CINOBO: Δεκέμβριος με βραβευμένες ταινίες και αφιέρωμα στο σύγχρονο σινεμά αλληλεγγύης

Κεν Λόουτς, Τζέιμς Μπόλντουιν, Χάιρο Μπουσταμάντε, «Ντόνι Ντάρκο», μια επίκαιρη συλλογή αφιερωμένη στο σύγχρονο σινεμά αλληλεγγύης και οι πιο δημοφιλείς ταινίες όπως τις επέλεξαν οι συνδρομητές στον πρώτο χρόνο ζωής του Cinobo μας περιμένουν αυτόν τον Δεκέμβριο, για να τα απολαύσουμε, στην δημοφιλή ελληνική streaming πλατφόρμα.

Τι θα δούμε τον μήνα Δεκέμβριο

«H Ζωή και οι Ταινίες του Κεν Λόουτς» («Versus: The Life and Films of Ken Loach») | Λουίζ Οσμόντ

Η ζωή, το έργο και η πολιτική του Κεν Λόουτς, σκηνοθέτη από τους πιο διάσημους και πολυσυζητημένους της Βρετανίας. Ένα must see ντοκιμαντέρ για τους θαυμαστές του.

*Στις 8 Δεκεμβρίου στο Cinobo

«Δονήσεις» («Tremors») | Χάιρο Μπουσταμάντε

Εντυπωσιακό ξεσκέπασμα των μηχανισμών μιας συντηρητικής κοινωνίας και μελέτη για το πώς αυτή ορίζει την «αμαρτία» από τον ανερχόμενο Χάιρο Μπουσταμάντε από τη Γουατεμάλα.

*Στις 15 Δεκεμβρίου στο Cinobo

«Το Λουκανόσκυλο» («Wiener-Dog») | Τοντ Σόλοντζ

Ο Τοντ Σόλοντζ, δημιουργός-κεφάλαιο για το ανεξάρτητο σινεμά των ’90s, εμπνέεται από το «Au Hasard Balthazar» και ενώνει ένα εντυπωσιακό καστ σε μια υπαρξιακή κωμωδία.

*Στις 22 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Cinobo Συλλογές

ΜΑΖΙ: Το νέο σινεμά αλληλεγγύης

Στο τέλος μιας χρονιάς όπου κυριαρχεί ο φόβος για το μέλλον και η ανασφάλεια για την απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων, με επίκεντρο την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Η Ζωή και οι Ταινίες του Κεν Λόουτς» το Cinobo παρουσιάζει μια επιλογή από ταινίες γύρω από ιστορικές κατακτήσεις στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και προφίλ μικρών νικητών της καθημερινότητας ο αγώνας των οποίων γίνεται παράδειγμα για τα χρόνια που έρχονται.

*Στις 8 Δεκεμβρίου στο Cinobo.

Top-20 2020

Το Cinobo ξεκίνησε την πορεία του τον φετινό Μάρτιο, προτείνοντας σε μια τόσο αναπάντεχη χρονιά ένα σινεμά διαφορετικό, διαλεγμένο μέσα από τα καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, που αγαπήθηκε αμέσως από τους συνδρομητές του. Ποιες ταινίες όμως αγάπησε περισσότερο το κοινό μας; Στο τέλος του 2020 παρουσιάζουμε τις 20 ταινίες με τις περισσότερες προβολές μέσα από τη συλλογή μας.

*Στις 21 Δεκεμβρίου στο Cinobo.

New in Cinobo

«Δεν Είμαι ο Νέγρος Σου» («I Am Not Your Negro») | Ραούλ Πεκ

Ο λόγος του Τζέιμς Μπόλντουιν σε ένα ντοκιμαντέρ που έφτασε στα Όσκαρ και φωτίζει τις αιτίες φυλετικών διακρίσεων σε μια χώρα καταδικασμένη να επαναλαμβάνει τα λάθη της.

*Στις 1 Δεκεμβρίου στο Cinobo – Επέτειος θανάτου του Τζέιμς Μπόλντουιν.

«Τυραννόσαυρος» («Tyrannosaur») | Πάντι Κόνσινταϊν

Η Ολίβια Κόλμαν πριν την «Ευνοούμενη» του Λάνθιμου και το Όσκαρ σε ένα καθηλωτικό δράμα με βραβεία στο Σάντανς, τα BAFTA και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

*Στις 3 Δεκεμβρίου στο Cinobo

«Παράνομες Ζωές» («Trespass Against Us») | Άνταμ Σμιθ Μια οικογένεια εγκληματιών στο περιθώριο της κοινωνίας, που υπηρετείται άψογα από το ερμηνευτικό ντουέτο των Μάικλ Φασμπέντερ και Μπρένταν Γκλίσον. *Στις 4 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Pride» | Μάθιου Γουόρκας Εξαιρετική περίπτωση απενοχοποιημένα ψυχαγωγικού σινεμά που παράλληλα είναι και πολιτικό αναδεικνύοντας ζητήματα αλληλεγγύης και ακτιβισμού. *Στις 7 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Γυναίκες με τα Όλα Tους» («The Divine Order») | Πέτρα Μπιοντίνα Βόλπε Σε ένα χωριό της Ελβετίας η ψήφος στις γυναίκες ακόμα δεν είναι κατοχυρωμένη το 1971 αλλά μια νοικοκυρά θα τα αλλάξει όλα. Βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Tribeca. *Στις 9 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Η Σιωπηλή Επανάσταση» («The Silent Revolution») | Λαρς Κράουμε Πνευματική συνέχεια στην «Υπόθεση Φριτς Μπάουερ», με τον σκηνοθέτη Λαρς Κράουμε να παρακολουθεί μια αληθινή ιστορία καταπάτησης δικαιωμάτων από διαφορετική ιδεολογική αρχή. *Στις 10 Δεκεμβρίου στο Cinobo ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Warner Bros: Όλες οι ταινίες του 2021 θα κυκλοφορήσουν online στο HBO Max «Τα Χιόνια του Κιλιμάντζαρο» («The Snows of Kilimanjaro») | Ρομπέρ Γκεντιγκιάν Ο Ρομπέρ Γκεντιγκιάν καταθέτει την πιο ειλικρινή και ολοκληρωμένη ταινία του, μια ωδή στην καθημερινότητα και τα διλήμματα των ηρώων του. *Στις 11 Δεκεμβρίου στο Cinobo. «Mudbound: Δάκρυα στον Μισισιπή» («Mudbound») | Ντι Ρις Η Αφροαμερικανίδα Ντι Ρις χτίζει με δραματουργική δύναμη ένα πολυφωνικό μωσαϊκό για τον αμερικανικό Νότο που δεν μπορεί να αποτινάξει το ρατσιστικό παρελθόν του. *Στις 12 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Καλάβρυτα: Άνθρωποι και Σκιές» | Ηλίας Γιαννακάκης Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη υποκλίνεται στους ανθρώπους που έζησαν τη σφαγή των Καλαβρύτων και έχουν απαγορεύσει στον εαυτό τους τη λήθη. *Στις 13 Δεκεμβρίου στο Cinobo – Ημέρα μνήμης της Σφαγής των Καλαβρύτων «Αττίλα Μαρσέλ, ο Πιανίστας» («Attila Marcel») | Σιλβέν Σομέ Ο δημιουργός θαυμάσιων ταινιών κινουμένων σχεδίων («Το Τρίο της Μπελβίλ», «Ο Θαυματοποιός») κάνει το πέρασμα στο live-action σε μια υπέροχη ιστορία όψιμης ενηλικίωσης. *Στις 14 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Ένας Πύργος στην Ιταλία» («A Castle in Italy») | Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι Η Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι περνά πίσω από την κάμερα και αναπλάθει καλλιτεχνικά τη δική της ζωή σε ένα συγκινητικό και πολυπρόσωπο οικογενειακό δράμα χαρακτήρων. *Στις 17 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Το Μόνο Αγόρι στη Νέα Υόρκη» («The Only Living Boy in New York») | Μαρκ Γουέμπ Με εκλεκτικά δάνεια από λογοτεχνικούς και κινηματογραφικούς ήρωες και γνωστό καστ για indie ταινία, μια ιστορία ενηλικίωσης του Μαρκ Γουέμπ («500 Μέρες με τη Σάμερ»). *Στις 18 Δεκεμβρίου στο Cinobo ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς: Η ζωή μέσα από 10 ατάκες του σπουδαίου ηθοποιού «Η Επιστροφή του Μπεν» («Ben Is Back») | Πίτερ Χέτζες Η Τζούλια Ρόμπερτς κι ο Λούκας Χέτζες («Manchester by the Sea», «Lady Bird») παραδίδουν ένα ντουέτο συγκλονιστικών ερμηνειών σε ένα καθηλωτικό οικογενειακό δράμα. *Στις 24 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Donnie Darko» | Ρίτσαρντ Κέλι Το καλτ αριστούργημα που σημάδεψε μια γενιά σινεφίλ και σύστησε στο κοινό τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Ένα εφιαλτικό παραμύθι γεμάτο φιλοσοφικές και επιστημονικές παραπομπές. *Στις 24 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Η Ντιλιλί στο Παρίσι» («Dilili in Paris») | Μισέλ Οσελό Μια ξενάγηση στον γαλλικό πολιτισμό των αρχών του προηγούμενου αιώνα σε ένα πανέμορφο animation από τον σπουδαίο Μισέλ Οσελό. Ιδανικό για μικρούς και μεγάλους. *Στις 24 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι» («God Loves Caviar») | Γιάννης Σμαραγδής H ζωή ενός παράξενου και εμβληματικού Έλληνα που ενέπνευσε τον Γιάννη Σμαραγδή για μία από τις μεγαλύτερες εγχώριες εμπορικές επιτυχίες της περασμένης δεκαετίας. *Στις 24 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Βασιλιάς σε Μια Κόλαση» («King of Devil’s Island») | Μάριους Χολστ Ο σκηνοθέτης του «Δεσμά Αίματος» σε μια συγκλονιστική περιπέτεια επιβίωσης βασισμένη σε αληθινό γεγονός με πρωταγωνιστή τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ. *Στις 29 Δεκεμβρίου στο Cinobo ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Cinobo: Δωρεάν «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ» για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ο Κλέψας του Κλέψαντος» («Big Deal on Madonna Street») | Μάριο Μονιτσέλι Ο ιταλικός νεορεαλισμός συναντά το φιλμ νουάρ σε μια εμβληματική κωμωδία από τον Μάριο Μονιτσέλι, με πρωταγωνιστές Βιτόριο Γκάσμαν και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι. *Στις 30 Δεκεμβρίου στο Cinobo «Η Εγκληματική Ζωή του Αρτσιμπάλντο Ντε Λα Κρούζ» («The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz») | Λουίς Μπουνιουέλ Σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της φιλμογραφίας του, ο Λουί Μπουνιουέλ αφηγείται την αριστουργηματική ζωή του Αρτσιμπάλδο ντε λα Κρουζ. *Στις 30 Δεκεμβρίου στο Cinobo «The Farewell Party» | Ταλ Γκράνιτ, Σάρον Μέιμον Ένα πάρτι διαφορετικό, όπου τα μέλη ενός γηροκομείου κάνουν δώρο στον ταλαιπωρημένο φίλο τους ένα μηχάνημα ευθανασίας. Μια ξεχωριστή κομεντί από το Ισραήλ. *Στις 31 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Λίγα λόγια για το Cinobo

Το Cinobo (Cinema no borders) είναι η ελληνική streaming πλατφόρμα που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 12 Μαρτίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή ανεξάρτητου και διεθνούς κινηματογράφου, με εκατοντάδες ταινίες επιλεγμένες και κατηγοριοποιημένες από επαγγελματίες curators του κινηματογραφικού χώρου. Με μόλις 7,99€ τον μήνα, δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθήσουν απεριόριστα επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους. To Cinobo ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση με πολλές νέες προσθήκες (New in Cinobo), ταινίες που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (Cinobo Πρεμιέρες) και παρουσιάζει επίκαιρα αφιερώματα (Cinobo Συλλογές).

Το Cinobo παρέχει τη δυνατότητα προβολής ταινιών σε High Definition και με 5.1 surround ήχο για την ultimate κινηματογραφική εμπειρία. Είναι προσβάσιμο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, μέσω της Cinobo εφαρμογής σε smartphone και tablet (Αndroid, iOS) και Smart TV (Android, LG με WebOS 3.0 ή μεταγενέστερα) και με προβολή μέσω Chromecast και Airplay. Με μία μηνιαία συνδρομή ο χρήστης έχει απεριόριστη πρόσβαση από όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, δυνατότητα θέασης σε δύο οθόνες ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσει και να συνεχίσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το Cinobo παρέχει τη δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης (Offline Viewing) για προβολή ταινιών on the go, λειτουργία Continue Watching για συνέχεια αναπαραγωγής της ταινίας από οποιαδήποτε συσκευή, δυνατότητα πρόσθεσης ταινιών στη λίστα του χρήστη και λειτουργία γονικού ελέγχου.