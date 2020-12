Warner Bros: Όλες οι ταινίες του 2021 θα κυκλοφορήσουν online στο HBO Max

Όταν η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι το «Wonder Woman 1984» θα έκανε πρεμιέρα στην συνδρομητική υπηρεσία HBO Max τα Χριστούγεννα, την ίδια στιγμή που θα έκανε το ντεμπούτο του στα σινεμά, πολλοί περίμεναν να είναι μια μεμονωμένη κίνηση σε μια άνευ προηγουμένου πανδημία. Αντ ‘αυτού, το στούντιο επέλεξε να αναπτύξει μια παρόμοια στρατηγική κυκλοφορίας για τους επόμενους 12 μήνες.

[relart 1]

Οι ταινίες που θα κυκλοφορήσουν το 2021

Σε ένα διάλειμμα από τα πρότυπα της βιομηχανίας, η Warner Bros. δημοσίευσε μια λίστα με 17 ταινίες της που σκοπεύει να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021, ταυτόχρονα στα σινεμά (όσα θα είναι ανοιχτά), όσο και στο HBO Max. Η λίστα περιλαμβάνει τις πολυαναμενόμενες ταινίες «The Matrix 4» (22/12), το ριμέικ «Dune» του Ντενί Βιλνέβ (1/10), τη μουσική προσαρμογή του «In the Heights» από τον Λιν-Μάνουελ Μιράντα (18/6), το πρίκουελ των «Sopranos», «The Many Saints of Newark» (12/3) και το σίκουελ του «The Suicide Squad» (6/8).

Η κίνηση για την κυκλοφορία ταινιών υπογραμμίζει την κρίση που αντιμετωπίζουν οι κινηματογράφοι και την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών streaming μέσα σε μια παγκόσμια κρίση υγείας που έχει αποδεκατίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η λίστα της Warner Bros. περιλαμβάνει επίσης το θρίλερ του Ντένζελ Γουάσινγκτον, «The Little Things» (29/1), το βιογραφικό δράμα «Judas and the Black Messiah», ένα ριμέικ του «Tom and Jerry» (5/3), το «Godzilla vs. Kong» (21/5), το «Thoes Who Wish Me Dead» της Αντζελίνα Τζολί, το θρίλερ «The Conjuring: The Devil Made Me Do It» (4/6), το «Reminiscence» με τον Χιου Τζάκμαν (16/4) και το βιογραφικό δράμα «Elvis» του Μπαζ Λέρμαν (5/11).



[relart 2]

Όπως το «Wonder Woman 1984», οι ταινίες που σχεδιάζει να κυκλοφορήσει η Warner Bros. το 2021 θα είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές του HBO Max για 31 ημέρες. Μετά το πέρασμα του ενός μηνός, αυτές οι ταινίες θα προβάλλονται μόνο στα σινεμά έως ότου οι άνθρωποι να μπορούν να τις νοικιάσουν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως το Amazon, το iTunes ή το Fandango.