«Born to Be Murdered»: Στο Netflix το θρίλερ που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Είναι επίσημο: Το Netflix αγόρασε το «Born to Be Murdered», το θρίλερ με τον πρωταγωνιστή του «Tenet», Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, Suspiria).

Πρόκειται, φυσικά, για την ταινία που είχε γυριστεί στο κέντρο της Αθήνα πέρσι, τον Μάρτιο του 2019. Τότε είχαμε γράψει: «Σε κινηματογραφικό σκηνικό μετατρέπεται την Κυριακή 10 Μαρτίου και την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου η Πλατεία Συντάγματος και το οδικό δίκτυο που την περιβάλει, φιλοξενώντας τα κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας Born to be murdered«

Πρόκειται για μια θρίλερ ταινία δράσης και μυστηρίου, αμερικανο-ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, του σκηνοθέτη Luca Guadagnino, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας και την Ήπειρο.

Η ταινία αφορά την ιστορία ενός ζευγαριού, του Μπέκετ (Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον) και της Έιπριλ (Αλίσια Βίκαντερ), οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές στα Τρίκαλα και πέφτουν θύματα μίας βίαιης συνωμοσίας με τραγικές συνέπειες. Το σενάριο είναι του Κέβιν Ράις, ενώ πρόκειται για το αγγλόφωνο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ferdinando Cito Filomarino.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης, οι ηθοποιοί Vicky Krieps και Boyd Holbrook, ενώ σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του The Hollywood Reporter η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία.

Φαίνεται, πάντως, ότι το Netflix συνεχίζει να επενδύει στον Γουάσινγκτον, έχοντας επίσης αγοράσει το ρομαντικό δράμα, «Malcom & Marie», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την Ζεντάγια.

Ο γιός του Ντένζελ Γουάσινγκτον έκανε την εμφάνιση του στο BlacKkKlansman του Σπάικ Λι, κέρδισε μία Χρυσή Σφαίρα, και συνέχισε πρωταγωνιστώντας σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, το «Tenet».