The Witcher: Η άγνωστη πτυχή του Γκέραλτ που θα δούμε στις επόμενες σεζόν

Η σειρά του Netflix «The Witcher» αποτελεί προϊόν μεταφοράς των βιβλίων του Πολωνού συγγραφέα Άντζεϊ Σαπκόφσκι. Η επόμενη, δεύτερη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2021, με τον Χένρι Κάβιλ και πάλι στον ρόλο του Γκέραλτ, και την παραγωγό της σειράς Λόρεν Σμιτ Χίσσριτς να αποκαλύπτει στους φανς μία άγνωστη πτυχή του Γκέραλτ που θα δούμε στις επόμενες σεζόν.

Στα βιβλία, ο Γκέραλτ, μετά από έναν τραυματισμό, δεν αναρρώνει ποτέ πλήρως, συντρίβοντας τον αγκώνα και τον μηρό του. Ο δεινός κυνηγός εξακολουθεί να υποφέρει από χρόνιους πόνους, αντίστοιχους με εκείνους των ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες. Ακόμα και η ίππευση του αγαπημένου του αλόγου για μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται ανυπόφορη κάποιες στιγμές.

Τα σχόλια για την αναπηρία του Γκέραλτ στο Twitter

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας φαν ρώτησε τη Χίσσριτς στο Twitter για τον τραυματισμό αυτόν του ήρωα και εάν η σειρά του Netflix θα το ενσωματώσει κάπως και η παραγωγός της σειράς του απάντησε, με το ποστ της να γίνεται viral και να υποστηρίζεται από ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις με αυτή του ήρωα Γκέραλτ. Συγκεκριμένα ένας έγραψε: «Δεν το συναντάς συχνά αυτό σε μυθιστορήματα φαντασίας ή και γενικότερα σε τέτοιου είδους έργα. Και καθώς είμαι άτομο με αναπηρία, ήταν σημαντικό για εμένα το να δω κάποιον σαν κι εμένα να γίνεται ήρωας και πανίσχυρος κυνηγός τεράτων. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζουν τους ανάπηρους ήρωες και πρωταγωνιστές ως κάτι φυσιολογικό και σταματούν να προσπερνούν τις αναπηρίες εκείνων που είχαν ήδη καθιερωθεί ως ανάπηροι».

I haven’t stopped thinking about this thread. I’ve read these books a dozen times, these specific sections, and I’ve not thought of it further than: «Geralt has some pain, onto the next thing.»

I’ve been wrong.

I’m excited to dig into this more. To add this layer to our hero. https://t.co/ra3kc2bJk5

