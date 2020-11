Οι αδελφές Haim έγραψαν 100 τραγούδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Το συγκρότημα Haim αποκάλυψε ότι έχει γράψει ήδη 100 τραγούδια από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού.

Σε μία συνέντευξη για το BBC Radio και το podcast «Music Life», το οποίο παρουσίασε ο Merrill Garbus των Tune-Yards, το συγκρότημα ρωτήθηκε αν υπάρχει νέο υλικό για το 2020.

«Νιώθω σαν να γράφω τραγούδια όλη μέρα», είπε η Este Haim. «Συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που τραγουδάω μαγειρεύοντας στην κουζίνα μου, έχω γράψει πάνω από 100», δήλωσε το μέλος του συγκροτήματος, αν και αποκάλυψε ότι μόνο πέντε από αυτά τα τραγούδια είναι ολοκληρωμένα.

«Μου ήταν δύσκολο να είμαι δημιουργική αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τραγούδια που έχω μεν ξεκινήσει, αλλά δυσκολεύομαι να τα ολοκληρώσω τώρα».

Το επεισόδιο του «Music Life» θα μεταδοθεί στο BBC World Service το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και θα κυκλοφορήσει ως podcast στο BBC Sounds.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Bad Bunny: Ακύρωσε την live εμφάνισή του στα AMAs, μετά από θετικό τεστ Covid-19

Στην ίδια εκπομπή, οι αδελφές Haim συζήτησαν για την «θεραπευτική» δράση του τελευταίου τους άλμπουμ, με τίτλο «Women In Music Pt. III», στη ψυχολογία τους.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι προσπαθούσαμε να απομακρυνθούμε από διαφορετικά προβλήματα η κάθε μια, τα οποία τελικά βρήκαμε μπροστά μας», ανέφερε η Este. Αυτά τα προβλήματα περιλάμβαναν «προσωπικές εμπειρίες, από χρόνιες ασθένειες, τον θάνατο ενός φίλου, μέχρι και το να μην νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου» δήλωσαν οι αδερφές Haim.

Οι Haim κυκλοφόρησαν το «Women In Music Pt III», νωρίτερα φέτος. Aυτό το μήνα, κυκλοφόρησαν και το «Feel The Thunder», το πιο «σκληρό» κομμάτι της καριέρας τους μέχρι στιγμής. Το τραγούδι πρόκειται να συμπεριληφθεί στο soundtrack της επερχόμενης οικογενειακής ταινίας, «The Croods: A New Age».