώρο ως πλαίσιο, αλλά και ως ενεργό τμήμα της έκθεσης. Ο σκηνοθέτης συντάσσει μια αφήγηση δραματική, εμμένοντας στις βασικές ανθρώπινες προσλήψεις, συνειδητές και υποσυνείδητες.

Δευτέρα 14/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Άλλες εκθέσεις

Επιπλέον διαθέσιμες εκθέσεις: Η Evripides Art Gallery προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν online περιήγησης στις εκθέσεις: Έλενα Κυρκιλή, «Surfacing The Scenes Within» , «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου, «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου, «Yearning for truth». Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει, μέσα από την ιστοσελίδα του, τη δυνατότητα της δωρεάν διαδικτυακής περιήγησης σε τρεις πρόσφατες περιοδικές εκθέσεις του. «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο όπου μέσα από την εικονική περιήγηση αντλούμε πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και γνωρίζουμε πρωταγωνιστές της εποχής.

Η έκθεση «Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» μέσα από τον ιστότοπο https://valtousx.gr/360-virtual-tour/, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο. Τέλος, ο Εικαστικός Κύκλος Sianti gallery προσκαλεί το κοινό και το καλωσορίζει και διαδικτυακά τώρα πια, στην ομαδική έκθεση «Tondo: Κύκλος-Ζωή-Τέχνη». Πραγματοποιήστε ένα virtual 360 tour της έκθεσης εδώ.

Δευτέρα 14/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν



Σινεμά

«Το πλυντήριο» – Ινστιτούτο Θερβάντες

Το Ινστιτούτο Θερβάντες διοργανώνει, για τον μήνα Δεκέμβριο, τον κύκλο των δωρεάν, online, κινηματογραφικών προβολών, με ταινίες μικρού μήκους από γυναίκες δημιουργούς. Η επιλογή των τεσσάρων ταινιών αντικατοπτρίζει διαφορετικά μεταξύ τους παραδείγματα της σύγχρονης παραγωγής ταινιών μικρού μήκους: Δύο ταινίες μυθοπλασίας, ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία μοντάζ. Από τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, έως και 48 ώρες μετά, θα είναι διαθέσιμη, στο επίσημο κανάλι του Ινστιτούτου Θερβάντες στο vimeo, η ταινία «Το πλυντήριο» της της Μιρέια Νογκέρα.

Δευτέρα 14/12 | 21:00

Διαθέσιμη έως τις 16/12 στις 21:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Παλατάκι των Αορίων» – Ίδρυμα Ωνάση

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Βασίλη Παναγιωτακόπουλου, «Το Παλατάκι των Αορίων», μετά την επίσημη πρεμιέρα του στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης μεταξύ άλλων, κάνει ψηφιακή πρεμιέρα στο Onassis Channel στο YouTube. Στα βουνά της Κρήτης, οι ντόπιοι αποφάσισαν να φέρουν ξανά στη ζωή ένα ερειπωμένο χωριό και την ιστορία του. Αυτή είναι η ιστορία της Εθιάς, άρρηκτα δεμένη με τις ιδιαιτερότητες του σκληροτράχηλου ορεινού όγκου στον οποίο βρίσκεται, τα Αστερούσια όρη. Μέσα από την αφήγηση της κυρίας Μαρίας Λουλάκη, η οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ το χωριό, οδηγούμαστε στην πρώτη άνθιση του οικισμού και, στη συνέχεια, στην αστυφιλία, την εγκατάλειψη, την ερήμωση.

Δευτέρα 14/12

Δωρεάν

Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ.

Online αφιέρωμα στην Άννα Καρίνα: Γαλλικό Ινστιτούτο και Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Γαλλικό Ινστιτούτο και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνουν, 8-14 Δεκεμβρίου 2020, ένα online αφιέρωμα στην μούσα της Nouvelle Vague και αγαπημένης ηθοποιού του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Άννα Καρίνα, με προβολές έξι αριστουργηματικών ταινιών, τρεις εκ των οποίων υπογράφει ο ίδιος ο εμβληματικός Γαλλο – Ελβετός δημιουργός. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr και αγοράστε εισιτήρια για τις ταινίες που σας ενδιαφέρουν. Από την έναρξη της θέασης της ταινίας, έχετε 30 ώρες για να ολοκληρώσετε την προβολή της.

Δευτέρα 14/12

Διαθέσιμη έως 30 ώρες από την έναρξη της θέασης.

Τιμή Εισιτηρίου: 3€ (η ταινία)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκδηλώσεις

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Δευτέρα 14/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τον Λευτέρη Γιοβανίδη εδώ.